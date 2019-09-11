Гаджеты
REGNUMЦены на старые модели iPhone в России резко снизились
Накануне в штаб-квартире Apple в Купертино (США, штат Калифорния) был представлен новый iPhone 11 и его модификации. Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
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Общество
Пять новых исков подали к оппозиционерам Соболь и Албурову
Пять новых исковых заявлений подано в Симоновский суд Москвы к оппозиционерам Любови Соболь и Георгию Албурову, следует из базы суда.
Ведомости 14:36
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Общество
МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE
Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Путешествия
Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции
В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Политика
ЦИК Украины заявила о политической мотивированности её роспуска
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением.
RT на русском 17:41
Политика
Правительство Японии в полном составе ушло в отставку
РИА Новости вчера в 23:02
Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Футбол
Ройс планирует завязать с футболом после окончания игровой карьеры
Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс планирует покинуть футбольный мир после окончания карьеры.
Спорт-Экспресс 16:33
Футбол
Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»
Спорт-Экспресс 15:23
Армия и оружие
США продадут Польше 32 истребителя F-35
Госдепартамент США заявил, что одобрил продажу Польше 32 истребителей Lockheed Martin F-35 на сумму $6,5 млрд.
Газета.Ru 15:38
Игры
Cyberpunk 2077 — За кулисами кинематографического трейлера с E3
Cyberpunk 2077 выйдет на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Google Stadia 16 апреля 2020 года.
Srnsk 12:12
Происшествия
На Украине взорвались военные склады
Lenta.ru 06:30
Футбол
Компани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
Евро-футбол.ру 10:24
Политика
Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G
Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Происшествия
В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября
Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 04:32
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Происшествия
Бойца MMA Омонова зарезали в Ташкенте
Газета.Ru 12:10
Политика
Блогера Егора Жукова обвинили в оскорблении власти
По словам экспертов, блогер создает отрицательный образ власти, приписывает ей враждебные действия, оскорбляет и заявляет о том, что с ней необходимо бороться.
ФедералПресс 05:10
Гаджеты
В России появился новый бренд дешевых телевизоров
Газета DAILY 16:52
Политика
«Нафтогаз» объяснил позицию Киева по транзитному контракту с Россией
Украина потребует у России компенсацию в случае отстаивания «Газпромом» позиции по заключению нового контракта по транзиту газа на прежних условиях.
Известия 15:18
Футбол
Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Общество
Экс-ведущий «Музобоза» возглавит парк «Зарядье»
В свою очередь, нынешний директор «Зарядья» Павел Трехлеб возглавит Парк Горького, сменив на этом месте руководителя «Мосгорпарка» Вячеслава Дунаева.
РБК 12:13
Политика
Росстат станет готовить статистику для Госдумы
Подготовленная ведомством статистика даст объективную информацию о состоянии дел в социально-экономической сфере и станет основой будущих законопроектов.
Парламентская газета 12:51
Политика
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02