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Zabnews.ru
Zabnews.ru

Цены на связь в России могут вырасти до 7% до конца года

Цена на услуги связи может вырости на 5-7% до конца 2020 года. Всего же за год планируется рост тарифов на 15%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

До конца года мобильная связь может подорожать еще на 5–7%, прогнозируют опрошенные «Известиями» эксперты. Всего по итогам 2020-го цены вырастут на 15%. Осенью операторы, вероятно, запустят новые, сравнимые по стоимости тарифы, но с урезанными опциями.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
News.ru

Россиян предупредили о подорожании мобильной связи

News.ruвчера в 19:28
ТК Звезда

СМИ рассказали о скором повышении цен на связь

ТК Звездавчера в 06:33
РИА Новости

Россиян предупредили о повышении цен на мобильную связь

РИА Новостивчера в 05:06
Российская газета

Эксперты прогнозируют к концу года рост стоимости услуг связи до 7%

Российская газетавчера в 02:44
ИА Красная Весна

Повышение цены на мобильную связь ожидается до конца 2020 года

ИА Красная Веснавчера в 06:59
Lenta.ru

Россиянам пообещали рост цен на мобильную связь

Lenta.ruвчера в 17:38
Известия

Тариф по осени считают: цены на связь вырастут еще на 5-7%

Известиявчера в 17:01

В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским

Протесты вспыхнули в американском городе Ланкастер в Пенсильвании после новости об убийстве полицейскими 27-летнего Рикардо Муньоса, для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ.
В Пенсильвании вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейским
РИА Новости05:55
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Памфилова заявила о беспрецедентной агрессии и грубости наблюдателей

На прошедших в Единый день голосования выборах ряд наблюдателей продемонстрировали беспрецедентный уровень хамства, грубости и агрессии, заявил глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сообщает корреспондент РБК.
РБК06:22
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Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,6%

Рынок акций РФ открылся в понедельник дальнейшим ростом цен большинства blue chips на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок на новостях о возобновлении испытаний вакцины от COVID-19 компанией AstraZeneca, индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,5-0,6%.
Интерфакс03:29

Швейцария вернет Узбекистану $131 млн Гульнары Каримовой

Правительство Узбекистана договорилось со Швейцарией о возвращении узбекской стороне $131 млн из средств, остающихся с 2012 года на счетах в швейцарских банках дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой.
Интерфакс01:39
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Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области остается стабильной

К счастью, ситуация в Волгоградской области к худшему не изменилась и остается по-прежнему сложной, но спокойной, полностью контролируемой специалистами областного регионального оперативного штаба по коронавирусу во главе с губернатором Андреем Бочаровым.
Волгоградская правда06:32
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Жители Белоруссии забрали из банков в августе $1 млрд

По состоянию на 1 сентября объем валютных сбережений белорусов на счетах и депозитах достиг $6,48 млрд, за месяц показатель снизился на 8,8%. Отмечается, что это рекордный отток валюты из белорусских банков с 2003 года.
Газета.Ru06:34
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