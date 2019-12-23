Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ru23 декабря в 09:48

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

РБК23 декабря в 03:21

Эксперты предсказали рост цен на квартиры в Москве

Московский Комсомолец23 декабря в 05:51

В России цены на вторичное жильё выросли на 5% за 2019 год

Комсомольская правда23 декабря в 06:48

Воронеж вошёл в топ-10 городов с наибольшим ростом цен на квартиры в новостройках

Вести Воронеж22 декабря в 23:07

Цены на квартиры в Москве повысятся в 2020 году

Pravda.Ru23 декабря в 02:44

На волне спроса: почему собственники поднимают цены на вторичное жилье

Вести.Ruвчера в 09:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 00:32, Ашберн
Здоровье

Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена

На итоговой коллегии минздрава обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества медицинской помощи в первичном звене.
Ulpressa вчера в 22:46
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
РИА Новости вчера в 14:16
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости вчера в 22:09
Кино

Трамп назвал честью участие в фильме «Один дома 2»

Газета.Ru вчера в 16:58
Происшествия

В Будапеште погибла российская пианистка

В Будапеште погибла Эвелина Валиева — российская пианистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Вести.Ru вчера в 23:56
Общество

Российско-китайский широкофюзеляжный самолет может стать однопилотным

Перспективный российско-китайский широкофюзеляжный самолет CR929 может стать однопилотным.
Известия вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Настя Каменских появилась на съемках X-Factor в нижнем белье

Украинская певица Настя Каменских удивила зрителей телешоу X-Factor, появившись на съемочной площадке в нижнем белье.
iReactor 23 декабря в 03:45
Происшествия

Россиянина арестовали в Крыму по обвинению в госизмене

В Крыму сотрудники ФСБ задержали россиянина по обвинению в госизмене. Он был арестован и этапирован в Москву.
Газета.Ru вчера в 06:27
Авто

«Ведомости»: с 1 января автомобили Lada подорожают в среднем на 2%

С 1 января 2020 года «АвтоВАЗ» увеличит в среднем на 2% рекомендованные розничные цены на все свои автомобили, рассказали газете «Ведомости» источники.
Коммерсантъ вчера в 23:55
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Футбол

«Спартак» отдал в аренду футболиста Педро Рошу в «Фламенго»

РИА Новости вчера в 08:15
Общество

Российских чиновников хотят пересадить на такси

Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
REGNUM вчера в 16:44
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в гостинице.
РИА Новости вчера в 15:14
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия вчера в 19:52
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Политика

Лукашенко пригрозил «забрать» у России две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Минск и Москва не смогут решить вопрос цены газа и нефти, то Минск будет искать альтернативные способы поставок, и пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба».
RT на русском вчера в 18:02
Общество

«Буря мглою небо кроет»: Алтай вводит ограничения на дорогах

Ранее сообщалось, что все автодороги Алтайского края, закрытые из-за снегопада и метелей, открыты для движения всех видов транспорта.
REGNUM 00:05
Армия и оружие

Парламент Турции может разрешить использование ВС страны в Ливии

Турецкий парламент может рассмотреть вопрос об использовании вооруженных сил страны в Ливии, заявил пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын.
РИА Новости вчера в 10:53
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни

Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
RT на русском 23 декабря в 22:31
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Число погибших при пожаре в Иркутской области в общежитии лесозаготовительного предприятия возросло до двух.
Газета.Ru вчера в 22:17
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Шоу-бизнес

Елена Воробей прокомментировала мнение участницы КВН об «Аншлаге»

Новые Известия вчера в 09:12
Футбол

Суперкомпьютер определил лучшего игрока между Месси и Роналду

Профессора университета KU Leuven и специалисты SciSports с помощью суперкомпьютера и специального вычислительного алгоритма определили, кто является лучшим игроком — капитан «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Матч ТВ вчера в 21:27
Шоу-бизнес

Нюша впервые показала свою дочь и рассказала, что назвала ее Симба

«Знакомьтесь, моя дочь – Симба», – цитирует Нюшу журнал Hello, которому звезда дала интервью по этому поводу.
Амур.инфо 23 декабря в 02:55
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Политика

Назарбаев рассказал о первой встрече с Путиным

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал о впечатлениях от знакомства с российским лидером Владимиром Путиным 20 лет назад.
Известия вчера в 23:21
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 вчера в 07:33
Транспорт

Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановили

ТАСС 00:25
Общество

Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Shraibikus News 22 декабря в 05:41
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное