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Ведомости
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

Платным может стать sms-информирование о пропущенных вызовах, стоимость международных и междугородных переговоров может вырасти, поясняет Потресов: «Впрочем, резервы для осторожного, скрытого повышения уже выбраны и в этом году цены будут поднимать напрямую».В источнике
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Daily Storm
С чего всё началось
Ведомости

Цены на сотовую связь вырастут на 15%

О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.".
Ведомостивчера в 15:17
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Сотовая связь в РФ может подорожать на 15% из-за коронавируса

News.ru20:15
Daily Storm

Эксперты предсказали рост цен на сотовую связь на 15%

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Сотовая связь в России подорожает на 15 %

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Подсчитано, насколько подорожает мобильная связь из-за коронавируса

ПРАЙМ22:37
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Из-за коронавируса сотовая связь может подорожать на 15%

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Станет ли дороже поболтать по телефону в 2021 году

Deita.ru12 января в 20:25

Жителю Уфы дали восемь лет колонии за убийство подозреваемого в педофилии

Калининский районный суд Уфы приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Санкина, которого обвиняют в убийстве мужчины, совершившего развратные действия в отношении подростков.
РБКвчера в 04:04

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Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, а главное — Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ).
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Капитан «Ак Барса» рассказал, как он принял предложение о переходе в казанский клуб

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области и УФСБ России по Центральному военному округу изъяли более двух килограммов героина у супружеской пары в селе Новолуговое.
ТАСС21:52