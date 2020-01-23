Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов. Такой прогноз сделали в Аналитическом центре при правительстве России.
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с чего всё началось

Без перекура: сигаретам спрогнозировали подорожание на 25%

Цены на табачные изделия и электронные сигареты в 2020 году могут вырасти почти на четверть. Такой прогноз для «Известий» сделали в Аналитическом центре при правительстве РФ.
Известия22 января в 16:01

Подробнее о событии

Цены на сигареты вырастут и приведут к потерям в бюджете. Ведь курильщиков не остановить

Телеканал 360°вчера в 08:25

Эксперт рассказала о возможности подорожания табачных изделий в России

REGNUMвчера в 00:15

Эксперты заявили о возможности подорожания сигарет в России

RT на русском22 января в 16:59

Эксперты предсказали подорожание сигарет на четверть

РИА Новости22 января в 20:47

Сигареты подорожают на четверть

URA.Ru22 января в 18:30

Эксперты спрогнозировали подорожание сигарет на 25% в 2020 году

Известия22 января в 19:29

«Известия»: табачная продукция может подорожать на 25%

ТАСС22 января в 21:13
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Происшествия

Один человек погиб в ДТП с двумя автобусами в Ярославле

ТАСС 01:47
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Отец Ивана Урганта рассказал о призывах убить его сына

РИА Новости вчера в 17:18
Общество

ВОЗ рекомендовала всем странам готовиться к сдерживанию коронавируса

Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем странам быть готовыми к сдерживанию коронавируса, распространенного в Китае, заболевание может появиться в любой стране, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:17
Космос

Источник сообщил, что запуск спутника «Меридиан-М» отложили на сутки

РИА Новости 02:48
Происшествия

В Крыму задержан оборудовавший по заданию Киева схроны со взрывчаткой

Федеральная служба безопасности России задержала жителя Крыма, оборудовавшего по заданию спецслужб Украины схроны со взрывчаткой, сообщает пресс-служба ведомства.
RT на русском 02:57
Политика

Запуск «Северного потока – 2» отсрочен на 2 года

В ближайшие два года Украина может быть спокойна – трубопровод "Северный поток-2", который нужен России, чтобы поставлять газ в Европу в обход Незалежной, запущен не будет.
Утро.ru 03:25
Политика

В МИД РФ оценили рассекреченные ЦРУ данные о Бандере

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США в соответствии с «Законом о разоблачении нацистских военных преступников» рассекретило архивные документы о Второй мировой войне, включая данные о лидере ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.
REGNUM 01:10
Политика

Путин назначил Козака новым замруководителя администрации президента

Бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначен заместителем руководителя администрации президента РФ.
Накануне.Ru 01:55
Политика

Госдума единогласно одобрила в первом чтении поправки в Конституцию

Депутаты Госдумы в первом чтении одобрили законопроект о поправке в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 04:03
Финансы

Максимальная ставка топ-10 банков по рублевым вкладам вновь снизилась

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физических лиц в рублях по итогам второй декады января 2020 года составила около 5,89% годовых против 5,93% за первую декаду месяца.
Банки.ру вчера в 02:11
Происшествия

Мать забайкальских детей-«маугли» лишена родительских прав

Как сообщает ZAB.RU с экстренного заседания комиссии по делам несовершеннолетних, Елена Васильева была лишена родительских прав в отношении двух детей.
REGNUM 02:59
Политика

В ООН оценили предложение Путина провести саммит лидеров пяти стран

Глава государства предложил провести встречу лидеров государств — постоянных членов СБ ООН.
RT на русском вчера в 17:10
Политика

Основатель Faberlic создает политическую партию, пишут СМИ

Бывший совладелец и один из основателей косметической компании Faberlic Александр Даванков рассказал газете "Коммерсант", что намерен создать политическую партию правого толка.
РИА Новости 02:57
Футбол

Стало известно об особом отношении к Месси на тренировках

Lenta.ru 03:22
Общество

В России придумали парашют для спасения из небоскребов

АБН вчера в 09:20
Происшествия

Коронавирус у троих госпитализированных в Петербурге не подтвердился

Исследования не подтвердили диагноз коронавирус у госпитализированных из петербургского аэропорта Пулково россиянина и гражданина КНР, а также у обратившейся к медикам с симптомами инфекции китайской туристки.
Lenta.ru 03:08
Экономика

Плату за единовременное получение накопленной пенсии могут уменьшить

Министерство финансов и Центробанк разрабатывают два варианта получения пенсии в рамках гарантированного пенсионного плана, сообщили "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минфина.
РИА Новости 02:47
Экономика

Входящий в топ-200 Нижневолжский коммерческий банк лишился лицензии

По величине активов кредитная организация из Саратова занимает 179-е место в банковской системе России.
РБК 00:27
Происшествия

В Москве водитель перекрыл дорогу фурой

Российская газета 02:56
Авто

Новый Toyota Harrier получит название Venza

Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Новые автомобили вчера в 03:06
Происшествия

Жительница ХМАО выпала с девятого этажа и выжила благодаря сугробу

Газета.Ru 01:41
Общество

Винника экстрадировали во Францию

Россиянин Александр Винник, который был арестован в июле 2017 года в Греции, экстрадирован во Францию и находится в парижской больнице Hotel Dieu.
ТАСС вчера в 16:04
Здоровье

Диетолог назвала отравляющие организм «полезные» продукты

Как отметила диетолог, в таком продукте ликопина (антиоксиданта, который борется со свободными радикалами, укрепляет иммунную систему и даже снижает риск развития рака) больше, чем в свежих овощах.
Российская газета вчера в 23:33
Политика

Вероника Скворцова стала главой ФМБА

Фармацевтический вестник 22 января в 18:21
Армия и оружие

Пять лет со дня обстрела Мариуполя: расследования и их оценки

Обстрел микрорайона Восточный Мариуполя состоялся 24 января 2015 года.
Военное обозрение 02:14
Политика

Песков объяснил слова президента Израиля о Путине и еврейской бабушке

РИА Новости вчера в 11:20
Политика

Орешкин заявил о серьёзных рисках торговой сделки КНР и США

15 января президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе торговой сделки.
RT на русском 03:24
Армия и оружие

В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Газета.Ru вчера в 13:07
Кино

Гузель Яхина оценила режиссёрскую версию экранизации своей книги

Писательница Гузель Яхина прокомментировала режиссёрскую версию экранизации своей книги «Зулейха открывает глаза».
RT на русском 03:21
Футбол

Форвард сборной России перейдет в «Динамо»

Газета.Ru вчера в 16:00
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