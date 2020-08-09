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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Средняя стоимость вторичной недвижимости в российских городах-миллионниках в начале августа составила 78 тыс. руб. за кв. м, это на 0,9% выше аналогичного показателя предыдущего месяца и на 5,6% — прошлого года.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

В Москве увеличение цен составило 1,1%, до 215,4 тыс. руб. за кв. м. В Санкт-Петербурге вторичное жилье сейчас продается в среднем за 127,3 тыс. руб. за кв. м. Согласно оценкам SRG, динамика стоимости квартир оказалась почти нулевой: ни в одном из городов-миллионников ценовые колебания в большую или меньшую сторону не превысили 1%.
Коммерсантъвчера в 03:22
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News.ru

Цены на вторичное жильё в России перестали расти

News.ruвчера в 15:19
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Цены на вторичное жилье в Казани выросли на 4,8%

Реальное времявчера в 11:27
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Стоимость вторичного жилья показывает нулевую динамику

Бизнес-новости в Кировевчера в 05:05
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В России зафиксирована заморозка цен на вторичном рынке недвижимости

Экономика сегоднявчера в 05:57
ГЛАС.RU

Вторичное жилье перестало дорожать

ГЛАС.RUвчера в 05:42
АБН

Стала известна цена квартир в Петербурге в августе

АБНвчера в 07:45
Коммерсантъ

Вторичное жилье застыло в ожидании

Коммерсантъвчера в 03:22

Доходы России от экспорта нефти в июне выросли на 43 процента

С января по июнь объем поставок сырой нефти за рубеж упал на 2,6 процента (до 125 миллионов тонн), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а доходы снизились на 34,8 процента (до 38,9 миллиарда долларов).
Российская газета06:58
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В Госдуме призвали аннулировать результат матча «Спартак» — «Сочи»

Почетный президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Государственной Думы Александр Жуков считает, что результат матча 1-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Сочи» (2:2) нужно аннулировать, а судей — дисквалифицировать.
Спорт-Экспресс07:14
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В Крыму планируют построить стационарный водовод для нужд Симферополя

Власти Крыма готовят обоснование для строительства нового стационарного водовода между Тайганским и Симферопольским водохранилищами, между которыми военные проложили трубопровод для переброски воды, чтобы обеспечить нужды Симферополя.
ТАСС06:19
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Первые рейсы из РФ на курорты Турции вылетают с загрузкой в 100%

В компании Coral Travel агентству сообщили, что загрузка первых рейсов на турецкие курорты составляет почти 100%, при этом самый высокий процент проданных туров с вылетом из Москвы - в Бодрум, за ним идут Даламан и Анталья.
Интерфакс03:43
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Девятилетний надзор за студенткой МГУ Карауловой остался в силе

Москва, 10 августа 2020, 12:57 — REGNUM Московский городской суд оставил без изменений девятилетний срок надзора за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку примкнуть к запрещенному в РФ «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщил корреспонденту ИА REGNUM 10 августа в пресс-службе суда.
REGNUM05:57
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Инсайдер рассказал о проблемах с производительностью PS5-версии Resident Evil Village

По словам Dusk Golem, как минимум «несколько месяцев назад» версия Resident Evil Village для PlayStation 5 страдала от серьёзных проблем с производительностью, тогда как на Xbox Series X с этим аспектом всё было в полном порядке.
3DNews03:40
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«Рубин» согласовал трёхлетний контракт с полузащитником сборной Кореи

Полузащитнику клуба MLS «Ванкувер Уайткэпс» и сборной Южной Кореи Хван Ин Бому осталось пройти медосмотр перед трансфером в «Рубин», сообщает sports.chosun.com со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
Чемпионатвчера в 06:37

Sega планирует выпускать больше игр для PC

Харуки Сатоми глава Sega Sammy Holdings Inc и вице-президент Коити Фуказава рассказали о планах выпуска игр для PC.В связи с высокими оценками и небольшой ценой их релиз Persona 4 Golden на PC превзошел все ожидания компании по продажам.
Vprognoze.ruвчера в 09:00
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