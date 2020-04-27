Экономика
TatCenterЦены на вторичное жилье в России начали снижаться
Цены на вторичное жилье в России начали снижаться впервые с осени 2017 года. Об этом сообщил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов, передает ТАСС.
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с чего всё началось
Цены на вторичном рынке жилья в российских городах стали снижаться впервые с осени 2017 года, сообщил ТАСС в понедельник директор федеральной компании "Этажи" Ильдар Хусаинов.ТАСС02:50
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Эксперт: цены на жилье в России стали снижаться впервые с осени 2017 года
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"В марте импорт сырой нефти в Китай из Саудовской Аравии, крупнейшего поставщика, упал на 1,6% по сравнению с прошлым годом, в то время как закупки у России, второго по величине поставщика, выросли на 31%", — говорится в сообщении.
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ЦБ предложил освободить россиян от страхования рисков по ипотеке
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В Саратовской области выросло число заболевших коронавирусом детей.
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В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
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На майские праздники въезд в Нижегородскую область будет ограничен
Въезд в Нижегородскую область в майские праздники будет ограничен - только по пропускам, об этом «Проспекту» сообщили 27 апреля в пресс-службе главы региона и местного правительства.
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Крупнейшие российские авиакомпании - "Аэрофлот", S7 Airlines, "Уральские авиалинии" и Utair - в апреле подняли стоимость билетов.
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Резкую вспышку коронавируса в Петрозаводске изучат правоохранители
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