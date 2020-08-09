Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%
Исследование показало, что за год "вторичка" в Казани подорожала на 4,8%. За последний месяц квартиры выросли в цене на 0,3%. По данным "Коммерсанта", средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке жилья в столице Татарстана составляет 84,5 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Вторичное жилье застыло в ожидании
В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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