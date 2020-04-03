Недвижимость
КоммерсантъЦены на съемные квартиры готовятся к снижению
Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются. К лету негативные тренды усилятся. Из-за ухудшившейся экономической ситуации консультанты ждут отток арендаторов.
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Общество
На главу UFC подали в суд по делу о вымогательстве
В пятницу, 3 апреля, Рамос сообщил о том, что подал исковое заявление на $10 млн на президента UFC в суд округа Клар (штат Невада, США).
Общество
Режим полной самоизоляции в Тюменской области продлили до 30 апреля
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал изменения в постановление о введении режима самоизоляции на территории региона.
Общество
В Таиланде у семи граждан РФ выявлен коронавирус
Коронавирус нового типа диагностирован у семи граждан России, находящихся в двух популярных туристических провинциях - Чонбури и Пхукет.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Здоровье
Глава Минздрава: кривая коронавируса идет по благоприятному сценарию
Министр здравоохранения Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 в России: она развивается по благоприятному сценарию.
Общество
В Подмосковье объяснили правила передвижения на автомобилях
Позже губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что ограничительные меры, введенные в регионе для недопущения распространения коронавируса, продлены до 1 мая.
Футбол
Футболисты «Динамо» не согласились с понижением зарплаты на 40%
Футболисты московского «Динамо» отказались идти на 40-процентное снижение зарплаты, предложенное руководством клуба из-за паузы в РПЛ.
Здоровье
Сергей Цивилев пообщался с врачом кемеровской инфекционной больницы №8
Общество
В Красноярске демонтировали знаки о закрытии города на карантин
Политика
Врио губернатора Камчатки назначен Владимир Солодов
«Назначить Солодова Владимира Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края до вступления в должность лица, избранного губернатором Камчатского края»,-- говорится в президентском указе.
Шоу-бизнес
Бузова показала живот и написала, что беременна
Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала фото, на котором показывает свою «беременность».
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Орехово-Зуеве увеличилось
Пять человек госпитализированы в результате взрыва газа в жилом доме в Орехово-Зуеве, передает Агентство "Москва".
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Энергетика
Убьет ли нефть «энергия будущего» после коронавируса
Традиционно дешевая нефть по понятным причинам рассматривается многими наблюдателями как фактор, замедляющий развитие возобновляемой энергетики.
Кино
В Сеть слили имя возможного главного злодея в кинокомиксе «Вечные»
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Футбол
«ПСЖ» может вернуть Неймара в «Барселону» в обмен на Гризманна
Как сообщает Sport.es, руководство «ПСЖ» открыто для приема предложений по Неймару.
Общество
У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса
Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Общество
В Москве разрешили работать салонам красоты с медлицензией
Столичные салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут продолжить работу с 5 апреля по 1 мая, если у них есть лицензии на медицинскую деятельность.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Экономика
Сбербанк пояснил, по каким кредитам можно оформить каникулы
"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей; по автокредитам — 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении банка.
Политика
Трамп сообщил о вводе войск в Нью-Йорк для борьбы с коронавирусом
Власти США введут войска в Нью-Йорк для борьбы с распространением коронавируса, сообщил президент США Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме, передает CNBC.
Общество
Два новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Крыму
В Крыму за последние сутки было зафиксировано два новых случая заражения коронавирусом.
Армия и оружие
Армия США начала самостоятельно шить медицинские маски
В связи с распространением эпидемии коронавируса и нехваткой медицинских средств индивидуальной защиты, армия Соединенных Штатов начала изготовление медицинских масок.
Происшествия
Крупный бизнесмен погиб в результате падения из окна в центре Москвы
Крупный российский бизнесмен Евгений Самусенко погиб в результате падения из окна в центре Москвы.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа
Голикова обратила внимание, что приостановка вывоза нужна "для четкого понимания, кто, в каком количестве и куда прилетит".
Общество
Пандемия коронавируса породила новый вид мошенничества
На некоторых подъездах в Москве и других городах стали появляться объявления, в которых говорится о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие 10 дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".