Экономика

ИзвестияИзвестияЦены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

Минимальные розничные цены (МРЦ) на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия в России повысятся с 1 января 2020 года. Эта информация следует из приказа Минфина, который опубликован на официальном портале правовой информации в пятницу, 20 декабря.
Читать в источнике
Комментировать665
с чего всё началось
Министерство финансов опубликовало
 на официальном портале правовой информации документ, в соответствии с которым с 1 января 2020 года в России повысятся минимальные закупочные и розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликеро-водочные изделия крепостью свыше 28 процентов.
РБКвчера в 13:39

Подробнее о событии

Минфин поднял минимальные цены на водку и коньяк

РБКвчера в 13:39

Минимальные розничные цены на коньяк и водку вырастут с 1 января

Интерфаксвчера в 13:16

Минимальные розничные цены на водку и коньяк в России вырастут с 1 января

ПРАЙМвчера в 12:35

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

RT на русскомвчера в 13:04

С 1 января в России вырастут цены на водку и коньяк

Газета.Ruвчера в 12:46

В России вырастут минимальные розничные цены на водку и коньяк

РИА Новостивчера в 12:40

В России с 1 января подорожает водка

ТАССвчера в 13:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Единоборства

Саид Нурмагомедов потерпел первое поражение в UFC

RT на русском 03:41
Здоровье

Колоректальный рак: 8 фактов о недуге, который называют тихим убийцей

Факт: симптомы колоректального рака проявляются с большим опозданием. Рак толстой кишки недаром называется тихим убийцей.
MedikForum.ru 17 декабря в 23:59
Происшествия

В крупном ДТП в Ленинградской области погибли два человека

Два человека погибли, еще четыре пострадали при наезде грузовика на пять легковых автомобилей в Ленинградской области, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости 00:30
Шоу-бизнес

Изменившуюся Екатерину Варнаву стали сравнивать с Татьяной Навкой

О сходстве двух знаменитостей сообщили многие комментаторы: «Вы с Навкой как родные сестры», «на первом фото просто вылитая Навка».
Суть событий 00:46
Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
РБК вчера в 19:21
Происшествия

Полицейских из Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Как сообщили в пресс-службе управления СК по Бурятии, тела девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти - повреждениями костей черепа и травмами головы - были найдены в лесной местности "Клюквенная падь" в четырех километрах от автодороги "Иркутск - Чита" 26 августа 2002 года.
Российская газета 05:33
Происшествия

Многодетного отца из Гатчины арестовали по делу о педофилии

Уралинформбюро 18 декабря в 08:56
Экономика

«Газпром» и «Нафтогаз» подпишут договор по транзиту газа на пять лет

Накануне журналистам в "Газпроме" сообщили, что российская и украинская стороны подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
Интерфакс 04:22
Гаджеты

Опубликована информация о новом смартфоне Galaxy Xcover Pro

Компания Samsung совсем скоро презентует поклонникам бренда новую модель смартфона.
Goroday.ru 01:18
Хоккей

«Авангард» подписал контракт с Буйницким

Спорт-Экспресс 04:32
Спорт

СК заявил об изменении Родченковым базы данных Московской лаборатории

Не дали перепроверить базу Родченкова Следственный комитет, который проводит свое собственное расследование в Московской лаборатории и подозревает Родченкова в том, что тот разработал схему подмены допинг-проб, чтобы брать со спортсменов за это деньги, заявил, что хотел бы провести экспертизу той базы, которую вручил WADA беглый химик.
Газета.Ru 05:08
Общество

Памятник Сталину открыли в Волгограде

20 декабря 2019 года в Волгограде установили и открыли памятник Иосифу Сталину. Приурочили торжества к 140-летнему юбилею вождя.
КП - Волгоград вчера в 03:28
Армия и оружие

Военную колонну США не пустили через сирийский блокпост в Камышлы

Народные новости вчера в 13:34
Финансы

Ставка выданной ипотеки рухнула до исторического минимума

По итогам ноября средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях снизилась до исторического минимума – 9,2%, говорится в свежем бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ «О чем говорят тренды».
Ведомости 03:28
Экономика

Пенсионный фонд России объявил сроки выплат январских пенсий

REGNUM вчера в 16:55
Армия и оружие

Российские ЗРК «Тор» поступили на вооружение ВС Армении

Современные российские зенитно-ракетные комплексы "Тор-М2КМ" поступили на вооружение ВС Армении, сообщил в субботу премьер-министр Армении Никол Пашинян.
РИА Новости 06:13
Происшествия

Названа сумма ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Речь идет о сумме ущерба в 95 млрд рублей, включая затраты на устранение повреждений самого авианосца, ремонтного оборудования, а также компенсации за травмы персонала.
Красная весна 18 декабря в 15:33
Футбол

Губерниев отреагировал на слова Семина о «говорящем попугае»

Комментатор Дмитрий Губерниев ответил на выпад в свой адрес со стороны наставника "Локомотива" Юрия Семина.
Газета.Ru 06:06
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 19 декабря в 11:20
Происшествия

В порту мексиканского острова столкнулись два круизных лайнера

Два круизных лайнера столкнулись во время исполнения стыковочных маневров в порту мексиканского острова Косумель, сообщает портал MedioTiempo.
РИА Новости вчера в 13:09
Биатлон

Экхофф выиграла женский спринт в Анси, Миронова на 4-м месте

Prognozist вчера в 09:10
Космос

В российскую космическую программу включат тяжёлый луноход

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что в единую космическую программу планируется включить тяжёлые аппараты для бурения лунной поверхности и сбора ископаемых.
RT на русском вчера в 09:33
Авто

В гараже нашли «Волгу» 1989 года выпуска почти без пробега

В одном из гаражей был обнаружен раритетный автомобиль – речь идет о ГАЗ-2410 1989 года выпуска.
CarsWeek.ru вчера в 01:38
Политика

Украинский журналист продолжил спор о танках с Путиным

Украинский журналист Роман Цимбалюк продолжил спор с президентом России Владимиром Путиным о том, что на вооружении армии Украины находятся советские танки.
Lenta.ru 19 декабря в 17:21
Армия и оружие

В России прошли испытания новейшего комплекса ПВО «Гибка-С»

В России закончились государственные испытания новейшего комплекса ПВО Сухопутных войск "Гибка-С".
Газета.Ru 00:50
Футбол

«Манчестер Сити» – «Лестер». Онлайн-трансляция начнется в 20:30

Sports.ru 05:50
Политика

Эрдоган пригрозил ответить США на санкции против «Турецкого потока»

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил ответными санкциями Соединенным Штатам в случае введения ограничительных мер против проекта "Турецкий поток", сообщает телеканал NTV.
Московский Комсомолец вчера в 07:39
Общество

Севастополь встретит день зимнего солнцестояния без солнца

В Москве накануне зарегистрирован температурный рекорд декабря за последние 133 года, а вот в Севастополе декабрь вполне традиционный.
ForPost вчера в 00:00
Армия и оружие

Киев закупит новое вооружение благодаря финпомощи США

США выделяет Украине $300 млн военной помощи, благодаря которой Киев сможет закупить новое вооружение, в том числе прибрежные оборонительные комплексы, противокорабельные ракеты и летальное оружие.
News.ru 06:24
Происшествия

Москвичи сбросили с вертолета Mercedes Gelandewagen в Карелии

РБК 19 декабря в 22:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное