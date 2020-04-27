Экономика

TatCenterTatCenterЦены на вторичное жилье в России начали снижаться

Цены на вторичное жилье в России начали снижаться впервые с осени 2017 года. Об этом сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передает ТАСС.
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с чего всё началось

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.
ТАСС02:50

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В Казани цены на вторичное жилье начали снижаться впервые с 2017 года

Татар-информ05:20

Цены на жилье в России начали снижаться

Lenta.ru05:18

Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

Будущее России. Национальные проекты02:46

Казань оказалась в списке городов, где впервые с осени 2017 года стали снижаться цены на жилье

Реальное время03:22

В Казани начали снижаться цены на вторичное жилье

БИЗНЕС Online03:04

Цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года

ТАСС02:50

Эксперты: стоимость жилья на вторичном рынке падает на 0,1-0,2% в неделю

Вести.Ru04:19
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:11, Ашберн
Кино

Маковецкий отреагировал на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

Газета.Ru 01:17
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Общество

Попова призвала готовиться к «новой нормальности» после пандемии

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" призвала россиян готовиться к появлению "новой нормальности" после окончания пандемии.
Газета.Ru 10:35
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Политика

ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
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Общество

В Совфеде проверят действия сенатора Нарусовой на конфликт интересов

Москва, 27 апреля 2020, 17:55 — REGNUM В Совете Федерации рассмотрят действия сенатора Людмилы Нарусовой (Тува) не предмет конфликта интересов и превышения должностных полномочий в связи с ее письмом на имя главы Верховного суда Вячеслава Лебедева, в котором она просит защитить бизнес ее дочери, телеведущей и бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак.
REGNUM 10:55
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия вчера в 15:38
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Здоровье

Россиян предупредили о поражении внутренних органов из-за коронавируса

Коронавирус поражает не только легкие, но и другие внутренние органы, а также вызывает спутанность сознания и приводит к потере обоняния.
Lenta.ru 10:23
Шоу-бизнес

Концертный директор Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы

ТАСС вчера в 08:01
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Авто

В Сети показали изображения новой Lada 4x4

Чешский дизайнер попытался представить, как бы могло выглядеть новое поколение легендарного внедорожника Lada 4x4.
Тарантас Ньюс 01:52
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Общество

В Госдуме высказались против переноса майских праздников

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:07
1,2K
Общество

Вильфанд предрек рекордно жаркое лето в России

Невские Новости вчера в 23:59
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Политика

Путин предложил губернаторам поездить «по колдобинам»

Президент Владимир Путин предложил главам регионов с наиболее сильно пострадавшими от паводка дорогами самим покататься по дорогам с колдобинами.
Sibnet Новости 10:29
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Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ 07:08
86
Политика

Уволен помощник главы Россельхознадзора

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен с занимаемой должности, сообщили в Министерстве сельского хозяйства России.
RT на русском 10:48
10
Здоровье

В Великобритании объявили о резком росте числа детей с коронавирусом

Национальная служба здравоохранения (National Health Service, NHS) Великобритании объявила о резком увеличении числа детей с коронавирусом, поступающих в реанимацию.
Lenta.ru 05:14
6
Экономика

Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

Директор Института социальной политики Лилия Овчарова напомнила, что в последнем пакете мер для тех, кто в формальном сегменте экономики потерял работу после 1 марта и обратился в службу занятости, пособие по безработице повысили до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей.
Известия вчера в 17:01
121
Общество

Источники сообщили о смерти главы «Металлоинвеста» Андрея Варичева

Глава "Металлоинвеста" Андрей Варичев скончался в возрасте 52 лет от двусторонней пневмонии, сообщил Forbes со ссылкой на источники.
Интерфакс 10:31
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Гаджеты

Xiaomi собралась выпустить новый 5G-смартфон

Именно ВС получит 33-ваттный модуль зарядки, тогда как АС достанется модуль на 22,5 Вт. В остальном, насколько можно судить по скудному описанию, оба смартфона похожи и построены на чипе Dimensity 1000 от MediaTek, который поддерживает работу в сетях 5G на скорости 4,7 Гбит / с. Под какой маркой будет выпущен девайс – Xiaomi или Redmi – пока что неизвестно.
Faktom 10:13
Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
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Наука

Самым опасным местом Земли признана пустыня Сахара

Команда международных исследователей установила, какое место в истории Земли было самое опасное.
Goroday.ru 05:01
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Общество

Образовательные учреждения Минобороны РФ завершат учебный год досрочно

Москва, 27 апреля 2020, 17:44 — REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу из-за пандемии коронавируса принял решение о досрочном завершении учебного процесса в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны, сообщает 27 апреля «Интерфакс» со ссылкой на военное ведомство.
REGNUM 10:44
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Футбол

РПЛ сообщила о вариантах возобновления сезона

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) предложило клубам два варианта возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
RT на русском 08:16
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Общество

Власти введут электронные пропуска для въезда в Вологодскую область

В случае положительного решения заявителю выдается электронный пропуск, который он должен будет предъявить при въезде в Вологодскую область.
Коммерсантъ 11:04
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Кино

В Сети появились фото Доктора Стрэнджа в броне Железного человека

В Сети уже появились фотографии Доктора Стрэнджа в костюме Железного человека.
NewInform 08:11
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Здоровье

В России почти у 400 беременных женщин выявлен коронавирус

Почти 400 беременных женщин в России имеют подтверждённый диагноз «коронавирусная инфекция», сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Лейла Адамян.
RT на русском 07:55
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Гаджеты

Apple не будет выпускать новые iPhone

TelecomDaily 07:36
3
Политика

Белоруссия стала рекордсменом по коронавирусу среди соседей России

Белоруссия оказалась на первом месте по числу заразившихся коронавирусом среди соседей России, следует из данных минздравов стран СНГ.
Взгляд.ру 11:01
Армия и оружие

Полет российского Ил-38 вблизи американского авианосца попал на видео

Полет российского противолодочного самолета средней дальности Ил-38 вблизи американского авианосца George Washington («Джордж Вашингтон») попал на видео.
Lenta.ru 08:12
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Политика

Советник лидера Южной Кореи заявил, что Ким Чен Ын работает

REGNUM вчера в 20:22
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Футбол

«Крылья Советов» оштрафуют Фролова за слова о Путине и правительстве

«Крылья Советов» прокомментировали критические высказывания вратаря самарского клуба Евгения Фролова о правительстве России и президенте страны Владимире Путине.
Metaratings 10:45
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