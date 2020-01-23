Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.

с чего всё началось

В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет в РФ может подскочить сразу на 25 процентов, об этом со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину пишут «Известия».

Цены на сигареты в России могут подорожать на четверть

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