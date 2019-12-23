Экономика
РБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51
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Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Происшествия
Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»
Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
Армия и оружие
Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии
Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Авто
«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Транспорт
В Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политика
Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
Общество
Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году
Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Политика
Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой
Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
Политика
В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту
Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Единоборства
Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с Емельяненко
Происшествия
Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Происшествия
В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы
В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
Технологии
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири
Футбол
«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Здоровье
В Казахстане временно запретили снюс
В Казахстане временно запретили ввоз, продажу и использование снюсов — некурительных табачных и бестабачных изделий.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия
Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.
Происшествия
Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы
Сланцевский городской суд Ленинградской области заключил под стражу националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о незаконном пересечении границы России, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.
Происшествия
Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва
Железнодорожные вокзалы в Хабаровске и Владивостоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
Политика
Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам
Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Спорт
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
Общество
В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
Общество
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Шоу-бизнес
Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами
В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.