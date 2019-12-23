Экономика
РБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51
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На первой строчке оказался девятый эпизод фильма «Звездные войны».
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Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента
"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
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В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту
Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
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Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию
"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
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США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик
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В Индонезии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье
В Индонезии в провинции Южная Суматра как минимум 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье.
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В Digital Foundry назвали самые красивые игры 2019 года
Культура
Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве
Армия и оружие
Сирийская армия установила контроль над населенным пунктом ат-Тах
"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
Общество
Заксобрание одобрило создание Академического района в Екатеринбурге
Заксобрание Свердловской области в первом чтении приняло законопроект о создании в Екатеринбурге района Академический.
Происшествия
Прокуратура запросила 3,5 года для фигуранта «дела 27 июля» Раджабова
Гособвинитель попросил наказание в виде 3,5 года колонии общего режима для Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти на несанкционированной акции протеста 27 июля в центре столицы, сообщили "Интерфаксу" в Мещанском суде в понедельник.
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Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом
Армия и оружие
В Афганистане семеро военных погибли в результате атаки боевиков
Боевики атаковали совместную военную базу афганской армии и управления национальной безопасности страны в провинции Балх.
Политика
Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным
Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
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Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба
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«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ
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Семья Владимира Когана выбрала наследника на банк «Уралсиб»
Представитель ЦБ ранее отмечал, что вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Владимира Когана.
Политика
Путин назвал разгильдяйством срыв сроков ввода ФАПов в селах
Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.
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В Крымском районе утром 22 декабря произошел крупный порыв на магистральном путепроводе, из-за которого без воды остались более 160 тысяч человек.
Хоккей
Гол и передача Ничушкина помогли «Колорадо» обыграть «Вегас»
Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Напомним, что в стане "лавин" выступает отечественный форвард Валерий Ничушкин.
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В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину
Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
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