Экономика

TatCenterTatCenterЦены на вторичное жилье в России начали снижаться

Цены на вторичное жилье в России начали снижаться впервые с осени 2017 года. Об этом сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передает ТАСС.
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Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
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