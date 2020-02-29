В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись с 23 февраля: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание - девятое с начала текущего года.

Цены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года

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