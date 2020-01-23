Экономика

Аткарский уездЪАткарский уездЪЦены на сигареты в России могут подорожать на четверть

В 2020 году стоимость табачных изделий и электронных сигарет в РФ может подскочить сразу на 25 процентов, об этом со ссылкой на замглавы управления макроэкономических исследований Аналитического центра при правительстве Викторию Павлюшину пишут «Известия».
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с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известия22 января в 16:01

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Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить

Телеканал 360°23 января в 08:25

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUM23 января в 00:15

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия22 января в 19:29

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новости22 января в 20:47

Сигаретам предрекли подорожание на четверть

Lenta.ru22 января в 18:45

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАСС22 января в 21:13

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском22 января в 16:59
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
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Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
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Экономика

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Опубликована взломанная переписка Мединского с «духовником Путина»

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Экономика

Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции

Сокращение выпуска сигарет в России преимущественно связано с ростом нелегального рынка табачной продукции, сообщили РИА Новости представители крупнейших российских производителей.
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Армия и оружие

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Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

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Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой в Москве

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Общество

Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала

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Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

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Могут ли любители посылок из Китая заразиться коронавирусом

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Инициатива президента РФ Владимира Путина провести саммит стран-победительниц поставила Запад в непростое положение, считает политолог Евгений Сатановский.
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