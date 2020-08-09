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Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Исследование показало, что за год "вторичка" в Казани подорожала на 4,8%. За последний месяц квартиры выросли в цене на 0,3%. По данным "Коммерсанта", средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке жилья в столице Татарстана составляет 84,5 тысячи рублей.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
ГЛАС.RU

Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45
Экономика сегодня

В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
Реальное время

Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Реальное времявчера в 11:27
Бизнес-новости в Кирове

Стоимость вторичного жилья показывает нулевую динамику

Бизнес-новости в Кировевчера в 05:05
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Как сообщает ToDay News Ufa, новая сборка операционной системы Windows, получившая номер 19041.423, блокирует доступ Диспетчеру устройств к сети Интернет, в результате чего он не может произвести поиск и загрузку драйверов для приложений, уже установленных на компьютер.
ToDay News Ufa04:14
20

В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
4

Российские журналисты пострадали в ходе ночных протестов в Минске

В Минске в ходе ночных столкновений пострадали несколько российских журналистов, в том числе бывший корреспондент РБК, журналист Meduza Максим Солопов, а также корреспонденты Daily Storm Антон Старков и Дмитрий Ласенко.
РБК03:40
14

Волгоградские школы активно готовят к началу учебного года

В августе в Волгоградской области продолжается межведомственная работа по подготовке всех детских садов, школ, организаций дополнительного образования, а также ПТУ, колледжей, техникумов к началу нового 2020–2021 учебного года, действуют областная и муниципальные комиссии.
Вечерний Волгоград03:55
4

КДК РФС призвали присудить «Спартаку» победу в матче с «Сочи»

Фонд защиты прав спортсменов обратился к главе Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артуру Григорьянцу с просьбой рассмотреть возможность аннулировать результат матча 1-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2). Глава Фонда Иван Мельников сообщил, что направил в адрес Григорьянца письмо следующего содержания: Судейство убивает футбол.
Спорт-Экспресс04:35
2

Германия заявила, что выборы в Белоруссии не были демократичными

Германия считает, что на президентских выборах в Белоруссии не соблюдались минимальные демократические стандарты и осуждает применение силы против демонстрантов, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Газета.Ru06:00
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