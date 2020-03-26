Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.

с чего всё началось

Ситуация с ослаблением курса рубля и пандемией коронавируса привела к тому, что во втором квартале 2020 года смартфоны в России подорожают на 10–20%. Цены будут повышаться постепенно, поскольку розница и дистрибьюторы попытаются сгладить ситуацию и не потерять темпы продаж.

Цены на смартфоны в РФ вырастут на 20%

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