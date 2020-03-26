Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРоссиян предупредили о росте цен на смартфоны

Смартфоны во втором квартале 2020 года подорожают на 10-20 процентов. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на участников рынка и экспертов. Представитель компании Merlion Татьяна Скокова отметила, что цены на гаджеты выросли из-за пандемии нового коронавируса, а также ослабления курса рубля.
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с чего всё началось

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.
Известия17:01

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Россиян предупредили о росте цен на смартфоны

РИА Новости18:01

Эксперты спрогнозировали рост цен на смартфоны на 10-20%

Телеканал 360°19:56

В России ожидают роста цен на смартфоны

REGNUM19:48

В России подорожают смартфоны

URA.Ru19:03

Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

Lenta.ru20:03

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Известия17:01

Эксперты рассказали, на сколько подорожают смартфоны в России

РЕН ТВ15:47
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Политика

Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Коммерсантъ 16:17
Общество

Российский самолет Су-27 упал в Черное море

РИА Новости 22:15
Политика

Семья экс-агента ФБР Левинсона заявила, что он умер в тюрьме в Иране

Бывший агент ФБР и предполагаемый информатор ЦРУ Роберт Левинсон умер в заключении в Иране до начала пандемии коронавируса, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление его семьи.
РИА Новости 19:24
Политика

Минпромторг рассказал о режиме работы предприятий в нерабочую неделю

Промышленные предприятия не будут работать в объявленную президентом России нерабочую неделю с 30 марта по 5 апреля, исключением станут производители продукции для противодействию коронавирусу, сообщили в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.
Rambler News Service 12:03
Общество

Концертный директор Лещенко объяснил причины его перевода в Коммунарку

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого врачи диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для проведения необходимых восстановительных процедур, сообщил "Интерфаксу" концертный директор певца Олег Дмитриев.
Интерфакс 15:24
Экономика

Путин перенес голосование по Конституции и объявил нерабочую неделю

Следующая неделя в России - с субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля - объявлена нерабочей.
Московский Комсомолец 10:03
Общество

Около 6 млрд рублей направят на жилье для сирот в Иркутской области

В течение трех лет на строительство и покупку жилья для сирот в Иркутской области направят 6 млрд рублей.
Известия 23 марта в 12:25
Общество

Путин объявил выходные с 28 марта по 5 апреля

Президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил следующую неделю нерабочей.
Национальная служба новостей 09:25
Происшествия

В Магадане на шестилетнюю девочку напала стая собак

Газета.Ru 21:21
Политика

Посол в США призвал HRW не лгать о борьбе с коронавирусом в России

Посол России в США Анатолий Антонов призвал главу неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) Кеннета Рота не распространять дезинформацию о деятельности российского правительства в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 06:22
Здоровье

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Санникову исключили из списка главных внештатных специалистов министерства здравоохранения Ставропольского края.
МИР 24 18:24
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусной инфекцией

О смерти двух пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Москве сообщили в столичном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Коммерсантъ 16:26
Общество

ЦБ уточнил рекомендацию по выдаче наличных в банкоматах

Центробанк России разъяснил во вторник свою же рекомендацию относительно ограничения на фоне распространения коронавируса выдачи наличных в банкоматах.
Газета.Ru вчера в 10:06
Здоровье

В Совфеде поддержали фиксацию цен на лекарства в условиях эпидемий

Социальный комитет Совета Федерации на заседании во вторник поддержал закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе возникновения эпидемий, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 03:43
Гаджеты

Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
The GEEK вчера в 06:38
Политика

Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса

Президент России Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе из-за коронавируса.
Мой Брянск 15:33
Музыка

Гудков и Варнава поддержали флешмоб Little Big

Ради нового ролика Варнава и Гудков облачились в костюмы в стиле 70-х годов прошлого века и поддержали запущенный клипом Little Big на песню Uno флэшмоб.
ФАН вчера в 21:18
Здоровье

Минздрав не исключил изменение закона о допуске лекарств на рынок

Российское законодательство в части доступа на рынок новых лекарств может быть пересмотрено на фоне распространения коронавируса.
Известия 23 марта в 07:37
Общество

Путин предложил поднять пособие по безработице до уровня МРОТ

Возникшая эпидемиологическая ситуация негативно влияет как на экономику России, так и на экономики других стран.
Казанские ведомости 10:39
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева – Гарику Харламову: «Задолбал ты меня»

StarHit.ru 13:30
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Общество

Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК 15:18
Армия и оружие

Российские военные медики прибыли в итальянский Бергамо

По информации Министерства обороны РФ, автоколонна с российскими военными специалистами прибыла в город Бергамо, где ими будет оказана помощь в борьбе с коронавирусом COVID-19/ В настоящее время расположенный в области Ломбардия город Бергамо является одним из эпицентров эпидемии, там зарегистрировано большое число инфицированных и умерших.
Вести.Ru 18:53
Общество

Студентов российских вузов направят на каникулы до 5 апреля

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков подписал указ о проведении каникул для российских студентов с 28 марта по 5 апреля в качестве меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 18:34
Музыка

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big снялся в рекламе adidas

Танцор Дмитрий Красилов, который появился в клипе Little Big на трек «Uno», стал всеобщим любимцем и получил доброе прозвище Пухляш, снялся в рекламе adidas.
Афиша Daily вчера в 13:32
Наука

Создан материал, излучающий узкий спектр света при нагревании

Сотрудники Политехнического института Ренсселера создали материал, который способен при нагревании испускать свет, похожий на генерируемый светодиодами и лазерами.
Индикатор вчера в 04:35
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

Минобороны РФ опубликовало видео полетов истребителей пятого поколения Су-57.
ТАСС 02:55
Экономика

АТОР оценила убытки туроператоров от пандемии

Начать продавать зарубежные путевки при благоприятном сценарии туроператоры смогут только в июле, однако если границы большинства стран будут закрыты до сентября, туроператоры рискуют потерять около 37 млрд рублей, сообщила исполнительный директор АТОР.
Газета.Ru 14:15
Авто

Hyundai неожиданно сократила гарантию на Creta и Solaris

Daily-Motor.Ru 06:43
Происшествия

Два первых случая заражения коронавирусом выявили в Бурятии

В Бурятии выявили два первых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики в четверг, 26 марта.
Известия 22:30
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