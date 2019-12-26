Общество

Политика СегодняПолитика СегодняФАС предсказала рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Цены на ЖКХ в РФ вырастут в среднем на 4% с 1 июля следующего года. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщают «Известия», ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу. Наибольший рост цен ожидается в Чечне, где тарифы вырастут на 6,5%.
Читать в источнике
Комментировать1479
с чего всё началось

Тарифное удержание: цены на услуги ЖКХ в 2020 году повысятся на 4%

В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).
Известия25 декабря в 16:17

Подробнее о событии

В ФАС оценили рост тарифов на коммуналку в России в 2020 году

РБК26 декабря в 01:55

В ФАС рассказали о росте тарифов ЖКХ в 2020 году

РИА Новости25 декабря в 22:07

Утвержден рост тарифов ЖКХ в России

Lenta.ru25 декабря в 17:14

Стоимость услуг ЖКХ повысится в 2020 году

Телеканал 360°25 декабря в 18:33

Россиянам пообещали повышение цен на услуги ЖКХ в 2020 году

URA.Ru25 декабря в 17:29

В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

Известия25 декабря в 18:20

Плюс 4%: в 2020 году в РФ вырастут тарифы ЖКХ

РЕН ТВ25 декабря в 21:02
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 01:51, Ашберн
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

REGNUM вчера в 21:16
Футбол

Видаль требует от «Барселоны» выплаты бонусов в размере 2,4 млн евро

Чилиец хочет, чтобы клуб выплатил ему компенсацию в размере 2,4 млн евро из-за невыполнения условий контракта.
Metaratings вчера в 05:17
Общество

В Москве началось прощание с Галиной Волчек

В Москве началось прощание с художественным руководителем театра «Современник» Галиной Волчек.
Коммерсантъ 01:29
Здоровье

Исследование выявило рост заболеваемости детей в России

В России с 2000 по 2018 год общая заболеваемость детей до 14 лет выросла на 19%.
RT на русском вчера в 23:00
Гаджеты

Названа наиболее распространенная ошибка при зарядке смартфона

Как сообщает ToDay News Ufa, директор BatterieIngenieure Доминик Шульте в интервью Business Insider рассказал о правильной зарядке смартфонов.
ToDay News Ufa 26 декабря в 01:21
Единоборства

Федор Емельяненко нокаутом победил Джексона на турнире Bellator

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко в первом раунде победил американца Куинтона Джексона на турнире Bellator в Японии.
РИА Новости 00:45
Шоу-бизнес

Пелагея знала нынешнюю возлюбленную Ивана Телегина

Как выяснилось, обман Телегина вскрылся накануне в соцсети, куда случайно попало его фото под руку с любовницей Марией Гончар.
SM News 27 декабря в 20:27
Общество

Роспотребнадзор объяснил, как вернуть все деньги при возврате билета

Роспотребнадзор в преддверии Нового года дал советы россиянам по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости вчера в 23:04
Фигурное катание

Фигуристка Анна Щербакова выиграла чемпионат России второй раз подряд

Анна Щербакова одержала победу и стала двукратной чемпионкой России, Алена Косторная — вторая, Александра Трусова — третья.
БИЗНЕС Online вчера в 11:25
Политика

В Киеве объяснили опасения Украины из-за «Северного потока-2»

С помощью газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности украинской газотранспортной системы (ГТС), заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ».
Lenta.ru вчера в 23:41
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета вчера в 18:51
Футбол

ФК «Краснодар» объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

Юга.ру вчера в 04:52
Наука

Американский ученый рассказал о пользе эпизодических голодовок

Многим людям не нравятся голодовки, однако к ним можно привыкнуть.
ТАСС Наука 26 декабря в 06:46
Музыка

Ольга Бузова представила новое видео на песню «Мандаринка»

Телеведущая и певица Ольга Бузова разместила в Сети новый видеоклип на песню "Манадринка", записанную вместе с блогером Давидом Манукяном, известного под псевдонимом Dava.
VSE42.RU 26 декабря в 09:51
Экономика

Зеленский назвал большой победой выплату «Газпромом» $2,9 миллиарда

Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал выплату "Газпромом" 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.
РИА Новости 27 декабря в 16:48
Экономика

Индексы Уолл-стрит обновили рекордные максимумы

Фондовый рынок США проводит торги в «зеленой зоне», индексы в очередной раз обновили рекордные максимумы в ходе торговой сессии 27 декабря.
REGNUM 27 декабря в 12:15
Шоу-бизнес

Подписчики обнаружили оптическую иллюзию на фото Полины Гагариной

Поклонники певицы Полины Гагариной обнаружили на одной из ее фотографий в Instagram оптическую иллюзию.
Невские Новости вчера в 20:46
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru вчера в 06:24
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

ToDay News Ufa 27 декабря в 11:22
Киберспорт

Valve назвала самые успешные игры в Steam за 2019 год

Valve рассказала о самых успешных играх уходящего года в Steam, опустив какую-либо конкретику, лишь разделив проекты по разным категориями в случайном порядке.
Игромания.ру 26 декабря в 13:55
Армия и оружие

База американских военных в Ираке подверглась ракетной атаке

Известия 27 декабря в 20:24
Шоу-бизнес

Пётр Чернышёв вывел на лёд годовалую дочь от Анастасии Заворотнюк

Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой Анастасией Заворотнюк.
Ugpressa.ru вчера в 04:43
Кино

Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет

Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.
Вечерняя Москва 27 декабря в 23:39
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда.
РИА Новости вчера в 09:54
Гаджеты

Гибкие смартфоны Huawei начали ломаться, как Galaxy Fold

Ferra 26 декабря в 12:08
Политика

В МИД РФ появится новый департамент

Ранее весной СМИ сообщали о возможном появлении в структуре МИД РФ департамента, который будет заниматься вопросами международной информационной безопасности.
Интерфакс вчера в 09:44
Здоровье

В Самаре гомосексуалам запретили сдавать кровь

Самарская областная клиническая станция переливания крови запретила гомосексуалам сдавать кровь, о чем оповестила доноров на своем сайте, сообщает URA.RU.
ForPost 01:25
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия вчера в 07:35
Происшествия

В МВД Казахстана назвали версии крушения самолета под Алма-Атой

Известия вчера в 03:34
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости вчера в 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное