с чего всё началось

В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет в РФ может подскочить сразу на 25 процентов, об этом со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину пишут «Известия».

Цены на сигареты в России могут подорожать на четверть

Общество Население России сократилось второй год подряд Последующая оценка может быть пересмотрена в сторону повышения, как это было в прошлом году, — тогда Росстат сначала сообщил о сокращении населения на 87 тыс. человек, а позднее — почти на 100 тыс. Население России в 2019 году уменьшилось второй год подряд — после сокращения на 99,7 тыс. человек в 2018-м.

Политика Российские дипломаты покинули Болгарию Сообщалось, что МИД Болгарии объявил персоной нон грата дипломата РФ, а члена технического персонала назвали неприемлемым лицом.

Происшествия Мужчина оставил своих детей в аэропорту Шереметьево "Сотрудники ЛУ МВД РФ в аэропорту Шереметьево проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения мужчины, который по прилету из Хабаровска в Москву оставил двух несовершеннолетних детей в аэропорту", - отметил в комментарии РИАМО представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Общество Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса В воскресенье эксперты китайского Национального центра по профилактике и контролю заболеваний сообщили о том, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.

Общество МИД Китая содействует эвакуации генконсульства США из Уханя Китайская сторона оказывает все необходимое содействие для эвакуации дипломатов генконсульства США в Ухане из-за распространения коронавируса, говорится в заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин Ранее агентство Рейтер сообщило, что Госдепартамент США сообщил об эвакуации сотрудников консульства в китайском Ухане и некоторых американцев из-за вспышки коронавируса.

Общество Си Цзиньпин: распространение нового коронавируса ускоряется 31 декабря китайские власти поставили в известность Всемирную организацию здравоохранения о распространении нового типа коронавируса.

Энергетика Россия может прекратить газовый транзит через Польшу Контракт на транзит газа в Европу через Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» заканчивается 18 мая, но «Газпром» до сих пор не проявил желания обсуждать новый договор, сообщает РИА Новости.

Технологии Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходный код в Windows 7 Пользователи требуют от компании Microsoft дать вторую жизнь Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, официальная поддержка Windows 7 была прекращена Microsoft еще 14 января.

Футбол «Реал» победил «Вальядолид» и стал единоличным лидером Ла Лиги Гол забил Начо (78-я минута) "Реал" продлил беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 12 матчей и с 46 очками вышел в единоличные лидеры турнирной таблицы, на три балла опережая идущую второй "Барселону".

Политика Сатановский назвал Качиньского «Иудой» за слова о компенсации Польше Авторитетный российский политолог Евгений Сатановский отреагировал на слова лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Москва якобы должна выплатить Варшаве компенсацию за ущерб, причиненный во Второй мировой войне.

Шоу-бизнес Дочь Боярского опубликовала фото отца без шляпы Актриса Елизавета Боярская, дочь самого известного «мушкетёра» России Михаила Боярского, опубликовала 24 января на своей официальной странице в социальной сети семейное фото, на котором её отец запечатлён без своего главного атрибута — шляпы.