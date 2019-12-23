Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
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