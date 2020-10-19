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РБК
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

Хватит ли сахара Ожидания нехватки сахара связаны с сокращением площади посевов сахарной свеклы и снижением урожайности, а также с ростом мировых цен в четвертом квартале, уточнил РБК гендиректор "Русагро" Максим Басов.В источнике
С чего всё началось
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

О росте оптовых цен на сахар «в связи с ожиданиями дефицита сахара в России» сообщила в своем отчете группа «Русагро» — третий крупнейший в стране производитель этого продукта.
РБК13:13
Подробнее о событии
БИЗНЕС Online

Цены на сахар вырастут: производители ждут дефицита товара

БИЗНЕС Online11:26
Газета.Ru

В России подорожал сахар

Газета.Ru14:38
BFM.ru

В России дорожает сахар — производители прогнозируют на рынке дефицит

BFM.ru15:01
РБК

Цены на сахар в России выросли на фоне ожиданий дефицита

РБК13:13
URA.Ru

В России выросла цена на один из главных продуктов

URA.Ru12:36
ФедералПресс

В России ожидается дефицит сахара

ФедералПресс12:27
Национальная служба новостей

Цены на российский сахар вырастут в два раза

Национальная служба новостей15:01

Фронтмен «Тараканов» рассказал Ксении Собчак о новой этике, 90-х и рэпе

В интервью музыкант рассказал, как здороваются панки и за что сейчас должны "топить", порассуждал о дискриминации, "новой этики" и "советской морали", темах для песен, праве на любовь и ненависть, тридцатилетии "Тараканов" и песне "Пора валить".
Фронтмен «Тараканов» рассказал Ксении Собчак о новой этике, 90-х и рэпе
ИА InterMedia05:30

В российском сегменте МКС отказала система получения кислорода

Отказ туалета и системы получения кислорода, задымление пылесоса произошли на российском сегменте Международной космической станции, следует из переговоров экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.
РИА Новости15:48

Российская разработка решит одну из главных проблем больных диабетом

Математическую модель и техническую схему неинвазивного глюкометра – прибора, который поможет улучшить жизнь больных диабетом – предложили молодые ученые Национального исследовательского университета "МИЭТ" (НИУ МИЭТ).
РИА Новости02:00

В ФАР оценили новые правила покупки полиса ОСАГО

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов прокомментировал сообщение о том, что с 19 октября стало возможным приобретение полиса обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) не только на официальном сайте страховой компании, но и с помощью финансовой платформы, которая позволит сравнить условия в разных компаниях.
RT на русском10:32

МВФ придумал, как спасти мир: России это угрожает нищетой

Надо отдать должное нашим американским оппонентам: все попытки стран, не входящих в элитно-неоколониальный клуб G7, перехватить контроль над МВФ пока не увенчались успехом, несмотря на то, что определенные подвижки в вопросе увеличения влияния Китая (или даже России) в процессе принятия решений внутри организации все-таки были зафиксированы.
РИА Новости01:00

Накануне выборов штаб Трампа нашел новый компромат на Байдена

В ноутбуке сына Байдена обнаружился такого рода компромат, что в Сенате США его по серьезности сравнили с четырьмя сердечными приступами и инсультом, а две крупнейшие мировые соцсети — Twitter и Fасевоок — заблокировали доступ к разоблачительным публикациям на эту тему в New York Post.
Первый Севастопольский12:25

Дания затянет строительство конкурента «Северного потока — 2» на полгода

Сочетание технических проблем, задержки начала строительства из-за влажной погоды и ограничений из-за нового коронавируса привело к тому, что строительство „Балтийского газопровода“ в Зеландии затянется.
Евразия Daily03:56