Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruЦены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

Смартфоны во втором квартале 2020 года в России подорожают на 10-20 процентов. Об этом предупредили участники рынка и эксперты в разговоре с газетой «Известия». Рост цен коснется всех брендов, сказала директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.
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Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.
Известия17:01

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Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

Lenta.ru20:03

Эксперты спрогнозировали рост цен на смартфоны на 10-20%

Телеканал 360°19:56

Эксперты рассказали, на сколько подорожают смартфоны в России

РЕН ТВ15:47

В России подорожают смартфоны

URA.Ru19:03

Россиян предупредили о росте цен на смартфоны

РИА Новости18:01

Какая розница: цены на смартфоны вырастут на 10–20%

Известия17:01

Смартфоны в России подорожают

Ридус19:49
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КНР возобновила импорт природного газа из США

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Медики объяснили причину отсутствия коронавируса в Алтайском крае

Медицинские специалисты объяснили причину отсутствия заболевших новым коронавирусом в Алтайском крае.
Ugpressa.ru 16:49
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Роналду хочет уйти из «Ювентуса»

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SpaceX неудачно провела испытание парашютов для корабля Crew Dragon

Неудачные испытания парашютов для пилотируемого корабля Crew Dragon, на котором астронавты будут летать на МКС, провела компания SpaceX, 25 марта сообщил профильный ресурс spacenews.com.
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Простоявшую 23 года в капсуле BMW выставили на аукцион

Недавно на аукцион была выставлена BMW 7-Series 1997 года выпуска.
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Путин поручил увеличить выплаты по больничным в месяц до уровня МРОТ

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Выходная неделя не скажется на графике праздничных дней, сообщили в СФ

Президент Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением заработной платы.
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Навального обсыпали мукой возле редакции «Эха Москвы»

РБК 10:03
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Актриса Жанна Болотова заразилась коронавирусом

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Цена нефти марки Brent поднялась выше $30 за баррель

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Космос

Астрономы подтвердили предсказания относительно новых звезд

35 лет назад астрономы предсказали, что новые звезды проходят через очень длинный цикл длиной в сотни тысяч лет после взрыва.
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Востриков рассказал, как относится к губернатору Цивилёву

Потерявший семью при пожаре в «Зимней вишне» Игорь Востриков ответил на вопрос, как он относится к губернатору Сергею Цивилёву.
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Внезапные выходные отсрочили платежи по кредитам россиян

Все платежи по кредитам, запланированные на следующую неделю, перенеслись на 6 апреля, предупредил Центробанк после объявления долгих выходных в России.
News.ru 15:37
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Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
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Общество

Владимир Путин обратился к россиянам по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин обратился к жителям страны в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.
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Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
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Энергетика

Chevron снизит капитальные расходы в 2020 году на $4 миллиарда

Американская нефтяная компания Chevron сократит капитальные расходы на $4 миллиарда в этом году и приостановит выкуп акций, передает Reuters.
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Открытие выставки «От Дюрера до Матисса» в ГМИИ пройдет в прямом эфире

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Собянин заявил о завезенном из Куршевеля в Москву «чемодане вирусов»

«Многие побывали в Куршевеле, привезли просто чемодан вирусов оттуда», — отметил Собянин.
РБК 15:18
Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В китайской провинции Юньнань местный житель скончался в автобусе по дороге на работу, у него диагностировали хантавирус.
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В Госдуме предложили ужесточить ответственность за нарушение карантина

Сегодня, 25 марта, председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников внесли проект федерального закона, предусматривающий ужесточение уголовного наказания за нарушение санитарно-эпидемиологических норм.
Смоленская газета 07:47
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Xiaomi представила флагманский Redmi K30 Pro

Xiaomi на прошедшей сегодня презентации представила доступный флагман Redmi K30 Pro.
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Трейлер нового сериала «Выжить» с Софи Тернер показали зрителям

Лос-Анджелес, США, 25 марта 2020, 08:57 — REGNUM Трейлер сериала «Выжить» с Софи Тернер из «Игры престолов» и Кори Хоукинсом из «Ходячих мертвецов» опубликовали создатели на стриминговом сервисе Quibi.
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