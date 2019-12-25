Экономика
РБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51
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Захарова отметила попустительство Генсека ООН в ситуации с визами США
Генсек ООН Антониу Гутерреш «фактически игнорирует» нарушения и проявления недобросовестной конкуренции со стороны США в отношении российских сотрудников международной организации, которые встречаются с проблемами при получении американских виз, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
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Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
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Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия
Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
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Создатели самодельного, прославившегося на всю Россию пикапа просят за него 666 666 рублей.
Транспорт
Первый поезд из Москвы отправился в Крым
Первый поезд из Москвы в Крым отправился в 23.45 во вторник, 24 декабря.
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Наташа Королева напугала Инстаграм слишком пухлыми губами
Стоит отметить, что еще недавно Наташа Королева заявляла, что никогда не прибегала к услугам пластических хирургов и имеет натуральные волосы, брови, губы и ногти.
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Экс-супруга Ивана Краско ждет ребенка
Отцом малыша стал мужчина, называющий себя внебрачным сыном актера На днях бывшая избранница Ивана Краско, 29-летняя поэтесса Наталья Шевель, объявила о своей беременности.
Общество
Голикова заявила о рекордно низкой младенческой смертности в России
Младенческая смертность и смертность от туберкулеза за период с января по октябрь 2019 года оказались рекордно низкими за всю историю, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии
В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
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В партии Зеленского нашли причины потери Крыма
Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Алексей Устенко считает, что Украина потеряла Крым из-за отмены старого закона о языках.
Политика
Зеленский запретил импорт электроэнергии из России
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О рынке электрической энергии", запрещающий импорт электроэнергии из России.
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Путин назвал повышение уровня доходов россиян задачей номер один
Президент России Владимир Путин во время предновогодней встречи с кабинетом министров назвал задачей номер один повышение уровня доходов граждан, передает ТАСС.
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Александр Овечкин поужинал с Дональдом Трампом
Спортсмен вместе со своей супругой Анастасией Шубской посетили частную резиденцию «Мар-а-Лаго» во Флориде, принадлежащую президенту США.
Армия и оружие
Шойгу оценил ситуацию с подготовкой офицеров в России
В России в настоящее время полностью восстановлена система подготовки офицерского состава, должности укомплектованы на 95%, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
Экономика
Правительство одобрило план приватизации на 2020-2022 годы
Правительство на итоговом заседании одобрило план приватизации на 2020-2022 годы, сообщили в пресс-службе кабмина.
Армия и оружие
Путин: в России создают наземную версию гиперзвуковой ракеты «Циркон»
Общество
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Российский олигарх, глава «Сафмара» Михаил Гуцериев опроверг информацию об обысках в московской квартире и офисах компании.
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Скауты «Зенита», «Лилля» и «Галатасарая» присутствовали на играх «Херенвена», сообщил в твиттере журналист Omrop Fryslan Ролоф де Врис.
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Летчик разбившегося Су-57 выжил
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В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов
В продажу на рынок КНР поступили «умные» часы Xiaomi Youpin стоимостью 17 долларов, что дешевле даже фирменного фитнес-браслета китайской марки.