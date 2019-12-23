Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ22 декабря в 02:19

Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51

На волне спроса: почему собственники поднимают цены на вторичное жилье

Вести.Ruвчера в 09:50

В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ru23 декабря в 09:48

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

РБК23 декабря в 03:21

Свой дом: Перегрев или охлаждение: что происходит со вторичным рынком Москвы

Эхо Москвы01:12

Эксперты предсказали рост цен на квартиры в Москве

Московский Комсомолец23 декабря в 05:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 02:13, Ашберн
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 01:22
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

Киностудия «Союзмультфильм» выпустила продолжение истории о белом медвежонке и его товарище — мультфильма «Умка».
ФАН 23 декабря в 02:47
Армия и оружие

Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Avia.pro 23 декабря в 17:37
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

ТАСС вчера в 21:23
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Политика

Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко задался вопросом, почему Россия не может войти в состав его страны, и в шутку предложил это сделать.
Mockva.ru вчера в 13:43
Общество

Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Shraibikus News 22 декабря в 05:41
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Политика

В Евросоюзе раскритиковали запуск поездов по Крымскому мосту

Власти Евросоюза считают запуск железнодорожного сообщения с Крымом «еще одним шагом к принудительной интеграции» полуострова с Россией и его изоляции от Украины, говорится в заявлении Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).
Национальная служба новостей 23 декабря в 11:03
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Единоборства

Квинтон Джексон набрал 11 килограммов мышц перед боем с Емельяненко

Allboxing.ru вчера в 22:50
Происшествия

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Коммерсантъ вчера в 22:34
Общество

Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Технологии

Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири

МонаВиста вчера в 00:21
Футбол

«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Soccer.ru вчера в 12:48
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Здоровье

В Казахстане временно запретили снюс

В Казахстане временно запретили ввоз, продажу и использование снюсов — некурительных табачных и бестабачных изделий.
News.ru 00:28
Музыка

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Самым богатым музыкантом десятилетия по версии Forbes стал американский рэпер и продюсер Андре Ромелл Янг, известный как Dr. Dre.
Клопс 00:34
Происшествия

Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы

Сланцевский городской суд Ленинградской области заключил под стражу националиста Вячеслава Дацика по уголовному делу о незаконном пересечении границы России, сообщила РИА Новости в среду представитель суда.
РИА Новости 02:01
Происшествия

Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва

Железнодорожные вокзалы в Хабаровске и Владивостоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
РБК 00:56
Политика

Украинский кабмин провел экстренное заседание по газовым переговорам

Во вторник, 24 декабря, кабинет министров Украины собрался на экстренное заседание по вопросу газовых переговоров с Россией.
Известия вчера в 20:26
Спорт

WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
RT на русском 01:52
Общество

В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
РБК 01:46
Общество

Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
RT на русском вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Ани Лорак подчеркнула фигуру белоснежным платьем с открытыми плечами

В кадре певица позирует в силуэтном белоснежном платье с открытыми плечами и объемными рукавами.
Телепрограмма вчера в 13:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное