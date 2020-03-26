Коронавирус

News.ruNews.ruЦены на смартфоны в РФ вырастут на 20%

Ситуация с ослаблением курса рубля и пандемией коронавируса привела к тому, что во втором квартале 2020 года смартфоны в России подорожают на 10–20%. Цены будут повышаться постепенно, поскольку розница и дистрибьюторы попытаются сгладить ситуацию и не потерять темпы продаж.
Читать в источнике
Комментировать12
с чего всё началось

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

Lenta.ruвчера в 20:03

Эксперты спрогнозировали рост цен на смартфоны на 10-20%

Телеканал 360°вчера в 19:56

Эксперты рассказали, на сколько подорожают смартфоны в России

РЕН ТВвчера в 15:47

В России подорожают смартфоны

URA.Ruвчера в 19:03

Россиян предупредили о росте цен на смартфоны

РИА Новостивчера в 18:01

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Известиявчера в 17:01

В России ожидают роста цен на смартфоны

REGNUMвчера в 19:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Экономика

Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам

Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
НТВ вчера в 10:20
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Политика

Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса

По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
РИА Новости 11:09
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Lenta.ru вчера в 23:03
Общество

Полиция в России останавливает личный прием граждан из-за коронавируса

МВД сообщило о приостановке с 27 марта личного приема граждан в отделениях полиции в связи с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 11:17
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Политика

Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо

Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Газета.Ru 06:59
Общество

Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
ТАСС вчера в 12:57
Экономика

Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат

В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
РБК 07:18
Происшествия

В Петербурге в детсаду умерла трехлетняя девочка

ТАСС 08:54
Общество

Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров

Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Известия 05:31
Общество

В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса

Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Известия 04:07
Общество

Власти ОАЭ разрешили вывезти российских туристов на родину

News.ru 08:31
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры

В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Уральский меридиан 09:19
Политика

Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)

Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
ИноСМИ вчера в 05:17
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Ведомости 01:53
Общество

Житель Польши спас советский памятник от сноса

Аргументы и Факты 09:24
Политика

США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»

Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
REGNUM 12:26
Политика

Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен

Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Piter.tv 11:33
Общество

Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Ведомости 09:49
Общество

Писатель Борис Акунин сообщил о заражении коронавирусом

Известия 11:00
Экономика

ЦБ РФ объяснил банкам принципы работы в «выходную неделю»

«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Известия 12:13
Здоровье

В Волгограде медики помогли родить ребенка женщине весом 220 кг

Беременность жительницы региона весом почти 220 кг протекала на фоне тяжелых патологий здоровья.
Волгоградская правда 09:02
Политика

Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии

Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
РБК 09:31
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Армия и оружие

Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом

Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
RT на русском 24 марта в 16:45
Хоккей

Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина

Смягчающим обстоятельством при определении срока дисквалификации явилось признание Дьяковым вины, а также то, что кокаин официально не признан допингом.
ТагилСити.ру 00:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное