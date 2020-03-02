Энергетика
РИА НовостиЦены на топливо в Белоруссии вырастут в девятый раз с начала года
В 2019 году цены на топливо на внутреннем рынке страны менялись 28 раз (чаще повышались на копейку), в 2018 году - 27 раз. В предыдущий раз цены изменялись с 23 февраля: они также выросли на одну белорусскую копейку. Нынешнее подорожание - девятое с начала текущего года.
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«Топливный класс»: красноярцы обсудили качество бензина и дизеля с федеральным экспертом
НИА-Красноярск28 февраля в 23:53
На АЗС Южно-Сахалинска цены на горючее подросли от 30 до 75 копеек за литр
РИА Сахалин-Курилывчера в 21:38
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