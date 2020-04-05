Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на съемные квартиры готовятся к снижению

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются. К лету негативные тренды усилятся. Из-за ухудшившейся экономической ситуации консультанты ждут отток арендаторов.
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с чего всё началось

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

Аналитики "Авито Недвижимость" в свою очередь отметили всплеск в Волгограде: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за месяц здесь выросла на 10%, до 11 тыс. руб. Лидером по снижению цен за месяц в ЦИАН называют Казань и Красноярск, где аренда подешевела на 7%, до 17 тыс. руб. и 15,6 тыс. руб. соответственно.
Коммерсантъ03:00

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Динамика стоимости аренды жилья в крупных городах России

Коммерсантъ03:00

Падение цен на съемное жилье наблюдается в российских городах

Экономика сегодня07:47

В Казани подешевеют съемные квартиры

Вести Татарстан05:15

В Казани подешевеет аренда жилья

Реальное время03:48

Арендодатели в России снижают цены на квартиры из-за падения спроса

iReactor07:53
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Здоровье

Попова: Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом

По последним данным, в России выявлено 5389 инфицированных (3893 из них — в Москве), 45 человек умерли, 355 выздоровели.
РИА Новости 07:39
Общество

В России зафиксировано 658 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России подтверждено 658 новых случаев коронавируса в 14 регионах. Впервые диагноз поставлен в Камчатском крае.
News.ru 06:33
Экономика

Сбербанк объяснил, кто может получить кредитные каникулы

В банке объяснили, что в соответствии с законом кредитные каникулы предоставляют только по кредитам, максимальная сумма которого не превышает: по ипотеке - 1,5 млн рублей, по автокредитам - 600 тыс. рублей; по потребкредитам для индивидуальных предпринимателей - 300 тыс. рублей; по потребкредитам для физлиц - 250 тыс. рублей; по кредитным картам для физлиц - 100 тыс. рублей.
ТАСС 04:55
Общество

Третий пациент умер от коронавируса в Петербурге

В Петербурге третий человек умер от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб. Сегодня в городе заболели 20 человек, в области — 10.
FlashNord 07:59
Общество

Доктор Мясников признал ошибку в прогнозе по коронавирусу

Врач Александр Мясников в телеграм-канале признал, что недооценил серьезность развития пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 15:00
Политика

Трамп предупредил о вводе в Нью-Йорк войск для борьбы с коронавирусом

Американские власти введут в Нью-Йорк войска для борьбы с распространением коронавируса.
Профиль 01:47
Общество

Голикова объяснила приостановку вывоза россиян из-за рубежа

Россия постепенно восстановит работу по возвращению своих граждан, которые «застряли» за границей из-за введенных ограничений по коронавирусу.
РБК вчера в 09:51
Транспорт

Белоруссия отменила все поезда в Москву

«Белорусская железная дорога» (БЖД) временно отменила два оставшихся поезда в Москву и Санкт-Петербург из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 06:04
Гаджеты

Утечка слайдов Intel подтвердила характеристики Core i9-10900K и нескольких других Comet Lake-S

Представленные изображения подтверждают, что флагманский 10-ядерный 20-поточный процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет автоматически разгоняться вплоть до частоты в 5,3 ГГц с помощью технологии Thermal Velocity Boost (TVB).
3DNews вчера в 13:54
Общество

Продуктовые магазины сокращают режим работы

Некоторые магазины сети "Пятерочка" (наряду с "Перекрестком" и "Каруселью" входит в X5 Retail Group), которые ранее были открыты круглосуточно, сократили время работы, обратил внимание "Ъ".
Коммерсантъ 06:10
Авто

Опубликовали первое живое фото Lada Largus FL

Судя по снимку в салоне обновленного Ларгуса появятся элементы, как у XRay Cross.
Tvoe-avto.com 05:28
Общество

Депутат Мосгордумы Ступин заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин подтвердил РИА Новости, что заражён коронавирусом, он находится дома.
РИА Новости 05:29
Происшествия

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским

В Тульской области задержан мужчина, открывший стрельбу по полицейским. Инцидент произошел ночью в Веневском районе, сообщает ТАСС.
МИР 24 05:30
Политика

Песков рассказал о спорах из-за продления нерабочего режима

Обращения Путина Ранее в телеобращении Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением заработной платы.
РИА Новости 07:29
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Общество

Россияне боятся покупать фрукты и овощи из-за коронавируса

Что происходит 03:30
Происшествия

Сотрудник ростовского СИЗО попал под следствие за побег обвиняемого

Недобросовестное исполнение должностных обязанностей младшим инспектором отдела безопасности СИЗО и отсутствие должного контроля стало причиной побега обвиняемого в краже.
REGNUM 04:52
Происшествия

В Тульской области подтвердились еще 10 случаев коронавируса

В Тульской области подтвердились еще 10 случаев коронавируса Региональный оперативный штаб рассказал, где туляки заразились вирусом.
MySLO.ru 06:47
Происшествия

В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах

Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
РИА Новости вчера в 16:24
Политика

Мишустин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин дал министерствам очередные поручения в связи с ситуацией с коронавирусом COVID-19 по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве и рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 07:53
Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными после окончания пандемии коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, какие профессии окажутся невостребованными или избыточно конкурентными после окончания пандемии коронавируса.
RT на русском 01:25
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 12 апреля

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обратился по телевидению к жителям Кубани с сообщением о продлении режима карантина еще на семь дней - до 12 апреля.
Российская газета 06:03
Общество

Россияне могут посещать гипермаркеты, а не только магазины у дома

Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 03 апреля в 08:45
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 30 апреля

"Глава Бурятии продлил режим самоизоляции на территории республики до 30 апреля, идет работа по расширению списка организаций, которые будут работать в период ограничительных мероприятий", - сообщили в пресс-службе, отметив, что соответствующий документ будет скоро опубликован.
ТАСС 05:05
Экономика

ЦМАКП спрогнозировал двухлетнюю рецессию в экономике России

Сочетание "карантинного шока" и резкого падения нефтяных доходов означает, что для России кризис может оказаться куда более серьезными, чем для мира в целом, предупреждают экономисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).
Российская газета 07:23
Происшествия

Более 200 человек с коронавирусом продолжают лечение в Коммунарке

Главный врач 40-й московской больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в ней на лечении находятся 346 человек, с подтверждённым коронавирусом — 201 пациент.
RT на русском 02:16
Здоровье

На последней стадии коронавирус поражает все органы

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие органы, распространяясь на поздней стадии заболевания.
Алтайская правда 07:48
Происшествия

В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер

В московской квартире следователи обнаружили мумифицированные тела двух сестер 1965 и 1962 годов рождения, пишет РИА "Новости" со ссылкой на помощника руководителя столичного главка СК России Юлию Иванову.
Газета.Ru 05:45
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Общество

В Праге снесли памятник маршалу Коневу

Администрация пражского района Прага-6 в пятницу утром, 3 апреля, демонтировала на площади Интербригады памятник советскому маршалу И.С. Коневу.
Международная жизнь 03 апреля в 05:35
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