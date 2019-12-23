Экономика
РБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Воронеж вошёл в топ-10 городов с наибольшим ростом цен на квартиры в новостройках
Вести Воронеж22 декабря в 23:07
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Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
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Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
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В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Экономика
Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза
Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
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Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию
Ультранационалиста и бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика задержали в Ленинградской области за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии.
Происшествия
В Москве отравились приехавшие на соревнования дети
Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
Авто
«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada
Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ".
Политика
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
Единоборства
Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Интернет
Новая функция появится в «Youtube»
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Общество
Российских чиновников хотят пересадить на такси
Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
Политика
Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
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Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
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Назарбаев рассказал о первой встрече с Путиным
Гаджеты
Xiaomi представила умную механическую клавиатуру с голосовым набором
Компани Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования беспроводную механическую клавиатуру Xiaomi MIIW Elite и новую беспроводную мышь.
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МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году
Гаджеты
Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов
Дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass.
Политика
Киев отреагировал на запуск поездов по Крымскому мосту
В представительстве считают, что запуск железнодорожного движения между Россией и Крымом является «противоправным», а также «нарушает государственный суверенитет» Украины.