Коронавирус
РИА НовостиРоссиян предупредили о росте цен на смартфоны
Смартфоны во втором квартале 2020 года подорожают на 10-20 процентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка и экспертов. Представитель компании Merlion Татьяна Скокова отметила, что цены на гаджеты выросли из-за пандемии нового коронавируса, а также ослабления курса рубля.
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с чего всё началось
Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.Известия17:01
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Политика
Владимир Путин перенес голосование по поправкам
Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Общество
Российский самолет Су-27 упал в Черное море
Политика
Семья экс-агента ФБР Левинсона заявила, что он умер в тюрьме в Иране
Бывший агент ФБР и предполагаемый информатор ЦРУ Роберт Левинсон умер в заключении в Иране до начала пандемии коронавируса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление его семьи.
Политика
Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю
Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Общество
Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку
Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Экономика
Путин перенес голосование по Конституции и объявил нерабочую неделю
Следующая неделя в России - с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля - объявлена нерабочей.
Общество
Около 6 млрд рублей направят на жилье для сирот в Иркутской области
В течение трех лет на строительство и покупку жилья для сирот в Иркутской области направят 6 млрд рублей.
Общество
Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля
Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
Политика
Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России
Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
Общество
В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией
О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Общество
ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах
Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Здоровье
В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий
Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
Гаджеты
Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro
Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
Политика
Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса.
Музыка
Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big
Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
Здоровье
Минздрав не исключил изменение закона о допуске лекарств на рынок
Российское законодательство в части доступа на рынок новых лекарств может быть пересмотрено на фоне распространения коронавируса.
Общество
Путин предложил поднять пособие по безработице до уровня МРОТ
Возникшая эпидемиологическая ситуация негативно влияет как на экономику России, так и на экономики других стран.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева – Гарику Харламову: «Задолбал ты меня»
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Общество
Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»
«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
Армия и оружие
Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо
По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Общество
Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал указ о проведении каникул для российских студентов с 28 марта по 5 апреля в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Музыка
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе adidas
Танцор Дмитрий Красилов, который появился в клипе Little Big на трек «Uno», стал всеобщим любимцем и получил доброе прозвище Пухляш, снялся в рекламе adidas.
Наука
Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании
Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Армия и оружие
Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах
Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
Экономика
АТОР оценила убытки туроператоров от пандемии
Начать продавать зарубежные путевки при благоприятном сценарии туроператоры смогут только в июле, однако если границы большинства стран будут закрыты до сентября, туроператоры рискуют потерять около 37 млрд рублей, сообщила исполнительный директор АТОР.
Авто
Hyundai неожиданно сократила гарантию на Creta и Solaris
Происшествия
Два первых случая заражения коронавирусом выявили в Бурятии
В Бурятии выявили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики в четверг, 26 марта.