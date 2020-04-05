Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЦены на съемные квартиры готовятся к снижению

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются. К лету негативные тренды усилятся. Из-за ухудшившейся экономической ситуации консультанты ждут отток арендаторов.
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Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

Аналитики "Авито Недвижимость" в свою очередь отметили всплеск в Волгограде: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за месяц здесь выросла на 10%, до 11 тыс. руб. Лидером по снижению цен за месяц в ЦИАН называют Казань и Красноярск, где аренда подешевела на 7%, до 17 тыс. руб. и 15,6 тыс. руб. соответственно.
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Российская газета вчера в 20:35
Общество

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Вывоз россиян из-за границы был приостановлен, чтобы собрать необходимую информацию, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Мойка78 вчера в 19:00
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Более 80% россиян распорядились первой неделей изоляции с пользой

Команда сайта «СТОПКОРОНАВИРУС.РФ» провела опрос на тему первой проведённой на самоизоляции недели из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
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Общество

Бывший премьер-министр Ливии скончался от коронавируса

Жертвой нового типа пневмонии стал бывший премьер-министр Переходного национального совета Ливии Махмуд Джибриль, сообщает ливийский телеканал "аль-Аравия".
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Общество

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Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Происшествия

Полиция задержала гулявшего с собакой на Патриарших прудах мужчину

В Москве сотрудники полиции задержали мужчину, который гулял с собакой в закрытом для посещения из-за COVID-19 парке на Патриарших прудах.
Известия вчера в 16:23
Политика

Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.
ТАСС 07:23
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Артисты Александринки выйдут на онлайн-дежурство в Instagram

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Российская газета 07:49
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Футбол

Миодраг Божович: «В России я не чувствую себя иностранцем»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Миодраг Божович заявил, что отлично понимает русский язык и культуры, что помогло ему долго проработать в Премьер-лиге.
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Общество

Какие профессии могут оказаться невостребованными из-за коронавируса

Эксперты Института прогрессивного образования провели исследование и выяснили, какие профессии оказались под ударом, а какие специалисты после нормализации эпидемиологической ситуации вернуться в строй как ни в чем не бывало.
ТК Звезда 03:55
Культура

Появился трейлер новой хоррор-антологии от Сэма Рэйми

Игромания.ру 03 апреля в 11:42
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Командира зараженного американского авианосца сняли с должности

Освободить командира американского авианосца «Теодор Рузвельт» капитана Бретта Крозье от занимаемой должности решил Министр ВМС США Томас Модли.
ИА Красная Весна 02 апреля в 17:19
Общество

Елена Малышева показала, как безопасно ходить в магазины

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Московский Комсомолец 08:35
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение кредитных каникул, условия договора вернутся к прежним, говорит первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.
Российская газета 03:36
Общество

На Украине заявили об усилении лесного пожара в чернобыльской зоне

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Экономика

Минсельхоз попросили временно ограничить импорт томатов

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Общество

Минздрав дал рекомендации работодателям из-за ситуации с коронавирусом

Минздрав России рекомендует работодателям обеспечить средствами индивидуальной защиты сотрудников, которые должны общаться с людьми в течение рабочего дня, в связи с распространением коронавируса, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
РИА Новости 08:20
Здоровье

Вирусолог объяснил, почему новые инфекции появляются в Китае

Происходит перемешивание вирусов человека и вирусов животных, в результате появляются новые вирусные «монстры», — заявил Зуев.
News.ru 09:22
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Amazon выпустил новый фантастический сериал «Рассказы из Петли»

RuNews24.ru вчера в 10:00
Космос

Третий прототип Starship компании SpaceX взорвался в ходе испытания

Третий прототип (SN3) космического корабля Starship, который компания SpaceX разрабатывает для полетов на Марс, взорвался 3 апреля в ходе испытаний на полигоне недалеко от деревни Бока-Чика в США.
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Шоу-бизнес

Обнародованы кадры с домом дочери Успенской в Лос-Анджелесе

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Суть событий 04:48
Общество

Бывший депутат Госдумы сравнил просьбы россиян и бизнеса о помощи с мародерством

Бывший депутат Госдумы Сергей Поддубный сравнил с мародерством просьбы россиян и бизнеса о финансовой помощи от государства.
Lenta.ru 09:38
Общество

В Ростовской области ввели запрет на охоту на фоне коронавируса

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Карантин может быть опасен для пожилых людей

Если не продолжать двигаться хотя бы в пределах квартиры, есть шанс, что после окончания карантина, пожилые люди уже не смогут восстановиться.
Gazeta.SPb 00:11
Общество

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина

Свердловским шиномонтажкам разрешили работать во время карантина В регионе расширили список магазинов и мастерских, которые снова могут открыться, несмотря на коронавирус.
Екатеринбург-ТВ 05:40
Здоровье

Мишустин поручил принять в России ряд мер из-за коронавируса

Российский премьер Михаил Мишустин дал ряд поручений для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране.
RT на русском 10:33
Общество

Красноярск и Норильск ввели карантин для приехавших из Москвы

В двух городах Красноярского края с 6 апреля начнут действовать обязательные карантинные меры для прилетающих из Москвы и Санкт-Петербурга по указу главного врача региона.
РБК 09:50
Экономика

Республика Коми направит более 400 млн рублей на поддержку бизнеса

В опубликованном пресс-релизе говорится о выделении за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку бизнеса.
ИА Красная Весна 03 апреля в 13:39
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