Цены на связь в России могут вырасти до 7% до конца года
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Цена на услуги связи может вырости на 5-7% до конца 2020 года. Всего же за год планируется рост тарифов на 15%.В источнике
С чего всё началось
Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%
До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известиявчера в 17:01
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