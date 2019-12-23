Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 02:19

Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:51

В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ru09:48

Эксперты предсказали рост цен на квартиры в Москве

Московский Комсомолец05:51

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

РБК03:21

Стоимость комнат в Томске выросла на год на 2,2%

vtomske.ru21 декабря в 21:00

В России цены на вторичное жильё выросли на 5% за 2019 год

Комсомольская правда06:48
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Политика

Медведев назвал условие снятия санкций с Украины

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова рассмотреть вопрос о санкциях с Украиной, но инициатива должна исходить от Киева.
ТАСС 11:31
Политика

На Ямале уволена журналистка, задавшая вопрос Путину

Из ОГТРК «Ямал-Регион» уволилась по собственному желанию журналистка Алиса Яровская, которая на большой пресс-конференции президента России Владимира Путина задала наболевший для ЯНАО вопрос про мост через Обь.
REGNUM 10:33
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Путин рассказал, что не пьет чай

Президент России Владимир Путин рассказал, что пьет вместо чая заваренные алтайские травы.
РИА Новости 10:13
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Как сообщает РЕН ТВ, обыски в центральном аппарате ведомства, а также во Внуковской и Домодедовской таможнях связаны с уголовным делом о крупных махинациях.
РБК 06:03
Политика

Строившие «Северный поток-2» суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 20:22
Политика

Медведев назвал срок задержки «Северного потока-2» из-за санкций США

Санкции США скажутся на строительстве газопровода «Северный поток-2», на его строительство понадобиться «немного чуть больше времени».
РБК 11:40
Авто

Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов

Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
ToDay News Ufa 01:04
Авто

5 законов, которыми власти расстроят автовладельцев в 2020 году

Как сообщает ToDay News Ufa, с 2020 года вступят в действие 5 законов, которые очень огорчат российских автовладельцев: Вводится штраф за управление автомобилей без диагностической карты.
ToDay News Ufa 20 декабря в 13:30
Происшествия

Прокурор запросил 3,5 года колонии для участника акции 27 июля

Прокурор запросил в прениях 3,5 года колонии для участника несанкционированной акции 27 июля в Москве Самариддина Раджабова, который обвиняется в угрозе применения насилия к представителям власти, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского суда Москвы.
РИА Новости 11:34
Политика

Путин рассказал о ночном звонке Ротенберга

Президент России Владимир Путин рассказал, как однажды ему позвонил ночью бизнесмен «с простой русской фамилией» Ротенберг.
Московский Комсомолец 06:48
Общество

Росстат сообщил о подорожании новогоднего стола у жителей России

Для российской семьи из четырех взрослых и одного ребенка новогодний стол подорожал по сравнению с декабрем прошлого года в среднем на 2,74% — до 6430,78 руб. Об этом говорится в сообщении на сайте Росстата, который рассчитал среднюю стоимость праздничного застолья.
РБК 11:57
Финансы

Курс доллара: такого никто не ожидал

Эксперты считают, что национальная валюта завершила прошедшую неделю укрепляясь к доллару и евро благодаря росту интереса спекулянтов к риску после выхода благоприятной статистики из США, так как данные свидетельствуют, что пока торговая война между Вашингтоном и Пекином не сказывается на американской экономике.
Expert.ru 00:15
Шоу-бизнес

По слухам: Федор Смолов закрутил роман с внучкой Бориса Ельцина

Внучку Бориса Ельцина и Федора Смолова видели несколько раз на светских мероприятиях и в театре, но пара старается публично не говорить о своих отношениях.
StarHit.ru 03:00
Футбол

Глушаков: болельщикам надо молиться, чтобы Федун не продал «Спартак»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился мнением о владельце команды Леониде Федуне.
RT на русском 08:47
Энергетика

Гончарук раскрыл последствия соглашения по газу для украинцев

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал соглашение по транзиту российского газа через украинскую территорию.
ФАН 21 декабря в 20:33
Авто

Renault отзывает почти 80 тыс. машин в России

Новый Калининград Представитель компании Renault на российском рынке отзывает 78,5 тыс. автомобилей марки Renault Kaptur, произведенных с 2015 года.
Новый Калининград.Ru 08:33
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как лучше разбавлять водой крепкий алкоголь

Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 10:27
Политика

Борис Джонсон заявил о невозможности перезагрузки отношений с Россией

Ранее, 21 декабря, Борис Джонсон заявил, что рассчитывает на улучшение отношений Великобритании и России, несмотря на трудности в продвижении этой инициативы.
Известия 09:32
Политика

Украина и Донбасс договорились об обмене пленными

Вести.Ru 10:22
Технологии

В России появится единая система интернета для «умного города»

SM News 04:58
Происшествия

Родители напавших на полицию в Апатитах подростков обратились в СК

Родители одного из подростков, которые подозреваются в нападении на полицейских 20 декабря в городе Апатиты, написали заявление в местный следственный отдел СУ СК РФ по Мурманской области.
Российская газета 10:29
Транспорт

Первый поезд в Крым отправился из Санкт-Петербурга

Отправление первого поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь (№ 7/8) состоялось с Московского вокзала.
ТАСС 06:02
Политика

МИД Украины направил ноту России из-за запуска поездов по Крымскому мосту

«Выражаем решительный протест в связи с несогласованным визитом президента России Владимира Путина во временно оккупированную Автономную Республику Крым и открытием движения по железнодорожной части так называемого Крымского моста», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:53
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Политика

Президент Литвы обвинил Россию в стремлении переписать историю

Президент Литвы Гитанас Науседа обвинил Россию в стремлении "переписать историю".
РИА Новости 10:08
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
Общество

Неизвестные «заминировали» все магазины «Пятерочка» в Подмосковье

РБК 10:37
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Сирии атаковали

Российскую военную авиабазу Хмеймим в Сирии атаковали беспилотные летательные аппараты.
Lenta.ru 09:55
Происшествия

В Саратове арестовали подозреваемого в убийстве полицейского

В Саратове Волжский районный суд арестовал подозреваемого в убийстве лейтенанта полиции Михаила Гадеева.
Российская газета 10:30
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