Смартфоны во II квартале подорожают на 10–20%, рассказали «Известиям» участники рынка и эксперты. Этому будет способствовать ослабление курса рубля. Новая партия товара, которая начнет поступать в магазины в апреле, вероятно, уже придет по другой цене.

с чего всё началось

Согласно информации специалистов, увеличение стоимости мобильных устройств следует ожидать в России уже со второго квартала. Оно будет связано в первую очередь с падением курса рубля, считает представитель компании Merlion Татьяна Скокова.

Цены на смартфоны вырастут на 20%

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