Энергетика

РИА НовостиРИА НовостиЦены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

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В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись с 23 февраля: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание - девятое с начала текущего года.
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Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

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