Коронавирус
News.ruЦены на смартфоны в РФ вырастут на 20%
Ситуация с ослаблением курса рубля и пандемией коронавируса привела к тому, что во втором квартале 2020 года смартфоны в России подорожают на 10–20%. Цены будут повышаться постепенно, поскольку розница и дистрибьюторы попытаются сгладить ситуацию и не потерять темпы продаж.
Читать в источнике
Оценить14
с чего всё началось
Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 12:39, Ашберн
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Экономика
Путин объявил о введении налога на проценты по вкладам
Владимир Путин в обращении к россиянам предложил обложить налогом в 13% процентные доходы от вкладов в банках.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Политика
Путин предупредил лидеров G20 о последствиях пандемии коронавируса
По словам Путина, связанные с коронавирусом проблемы обернутся более масштабными потрясениями, чем кризис 2008-2009 годов, а торговые санкции усугубляют рецессию.
Происшествия
Найден первый зараженный коронавирусом
Общество
Полиция в России останавливает личный прием граждан из-за коронавируса
МВД сообщило о приостановке с 27 марта личного приема граждан в отделениях полиции в связи с распространением коронавируса.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Политика
Определены конкретные задачи военных РФ по помощи жителям Бергамо
Согласно сообщению российского военного ведомства, были определены главные задачи, в которых городские власти будут полагаться именно на российских военных.
Общество
Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.
Экономика
Правительство решило дать бизнесу кредиты под 0% для выплаты зарплат
В пресс-службе ВТБ сообщили РБК, что банк готовится к реализации ряда инициатив для помощи малому и среднему бизнесу.
Общество
Минобороны построит в России 16 модульных инфекционных центров
Министерство обороны России до 15 мая возведет 16 модульных инфекционных центров.
Общество
В Москве закроют все кафе и парки из-за коронавируса
Все рестораны, парки и ряд магазинов будут закрыты на период с 28 марта по 5 апреля в качестве превентивной меры против коронавируса.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусом
«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
Общество
В Свердловской области на карантин закроют магазины, кафе и кинотеатры
В целях обеспечения дополнительных мер профилактики распространения COVID-19 в Свердловской области, глава региона Евгений Куйвашев сегодня, 26 марта, внёс изменения в соответствующий указ.
Политика
Advance (Хорватия): из Москвы, Гаваны и Уханя с любовью. Герои прилетели в Италию и будут вознаграждены новым статусом в «завтрашнем мире» (Advance)
Най первым ввел и описал термин «мягкая сила», и он, разумеется, был уверен, что США станут той новой великой «мягкой силой», которая, руководствуясь означенными приоритетами, будет править миром.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами
Правительство поручило Росиавиации с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян.
Общество
Житель Польши спас советский памятник от сноса
Политика
США официально обвинили Мадуро в причастности к «наркотерроризму»
Вашингтон, 26 марта 2020, 19:26 — REGNUM Обвинения в причастности к «наркотерроризму» предъявлены венесуэльскому президенту Николасу Мадуро, сообщил 26 марта журналистам американский генпрокурор Уильям Барр.
Политика
Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен
Саммит G20 по ситуации с коронавирусом завершен. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Общество
Более 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более 500 человек привлечены к ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает МВД.
Экономика
ЦБ РФ объяснил банкам принципы работы в «выходную неделю»
«Банк России рекомендует кредитным организациям в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года осуществлять текущую деятельность в режиме, аналогичном работе кредитной организации в новогодние праздничные дни, при необходимости определить перечень дежурных отделений, информацию о графике работы необходимо разместить на официальном сайте кредитной организации», — говорится в пресс-релизе регулятора.
Здоровье
В Волгограде медики помогли родить ребенка женщине весом 220 кг
Беременность жительницы региона весом почти 220 кг протекала на фоне тяжелых патологий здоровья.
Политика
Посол заявил о вызове в МИД Польши из-за публикаций о гумпомощи Италии
Хотя публикации в российских СМИ о якобы отказе Польши пропускать самолеты с медпомощью беспокоят Варшаву, главной причиной для вызова Андреева стали заявления Пушкова, подтвердил РБК источник, близкий к МИД Польши.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Армия и оружие
Трое военных на авианосце ВМС США заразились коронавирусом
Коронавирусная инфекция COVID-19 диагностирована у трёх военнослужащих ВМС США на борту американского атомного авианосца Theodore Roosevelt.
Хоккей
Хоккеист из Нижнего Тагила дисквалифицирован за употребление кокаина
Смягчающим обстоятельством при определении срока дисквалификации явилось признание Дьяковым вины, а также то, что кокаин официально не признан допингом.