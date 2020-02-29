Энергетика
РИА НовостиЦены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись с 23 февраля: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание - девятое с начала текущего года.
Читать в источнике
Оценить44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 11:23, Ашберн
Комментарии
Футбол
Тедеско похвалил Соболева после матча с «Динамо»
Футбол
ЦСКА — Урал 1:1
Временно исполняющим обязанности главного тренера футбольного клуба ЦСКА в матче против "Урала" станет Сергей Овчинников.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Футбол
«Кристал Пэлас» обыграл «Брайтон»
"Кристал Пэлас" обыграл "Брайтон" в 28-м туре чемпионата Англии — 1:0. Единственный мяч забил Джордан Айю, сын Абеди Пеле.
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 марта
Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Общество
Тематический парк «Остров мечты» открылся в Москве
Корр. ТАСС Анна Орел/ Крупнейший в Европе крытый тематический парк развлечений "Остров мечты" открылся для жителей и гостей Москвы в субботу.
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
В Польше начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020, на которых отработают переброску американских войск в Европу, сообщил в Twitter министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Футбол
Голкипер «Гренобля» умудрился забросить мяч в свои ворота
Гаджеты
Apple выпустит для iPad клавиатуру с тачпадом
Специалисты компании Apple намереваются оснастить iPad более функциональной съемной клавиатурой.
Общество
«Триколор» и «Газпром-медиа» не продлили контракт на 33 канала
«Триколор» и «Газпром-медиа» не смогли договориться о вещании каналов «Ред Медиа» (входит в холдинг «Газпром-медиа»).
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки одной восьмой Лиги Европы
Хотя ещё не все матчи 1/16 сыграли Стали известны результаты жеребьевки 1/8 Лиги Европы.
Здоровье
В Китае выздоровели почти 46% заразившихся коронавирусом
Около 46% инфицированных коронавирусом нового типа в Китайской Народной Республике, по данным на утро пятницы, покинули медучреждения после прохождения курса лечения.
Здоровье
Минздрав скорректировал рекомендации по выявлению коронавируса
В российские поликлиники и больницы поступили свежие рекомендации Минздрава по выявлению коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает в субботу «Интерфакс».
Армия и оружие
США помогут Турции воевать с Россией
Ранее о готовности Турции воевать с Россией заявил советник Тайипа Реджепа Эрдогана, член президентского комитета по безопасности и внешней политике Месут Хакки.
Политика
Валенса предложил России и Польше помириться назло Западу
Эпоха раздела границ давно прошла, и Польше нужно примириться с Россией, считает бывший президент страны Лех Валенса.
Происшествия
МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье
Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
Происшествия
Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД
Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Политика
Украина ужесточает с 1 марта правила пересечения границы с Россией
Украинцы с 1 марта не смогут пересекать государственную границу с Россией по внутреннему паспорту гражданина или свидетельству о рождении, для этого им необходимо будет иметь загранпаспорт.
Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг Китая в феврале рухнул до 29,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в непроизводственном секторе экономики Китая в феврале из-за коронавируса рухнул до 29,6 пункта, что оказалось значительно хуже прогнозов аналитиков и показателей прошлого месяца, свидетельствуют опубликованные в субботу данные государственного статистического управления КНР.
Экономика
Мишустин прокомментировал вопрос снижения налогов на труд
Вопросы снижения трудовых налогов в настоящее время рассматриваются, но нужен аккуратный и взвешенный подход, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Армия и оружие
Десантный корабль «Орск» вошел в Средиземное море
Десантный корабль Черноморского флота (ЧФ) России «Орск» прошел Босфор и вышел в Средиземное море.
Здоровье
Министр здравоохранения Германии заявил о начале эпидемии коронавируса
Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан сказал, что страна находится на пороге эпидемии.
Общество
На Украину вернулись задержанные в Азовском море рыбаки
«На Украину вернулись рыбаки, которых недавно задержали россияне в Азовском море», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Мать Натальи Водяновой рассказала о предстоящей свадьбе дочери
Как сообщалось несколько ранее, знаменитая российская супермодель Наталья Водянова в скором времени собирается официально выйти замуж за французского бизнесмена по имени Антуан Арно.