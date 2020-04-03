Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЦены на съемные квартиры готовятся к снижению

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Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются. К лету негативные тренды усилятся. Из-за ухудшившейся экономической ситуации консультанты ждут отток арендаторов.
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Общество

На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве

В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
Известия 01:49
Общество

Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Коммерсантъ Екатеринбург вчера в 13:37
Общество

В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус

Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Российская газета 01:18
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

Газета.Ru 02:27
Здоровье

Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт

В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Rusvesna.su 03 апреля в 04:45
Здоровье

Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Коммерсантъ 03 апреля в 13:09
Общество

В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях

Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
РИА Новости вчера в 17:30
Футбол

Футболисты «Динамо» не согласились с понижением зарплаты на 40%

Футболисты московского «Динамо» отказались идти на 40-процентное снижение зарплаты, предложенное руководством клуба из-за паузы в РПЛ.
Metaratings 03 апреля в 11:11
Здоровье

Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8

Комсомольская правда - Кемерово 02:30
Общество

В Красноярске демонтировали знаки о закрытии города на карантин

Московский Комсомолец 02:00
Политика

Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов

«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Коммерсантъ 03 апреля в 04:38
Шоу-бизнес

Бузова показала живот и написала, что беременна

Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
URA.Ru вчера в 22:25
Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось

Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Москва 24 вчера в 09:00
Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru вчера в 06:05
Энергетика

Убьет ли нефть «энергия будущего» после коронавируса

Традиционно дешевая нефть по понятным причинам рассматривается многими наблюдателями как фактор, замедляющий развитие возобновляемой энергетики.
РИА Новости 01:00
Кино

В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»

Popcornnews.ru 03 апреля в 05:00
Здоровье

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Lenta.ru вчера в 18:44
Футбол

«ПСЖ» может вернуть Неймара в «Барселону» в обмен на Гризманна

Как сообщает Sport.es, руководство «ПСЖ» открыто для приема предложений по Неймару.
ProstoProSport вчера в 15:15
Общество

У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса

Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Известия 01:01
Общество

В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией

Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
РБК 03:20
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Экономика

Сбербанк пояснил, по каким кредитам можно оформить каникулы

"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении банка.
РИА Новости 02:52
Политика

Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом

Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
РБК вчера в 17:19
Общество

Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму

В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
ИА Крыминформ 03:19
Здоровье

Японский профессор рассказал, как быстро избавиться от боли в пояснице

РИА Новости 02:35
Армия и оружие

Армия США начала самостоятельно шить медицинские маски

В связи с распространением эпидемии коронавируса и нехваткой медицинских средств индивидуальной защиты, армия Соединенных Штатов начала изготовление медицинских масок.
Военное дело 03:01
Происшествия

Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы

Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Известия вчера в 20:31
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Газета.Ru вчера в 12:39
Общество

Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества

На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".
Российская газета вчера в 23:30
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