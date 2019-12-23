Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Читать в источнике
Комментировать4

Подробнее о событии

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 02:19

Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:51

В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ru09:48

Эксперты предсказали рост цен на квартиры в Москве

Московский Комсомолец05:51

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

РБК03:21

Стоимость комнат в Томске выросла на год на 2,2%

vtomske.ru21 декабря в 21:00

В России цены на вторичное жильё выросли на 5% за 2019 год

Комсомольская правда06:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 18:07, Ашберн
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

РИА Новости 11:34
Происшествия

МВД Украины заявило о новых уликах по делу Шеремета

Аргументы и Факты 10:39
Транспорт

Правительство ограничит водителям фур и автобусов время езды за рулем

В правительстве утвердили поправки в правила дорожного движения, которые вводят ограничения по нахождению за рулем для водителей автобусов и грузовиков с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.
РБК 15:07
Авто

АвтоВАЗ рассказал о главных новинках года

Lada за 2019 год представила новые версий моделей в пяти семействах автомобилей марки – Granta, Largus, Vesta, Xray и 4x4.
Движок 05:27
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

Российская газета 05:28
Шоу-бизнес

Поклонников восхитила натуральная грудь Екатерины Климовой

Только недавно благодарные зрители расхваливали звезду за откровенные кадры в купальнике с фотосессии в пенном джакузи, как 41-летняя Екатерина Климова подарила им новый повод для восхищения.
StarHit.ru вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru 15:00
Происшествия

Авиабомба времен войны вывезена из центра Севастополя

В понедельник, 23 декабря, в историческом центре Севастополя рабочие обнаружили немецкую авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны.
Вести.Ru 15:33
Происшествия

Четыре оперативника СБУ найдены мертвыми на границе с Венгрией

Тела оперативников СБУ были найдены недалеко от города Виноградов Закарпатской области Украины у границы с Венгрией, сообщает 23 декабря Страна.ua со ссылкой на источник в СБУ.
REGNUM 16:59
Политика

Демократы могут предъявить Трампу новые обвинения в рамках импичмента

"Если в результате показаний Макгана появятся новые свидетельства, которые подтверждают вывод о том, что президент Трамп совершил подпадающие под импичмент действия, не отраженные в статьях [обвинения], утвержденных Палатой представителей, комитет поступит надлежащим образом, в том числе, если необходимо, будет рекомендовать новые статьи импичмента", - подчеркивается в документе.
ТАСС 17:00
Происшествия

В Красноярске задержали бегавшую по улице голую женщину

Известия 05:32
Происшествия

Следствие переквалифицировало обвинения по делу Калви

Следствие переквалифицировало обвинение по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви и его коллег с ч. 4 ст. 159 (мошенничество) на ч. 4 ст. 160 (растрата), сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.
РБК 10:46
Политика

Подрядчик «Северного потока-2» приостановил работы после угроз США

После принятия бюджета конгрессом два американских сенатора-республиканца направили письмо в адрес Allseas, потребовав от компании прекратить все работы по газопроводу.
РБК 20 декабря в 19:21
Политика

Кадыров заявил, что закон о домашнем насилии разрушает институт семьи

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил мнение, что закон о домашнем насилии способен разрушить институт семьи в России.
Газета.Ru 16:49
Экономика

Медведев продлил эксперимент tax free на год

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что он продлил эксперимент tax free на год, распространив его еще на три региона.
ТАСС 07:01
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
Армия и оружие

Посольство ответило на слова Джонсона о российских самолетах

Джонсон накануне своего визита 21 декабря в Эстонию сообщил, что британские военно-воздушные силы, совершив 21 вылет, перехватили 56 российских самолетов, пролетавших в небе над Эстонией.
РИА Новости 18:02
Армия и оружие

Российские и турецкие военные провели патрулирование на границе Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, совместное патрулирование приграничной зоны на северо-востоке Сирии проводится в соответствии с подписанным 22 октября в Сочи меморандумом между Россией и Турцией, благодаря которому была остановлена турецкая военная операция против сирийских курдов.
REGNUM 09:49
Общество

Елена Малышева показала квартиру, в которой живет в Лондоне

Из интерьера лондонских апартаментов популярного врача поразило то, что кровать расположена слишком высоко, а мусор нужно выкидывать в специальное отверстие в столе.
RuNews24.ru 10:38
Энергетика

Названа доля России в импорте газа в Европу

Указывается, что основным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в третьем квартале являлась Украина – на нее пришлось около 43% всех поставок из России, или примерно 17 млрд кубометров.
Взгляд.ру 12:50
Космос

Корабль Starliner совершил посадку

Космический корабль Boeing CST-100 Starliner успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико, завершив свой первый испытательный полет, который проходил без экипажа на борту.
N+1 вчера в 07:59
Политика

Ротенберг раскрыл причины ночного звонка Путину о Крымском мосте

Владелец компании "СГМ Мост" Аркадий Ротенберг сообщил, что причиной ночного звонка президенту России Владимиру Путину стал доклад о завершении морской операции по установке арки железнодорожной части Крымского моста.
РИА Новости 08:54
Шоу-бизнес

Певица Нюша рассекретила имя маленькой дочки

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые назвала имя своей маленькой дочки, а также позволила опубликовать ее фотоснимки.
Вечерняя Москва вчера в 16:55
Общество

В России проходят учения по устойчивой работе Рунета

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета начались в России в понедельник, 23 декабря.
REGNUM 09:16
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Армия и оружие

Тихие и смертоносные: в США высоко оценили подлодки проекта «Ясень-М»

Ударные АПЛ усовершенствованного проекта "Ясень-М" - самые смертоносные из когда-либо построенных, считает американкий портал The National Interest.
Российская газета 11:52
Технологии

Apple создала секретную команду для разработки спутников

Компания Apple создала секретную команду для разработки спутников. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Lenta.ru 21 декабря в 01:50
Энергетика

«Нафтогаз» выступил за перенос точек передачи газа на границу с РФ

«Нафтогаз» работает над переносом так называемых точек передачи газа на границу России и Украины с привлечением европейских компаний, заявил 23 декабря исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Известия 16:56
Происшествия

На Камчатке муж задушил жену через десять дней после свадьбы

РИА Новости 07:53
Шоу-бизнес

"Зачем языком трепать?": Попов резко ответил на слова Наргиз о России

Телеведущий Евгений Попов раскритиковал певицу Наргиз Закирову за пренебрежительные слова о России.
РИА Новости 13:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное