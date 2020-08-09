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Реальное время

Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Исследование показало, что за год "вторичка" в Казани подорожала на 4,8%. За последний месяц квартиры выросли в цене на 0,3%. По данным "Коммерсанта", средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке жилья в столице Татарстана составляет 84,5 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
Реальное время

Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Реальное времявчера в 11:27
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45
Экономика сегодня

В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
ГЛАС.RU

Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
Бизнес-новости в Кирове

Стоимость вторичного жилья показывает нулевую динамику

Бизнес-новости в Кировевчера в 05:05
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22

Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта

"Ежедневный темп прироста заболеваемости сегодня составляет 0,6%, и с 31 марта, с начала ограничительных мероприятий, он снизился почти в 50 раз", - сказала Попова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Темп прироста случаев коронавируса в России снизился в 50 раз с марта
РИА Новости07:15

В России призвали создать механизм для удаления личных данных из сети

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил о необходимости продумать механизм, который позволил бы по решению суда удалять из сети личные данные граждан.
RT на русском07:56

Марина Зудина прокомментировала слухи о романе с известным актером

Одной из самых ярких и запоминающихся в последнее время стала ее роль в сериале Константина Богомолова «Содержанки» — вдова Табакова сыграла жену чиновника, которая крутит роман с молодым любовником.
Woman.ru02:33
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