Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ru23 декабря в 09:48

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

РБК23 декабря в 03:21

На волне спроса: почему собственники поднимают цены на вторичное жилье

Вести.Ruвчера в 09:50

Эксперты предсказали рост цен на квартиры в Москве

Московский Комсомолец23 декабря в 05:51

В России цены на вторичное жильё выросли на 5% за 2019 год

Комсомольская правда23 декабря в 06:48

Воронеж вошёл в топ-10 городов с наибольшим ростом цен на квартиры в новостройках

Вести Воронеж22 декабря в 23:07

Цены на квартиры в Москве повысятся в 2020 году

Pravda.Ru23 декабря в 02:44
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Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

Коммерсантъ вчера в 20:59
Общество

Летчик-герой Юсупов рассказал, как изменилась его жизнь

URA.Ru вчера в 23:16
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Экономика

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Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Ведомости вчера в 11:27
Политика

В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик

У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru вчера в 09:06
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области

Газета.Ru вчера в 22:17
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru вчера в 08:12
Политика

Кудрин рассказал, о чем жалеет в отношении российской экономики

Алексей Кудрин, занимающий пост главы Счетной палаты, рассказал о чем жалеет в экономике в последние 10 лет: недостаточно внимания к приватизации, нет баланса между защитой законности и давлением на бизнес, нет улучшения инвестклимата.
РИА Новости 00:14
Происшествия

Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества

Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
РИА Новости вчера в 18:32
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия вчера в 19:52
Гаджеты

Распродажа: «Эльдорадо» предлагает один из лучших недорогих смартфонов Xiaomi по беспрецедентно низкой цене

В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
Dgl.ru вчера в 10:19
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

Размер пенсии в России может увеличиться более чем в два раза (на 142%) при выходе на пенсию на 10 лет позже.
REGNUM вчера в 06:20
Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

Ультранационалиста и бойца смешанного стиля и тайского бокса по прозвищу Рыжий Тарзан Вячеслава Дацика задержали в Ленинградской области за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии.
РБК вчера в 10:00
Происшествия

В Москве отравились приехавшие на соревнования дети

Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
Известия вчера в 16:05
Авто

«Ведомости»: в 2020 году «АвтоВАЗ» повысит цены на все модели Lada

Рекомендованные розничные цены будут повышены в среднем на 2,3% на весь модельный ряд автопроизводителя "АвтоВАЗ".
ТАСС вчера в 21:23
Политика

В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам

Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от оппозиционной партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
РИА Новости вчера в 16:54
Единоборства

Кадыров уверен, что победит Александра Емельяненко

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что сможет победить бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.
Infox.ru 23 декабря в 16:13
Интернет

Новая функция появится в «Youtube»

ГЛАС.RU вчера в 05:36
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Общество

Российских чиновников хотят пересадить на такси

Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
REGNUM вчера в 16:44
Политика

Федерация еврейских общин РФ поблагодарила Путина за слова о «сволочи»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в Германии периода 40-х гг. за его желание поставить памятник Гитлеру из-за планов лидера нацистской Германии выслать евреев в Африку.
REGNUM вчера в 13:50
Экономика

Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Министр финансов России Антон Силуанов объяснил, за счёт чего удалось добиться роста реальных доходов россиян на 0,8% за девять месяцев 2019 года.
RT на русском вчера в 05:02
Транспорт

На «фиолетовой» линии московского метро приостановили движение

РИА Новости 00:08
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Политика

Назарбаев рассказал о первой встрече с Путиным

Известия вчера в 23:21
Гаджеты

Xiaomi представила умную механическую клавиатуру с голосовым набором

Компани Xiaomi представила на своей площадке коллективного финансирования беспроводную механическую клавиатуру Xiaomi MIIW Elite и новую беспроводную мышь.
iXBT.com вчера в 22:44
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году

Известия вчера в 21:20
Гаджеты

Oukitel оценила защищенный смартфон с АКБ на 8000 мАч в 100 долларов

Дисплей смартфона защищает стекло Corning Gorilla Glass.
Astera 23 декабря в 10:52
Политика

Киев отреагировал на запуск поездов по Крымскому мосту

В представительстве считают, что запуск железнодорожного движения между Россией и Крымом является «противоправным», а также «нарушает государственный суверенитет» Украины.
ФАН 23 декабря в 10:38
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