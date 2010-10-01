Экономика

Аткарский уездЪАткарский уездЪЦены на сигареты в России могут подорожать на четверть

В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет в РФ может подскочить сразу на 25 процентов, об этом со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину пишут «Известия».
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с чего всё началось
Табачные изделия и электронные сигареты подорожают примерно на 25% в 2020 году, сообщают «Известия
» со ссылкой на Аналитический центр при правительстве РФ.
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Самолет Boeing 777X начал первый испытательный полет

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