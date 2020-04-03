Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются. К лету негативные тренды усилятся. Из-за ухудшившейся экономической ситуации консультанты ждут отток арендаторов.

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

Общество В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.

Политика Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов «Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.

Общество У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.

Общество В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.

Экономика Сбербанк пояснил, по каким кредитам можно оформить каникулы "Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении банка.