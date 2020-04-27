Экономика
TatCenterЦены на вторичное жилье в России начали снижаться
Цены на вторичное жилье в России начали снижаться впервые с осени 2017 года. Об этом сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передает ТАСС.
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Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.ТАСС02:50
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Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
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