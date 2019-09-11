Накануне в штаб-квартире Apple в Купертино (США, штат Калифорния) был представлен новый iPhone 11 и его модификации. Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

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