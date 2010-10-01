Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются. К лету негативные тренды усилятся. Из-за ухудшившейся экономической ситуации консультанты ждут отток арендаторов.

Общество У главы скорой помощи Москвы заподозрили наличие коронавируса Проверить Плавунова решили после того, как заражение коронавирусом заподозрили у его первого заместителя Дмитрия Гаврилова и у его зама по медицинской части Георгия Введенского В настоящее время тесты сдали и другие сотрудники руководства столичной скорой.

Энергетика Путин заявил о готовности договариваться о сокращении нефтедобычи Если какая-либо сделка и будет заключена, и в нее войдут как наиболее крупные "традиционные" участники ОПЕК+ (РФ и Саудовская Аравия), так и новые, в том числе США, объемы сокращения добычи в рамках такого пакта могут составить порядка 6-10 млн баррелей в сутки.

Происшествия В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек По версии следствия, в субботу около 22 часов мужчина 1988 года рождения, находясь на балконе своей квартиры, сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами.

Общество Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным «Сегодня Россия идет по оптимистичному сценарию, и во многом потому, что в предыдущие два месяца знакомства с этим вирусом в России были приняты все необходимые должные меры», — заявила глава Роспотребнадзора в фильме «Опасный вирус», который показали на телеканале «Россия 1». Попова подчеркнула, что работа по борьбе с коронавирусом продолжается.

Экономика Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Экономика Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.

Наука Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.

Общество В «Векторе» оценили сроки испытаний вакцины от вируса на людях В России уже были проведены испытания прототипов вакцин от коронавируса на мышах и хорьках, тесты на людях могут начаться в июне, если на это дадут разрешение.

Экономика Букмекерскую контору «Фонбет» признали системообразующей для России Москва, 3 апреля 2020, 23:12 — REGNUM Букмекерская контора «Фонбет» каким-то образом попала в антикризисный список правительства России, в который вошли «системообразующие российские компании», чье финансовое состояние будет контролироваться российскими властями в условиях падения мировых цен на нефть и пандемии коронавирусной инфекции.

Общество Продавцам телефонов и уборщицам разрешили работать в Екатеринбурге В расширенный список организаций, которые могут работать во время карантина, вошли компании по производству и продаже автозапчастей, компьютеров и других электронных устройств, телефонов, очков и товаров для пожаротушения.

Общество Собянин объяснил, почему Москва входит в группу риска по коронавирусу "Максимально жесткие решения", которые принимает Москва для пресечения распространения коронавируса COVID-19, объясняются тем, что город находится в самой высокой группе риска по коронавирусу нового типа среди всех российских регионов, пояснил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Украинский политолог заявил о запугивании Зеленского извне Стремление президента Украины Владимира Зеленского поскорее открыть рынок сельхозземель говорит о том, что его запугали, заявил политолог Михаил Погребинский.

Шоу-бизнес Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе Как видно на обнародованных кадрах, 30-летняя женщина живет в просторных апартаментах многоквартирного дома с дорогой мебелью, стильным интерьером и картинами современных художников.

Футбол У Валерия Карпина родилась пятая дочь У тренера ФК «Ростов» 51-летнего Валерия Карпина 4 апреля родилась пятая дочь. Об этом наставник сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Общество Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.