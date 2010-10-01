Недвижимость

КоммерсантъКоммерсантъЦены на съемные квартиры готовятся к снижению

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Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются. К лету негативные тренды усилятся. Из-за ухудшившейся экономической ситуации консультанты ждут отток арендаторов.
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В Казани подешевеет аренда жилья

Реальное время03:48

Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

Коммерсантъ03:00
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Общество

У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса

Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.
Известия 01:01
Энергетика

Путин заявил о готовности договариваться о сокращении нефтедобычи

Если какая-либо сделка и будет заключена, и в нее войдут как наиболее крупные "традиционные" участники ОПЕК+ (РФ и Саудовская Аравия), так и новые, в том числе США, объемы сокращения добычи в рамках такого пакта могут составить порядка 6-10 млн баррелей в сутки.
Газета.Ru 03 апреля в 17:07
Происшествия

В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек

По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.
Газета.Ru 02:27
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:53
Общество

В Москве за сутки выявили 536 новых случаев заражения коронавирусом

Количество подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Москве за сутки выросло на 536 - до 3893 человек.
ТАСС 03:49
Общество

Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным

«Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», — заявила глава Роспотребнадзора в фильме «Опасный вирус», который показали на телеканале «Россия 1». Попова подчеркнула, что работа по борьбе с коронавирусом продолжается.
МедиаПоток вчера в 08:32
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь

"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Российская газета вчера в 10:31
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Общество

В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях

В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.
РБК вчера в 05:06
Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Экономика

Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России

Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.
REGNUM 03 апреля в 16:12
Общество

В Таиланде семеро россиян заразились коронавирусом нового типа

На территории Таиланда коронавирусом нового типа заразились семеро граждан России.
Аргументы недели 04:48
Музыка

Группа Little Big выступит с бесплатным онлайн-концертом

Музыкальная группа Little Big, которая должна была представлять Россию на «Евровидении» в этом году, даст бесплатный онлайн-концерт в «Яндекс.Эфире».
Peterburg2.ru 03 апреля в 05:52
Общество

Продавцам телефонов и уборщицам разрешили работать в Екатеринбурге

В расширенный список организаций, которые могут работать во время карантина, вошли компании по производству и продаже автозапчастей, компьютеров и других электронных устройств, телефонов, очков и товаров для пожаротушения.
Моменты 04:51
Происшествия

В Приморье на автора фейка о коронавирусе заведут уголовное дело

Жителя приморского города Уссурийска, распространившего видеоролик с ложной информацией о заболевших коронавирусной инфекцией, привлекут к уголовной ответственности.
Российская газета вчера в 23:57
Общество

Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

Генеральный хирург США Джером Адамс продемонстрировал на видео, как сделать медицинскую маску в домашних условиях, чтобы защитить себя от потенциального заражения коронавирусом.
Профиль 02:39
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Экономика

ЦБ не разрешил физлицам переносить выплаты по кредитам в апреле

Заёмщики должны осуществлять выплаты по кредитам в установленные сроки, не дожтдаясь окончания выходных дней, объявленных из-за распространения коронавируса, сообщается на сайте Центробанка.
Комсомольская правда вчера в 02:15
Общество

Собянин объяснил, почему Москва входит в группу риска по коронавирусу

"Максимально жесткие решения", которые принимает Москва для пресечения распространения коронавируса COVID-19, объясняются тем, что город находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов, пояснил мэр столицы Сергей Собянин.
Газета.Ru 04:44
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

RT на русском 03:59
Политика

Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне

Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.
Известия вчера в 23:45
Происшествия

Историка Соколова этапировали из Москвы в СИЗО «Кресты»

ТАСС 04:22
Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.
Суть событий 04:48
Футбол

У Валерия Карпина родилась пятая дочь

У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.
Панорама Ростова-на-Дону 02:10
Общество

Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Здоровье

В Челябинской области подтвержден новый случай коронавируса

В Челябинской области подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции.
Новый День 02:46
Армия и оружие

СМИ: Пентагон против «антинаркотической операции» Трампа в Карибском бассейне

Решение о начале военной антинаркотической операции в Карибском море и южной части Тихого океана, принятое президентом США Дональдом Трампом, встретило сопротивление в Министерстве обороны, сообщает американское издание Foreign Policy.
ANNA-News вчера в 06:13
Общество

Медики назвали сроки завершения вспышки коронавируса в России

Врачи озвучили сроки завершения вспышки коронавируса в Российской Федерации.
Evo-rus.com 03:34
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