Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

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Расследование ФБК:2 декабря ФБК рассказал о том, что Наиля Аскер-заде, которой приписывают отношения с Костиным, якобы пользуется частным самолетом, когда-то записанным на офшор ВТБ, а также 62-метровой яхтой ценой несколько миллиардов долларов.
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В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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В партии Зеленского нашли причины потери Крыма

Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
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Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один

Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
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Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке

Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
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Скаут «Зенита» просматривает футболистов «Херенвена»

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Летчик разбившегося Су-57 выжил

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