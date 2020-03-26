Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.

с чего всё началось

Смартфоны во втором квартале 2020 года в России подорожают на 10-20 процентов. Об этом предупредили участники рынка и эксперты в разговоре с газетой «Известия». Рост цен коснется всех брендов, сказала директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова.

Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

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