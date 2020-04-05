Аналитики "Авито Недвижимость" в свою очередь отметили всплеск в Волгограде: средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры за месяц здесь выросла на 10%, до 11 тыс. руб. Лидером по снижению цен за месяц в ЦИАН называют Казань и Красноярск, где аренда подешевела на 7%, до 17 тыс. руб. и 15,6 тыс. руб. соответственно.

с чего всё началось

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению Начало апреля ознаменовалось небольшим снижением цен на аренду квартир в России: сделки в этом сегменте сейчас практически не заключаются. К лету негативные тренды усилятся. Из-за ухудшившейся экономической ситуации консультанты ждут отток арендаторов.

Цены на съемные квартиры готовятся к снижению

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