Экономика
TatCenterЦены на вторичное жилье в России начали снижаться
Цены на вторичное жилье в России начали снижаться впервые с осени 2017 года. Об этом сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.ТАССвчера в 02:50
Подробнее о событии
Показать все источники
Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье
Реальное времявчера в 03:22
Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
Будущее России. Национальные проектывчера в 02:46
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 03:20, Ашберн
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Экономика
Минфин выделит дополнительные средства при продлении эпидемии
Минфин готов выделить дополнительные деньги для поддержки граждан и экономики, если затянутся эпидемия коронавируса и связанные с ней ограничения.
Российская газета 26 апреля в 15:06
Армия и оружие
Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном
Пентагон официально опубликовал видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru вчера в 17:52
Общество
Ученые назвали дату окончания вспышки коронавируса в России
Исследователи из Университета технологий и дизайна Сингапура SUTD предсказали, что окончания ситуации с распространением коронавируса в России стоит ожидать в июле этого года.
Страна Советов on-line вчера в 09:32
Общество
Глава «Металлоинвеста» Андрей Варичев умер от пневмонии
Генеральный директор Металлоинвест Андрей Варичев умер в 52 года в Москве.
iReactor вчера в 12:21
Общество
Главврач Коммунарки рассказал о ситуации с выплатами медперсоналу
Главный врач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка, где лечат заражённых коронавирусом, Денис Проценко рассказал о ситуации с выплатами медицинскому персоналу.
RT на русском вчера в 06:42
Финансы
Рубль умеренно снижается к доллару и евро
Курс рубля снижается к доллару и евро в начале торгов вслед за ценами на нефть, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:14
Общество
Роскачество обнаружило в чипсах кадмий и мышьяк
В свекольных чипсах «Здороведа» выявлены и кадмий, и мышьяк.
Известия 01:00
Общество
Вирусолог дал прогноз по ситуации с коронавирусом в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн 28 апреля заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России и предрек скорый выход страны на плато.
Профиль 01:44
Шоу-бизнес
Тимати поставил новый «рекорд» по количеству рекламы в клипе
В 12-минутном ролике на трек «С чистого листа» появляется рекордное — даже для рэпера — количество рекламы.
Слово и Дело вчера в 09:08
Общество
Замглавы воронежского ГИБДД с 22 квартирами перевели на работу в район
Обозреватель Врн вчера в 05:52
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены режима самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила постепенное снятие режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 10:31
Космос
Американский Merlin впервые превзошел российский РД-180
Ракета Falcon 9, использующая двигатели семейства Merlin, впервые по числу пусков обошла носитель Atlas V, получающий российский силовой агрегат РД-180, неоднократно называемый одним из самых надежных и эффективных в мире.
Lenta.ru 25 апреля в 08:29
Экономика
Bloomberg сообщил о мировом дефиците российской пшеницы
Впервые за десятилетие мир рискует быть отрезанным от российской пшеницы, так как Россия "закрыла окно" и перестала вывозить зерно за границу на фоне пандемии коронавируса, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 02:47
Общество
Акцию «Бессмертный полк» проведут онлайн
Из-за коронавируса решено отменить шествие граждан в рамках ежегодной акции памяти «Бессмертный полк».
Городовой вчера в 06:40
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
Происшествия
Пострадавшего при взрыве в авто в Волгограде прооперировали
Вечером 27 апреля на улице Хорошева в Волгограде в автомобиле 69-летнего мужчины произошел взрыв.
Известия 01:56
Общество
Билл Гейтс спрогнозировал полное окончание пандемии коронавируса
Вашингтон, 28 апреля 2020, 09:02 — REGNUM Создатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечество сможет вернуться к нормальной жизни только после появления вакцины от коронавируса, то есть спустя один-два года.
REGNUM 02:02
Здоровье
В США расширили список симптомов коронавируса
Ранее американский санитарный регулятор описывал лишь три общих симптома коронавируса: высокая температура, кашель и затрудненное дыхание.
РИА Новости 26 апреля в 14:34
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Политика
Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям
Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
RT на русском вчера в 07:42
Религия
Православные христиане отмечают Радоницу
Москва, 28 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Сегодня, 28 апреля, православные верующие в России отмечают день поминовения усопших — Радоницу, которая она приходится на вторник второй недели после Пасхи.
REGNUM 01:39
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на его изображение в храме ВС
Известия 26 апреля в 10:47
Технологии
Экспертами объяснена дешевизна многоразовых ракет Илона Маска
МедиаПоток вчера в 12:24
Здоровье
Ущерб здоровью из-за коронавируса сравнили с распадом СССР
Пандемия коронавируса нанесет здоровью россиян отложенный ущерб, сравнимый с распадом СССР.
Lenta.ru вчера в 20:40
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 02:37
Армия и оружие
Турецкий блокпост атакован боевиками в Идлибе
ГЛАС.RU вчера в 07:40