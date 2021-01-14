Платным может стать sms-информирование о пропущенных вызовах, стоимость международных и междугородных переговоров может вырасти, поясняет Потресов: «Впрочем, резервы для осторожного, скрытого повышения уже выбраны и в этом году цены будут поднимать напрямую».

С чего всё началось Цены на сотовую связь вырастут на 15% О вероятном росте цен на сотовую связь предупреждает агентство Content-Review. По мнению его руководителя Сергея Половникова, коррекция, скорее всего, затронет тарифы в диапазоне 500 – 900 руб.: "Их пользователи наиболее инертны, их мало волнует повышение оператором цены на 100 руб.". Ведомости вчера в 15:17