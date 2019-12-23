Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ22 декабря в 02:19

Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

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Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

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Стоимость комнат в Томске выросла на год на 2,2%

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В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ruвчера в 09:48

В России цены на вторичное жильё выросли на 5% за 2019 год

Комсомольская правдавчера в 06:48

Вторичный рынок застыл в ожидании: квартиры ждут покупателей

Регион online22 декабря в 08:16
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Общество

Галина Волчек госпитализирована в Москве в тяжелом состоянии

BFM.ru 00:07
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На первой строчке оказался девятый эпизод фильма «Звездные войны».
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В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Су-57 В 2001 году началась программа ВВС России по разработке истребителя пятого поколения, ему присвоили заводской индекс Т-50.
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Иван Ургант посмеялся над «Уральскими пельменями» и их поклонниками

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В первой половине недели в азиатской части России установится морозная погода, в то время как в центре европейской территории будет довольно тепло.
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На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поставил подпись под постановлением об изменении правил приема экзамена на водительские права.
Газета.Ru вчера в 19:44
Политика

В Крыму назвали несостоятельными претензии ЕС по Крымскому мосту

Претензии Европейского союза по поводу открытия железнодорожной части Крымского моста несостоятельны, заявил глава Государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.
RT на русском вчера в 15:58
Армия и оружие

Для платформы «Бумеранг» будет разработан новый боевой модуль

Новым боевым модулем обзаведется, в том числе, платформа «Бумеранг».
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"В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и извлечения силикона из тканей", - написала Кудрявцева.
Газета.Ru вчера в 18:11
Армия и оружие

США заключили контракт на работы на авиабазе Инджирлик

Министерство обороны США заключило с турецкими компаниями контракт на проведение строительных работ на авиабазе Инджирлик (провинция Адана, Турция) на срок до конца 2024 года и общую сумму 95 млн долларов, сообщает пресс-служба Пентагона.
Взгляд.ру 01:39
Происшествия

В Индонезии более 20 человек погибли при падении автобуса в ущелье

В Индонезии в провинции Южная Суматра как минимум 24 человека погибли в результате падения автобуса в ущелье.
РБК 00:48
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В Digital Foundry назвали самые красивые игры 2019 года

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Культура

Мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк 4» показали в Москве

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"Сирийская армия установила контроль над стратегическим населенным пунктом ат-Тах на юго-востоке провинции Идлиб", - сообщил источник.
РИА Новости 22 декабря в 13:08
Общество

Заксобрание одобрило создание Академического района в Екатеринбурге

Заксобрание Свердловской области в первом чтении приняло законопроект о создании в Екатеринбурге района Академический.
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Российский спутник «Метеор-М» столкнулся с метеоритом

Известия вчера в 23:54
Армия и оружие

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Боевики атаковали совместную военную базу афганской армии и управления национальной безопасности страны в провинции Балх.
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Пушков объяснил желание генсека НАТО встретиться с Путиным

Российский сенатор Алексей Пушков озвучил мотивы генсека НАТО Йенса Столтенберга, который высказал желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.
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Учёные рассказали об исчезновении сотни звёзд с ночного неба

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Семья Владимира Когана выбрала наследника на банк «Уралсиб»

Представитель ЦБ ранее отмечал, что вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка «Уралсиб» может быть рассмотрен после того, как будут определены наследники Владимира Когана.
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Президент России Владимир Путин назвал "разгильдяйством и хамством" срыв сроком ввода фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности.
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В Крымском районе утром 22 декабря произошел крупный порыв на магистральном путепроводе, из-за которого без воды остались более 160 тысяч человек.
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Встреча завершилась со счетом 7:3 в пользу гостей. Напомним, что в стане "лавин" выступает отечественный форвард Валерий Ничушкин.
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Полицейские в Красноярске задержали женщину, которая бегала по улице без одежды с ребенком на руках.
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«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» в Давосе

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