Коронавирус
Lenta.ruЦены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов
Смартфоны во втором квартале 2020 года в России подорожают на 10-20 процентов. Об этом предупредили участники рынка и эксперты в разговоре с газетой «Известия». Рост цен коснется всех брендов, сказала директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.
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с чего всё началось
Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.Известия17:01
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