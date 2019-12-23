Экономика
РБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:51
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 13:32, Ашберн
Политика
Путин назвал стратегическим перенос железной дороги от побережья Сочи
Европейские страны пришли к тому, что отодвинули железную и автомобильную дороги от побережья, обратил внимание президент.
Происшествия
Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни
Происшествия
ФТС подтвердила обыски в центральном аппарате и московских аэропортах
Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила информацию об обысках, прошедших сегодня, 23 декабря, в управлении таможенных расследований и дознания центрального аппарата ФТС, а также на таможнях аэропортов Внуково и Домодедово в Москве.
Энергетика
Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
Авто
Kia объявила цены на новый кроссовер Seltos в России
Kia Seltos в комплектации Luxe поступит на российский рынок в 2020 году по цене от 1 349 900 рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
Политика
Белоруссия заявила о скором согласовании вопросов по интеграции с РФ
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что в течение трех дней могут быть согласованы все части пакета интеграционных соглашений России и Белоруссии, сообщает "Интерфакс".
Политика
Санкции США научат Газпром укладывать трубы
Второй вариант событий наступает, если торг не срабатывает, США не дают отсрочку в 30 дней, плюс официальные разъяснения аннулируют формальное непопадание судов Allseas под санкции из-за работ на более низкой глубине, чем указано в американском документе.
Футбол
Агент считает возможным переход Чалова в «Челси»
Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил шансы форварда ЦСКА Федора Чалова перейти в «Челси».
Происшествия
СК завел третье дело на пустившую за руль шестилетнего сына женщину
В Татарстане следователи возбудили еще одно уголовное дело против жительницы Набережных Челнов, пустившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына.
Политика
Медведев назвал условие снятия санкций против Украины
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос снятия санкций с Украины, но для Киев должен первым проявить инициативу.
Политика
Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга
Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Политика
Путин назвал помехи малому бизнесу безобразными
Президент России охарактеризовал ситуацию в стране, которая сложилась с помехами для малого бизнеса.
Политика
Зеленский и Трамп сцепились на Красной площади: лица года от The Week
Политика
Глава Чечни прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в ходе пресс-конференции прокомментировал убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили.
Хоккей
«Северсталь» уступила «Трактору» и потерпела пятое поражение подряд
В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» на выезде победил «Северсталь» со счетом 4:2. Команда из Череповца проиграла пятый матч подряд.
Политика
Путин признался, что не пьет чай
Авто
Компания Volkswagen представит 34 новые модели в 2020 году
Общество
Власти Москвы выпустили видеообращение в связи с «минированием» школ
Замруководителя департамента образования и науки Москвы Антон Молев призвал родителей столичных школьников и воспитанников детских садов не паниковать в связи с регулярными угрозами о минировании и эвакуациями.
Политика
На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину
Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
Экономика
При выходе на пенсию на 10 лет позже ее размер увеличится вдвое
При выходе на пенсию позже нормы на 10 лет размер выплаты увеличиваются более чем в два раза. Это объясняется премиальными коэффициентами.
Кино
«КиноПоиск» назвал самые популярные фильмы 2019 года
Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга
Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
Политика
Зюганов рассказал о досрочных выборах президента РФ
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на организованной коммунистами конференции "Россия-2024: левый поворот или национальная катастрофа" рассказал о досрочных выборах президента РФ.
Технологии
В новой сборке MIUI 11 появится функция кастомизации интерфейса
Компания Xiaomi заявила, что новое обновление MIUI 11 привнесёт функцию кастомизации интерфейса.
Культура
Автор романа, по которому снята «Эпидемия»: «Для меня все происходящее – удивительно»
Яна Вагнер, автор романа «Вонгозеро», который лег в основу «Эпидемии», в беседе с «Ведомостями» прокомментировала события, связанные с выходом сериала.
Здоровье
Роспотребнадзор рекомендовал разбавлять крепкий алкоголь водой 1 к 3
Более крепкий алкоголь, полученный в результате перегонки, действует на организм чрезвычайно разрушительно, поэтому крепкие напитки крайне желательно разбавить водой в соотношении 1:3. Именно такая концентрация спирта считается наиболее безопасной для здоровья", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роспотребнадзора, отвечая на запрос агентства в связи с новогодними праздниками.