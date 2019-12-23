Экономика
РБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год
По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51
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Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
Армия и оружие
Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха
Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
Кино
Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Армия и оружие
«Укроборонпром» передал ВСУ 12 бронетранспортеров
Общество
СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией
Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью
Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Армия и оружие
Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей
Президента Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе сообщил о нападении вооруженных боевиков на отряд военных в северной провинции Сум.
Технологии
МТС представит умную колонку в начале 2020 года
Компания запустит в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования, пообещали в пресс-службе МТС.
Происшествия
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
Здоровье
В Минздраве начали разрабатывать лечение для пациентов со СМА
Министерство здравоохранения России начало разработку комплекса мер для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Общество
Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами
Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Общество
Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии
Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
Экономика
Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Кино
Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»
Политика
Строительство «Северного потока-2» остановилось из-за санкций США
Швейцарская фирма опасается санкций США, которые Вашингтон ввел в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Общество
Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий
Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Политика
В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик
У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Футбол
«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют 28 февраля
Расписание опубликовано на официальном сайте лиги. Стартовый поединок 20-го тура РПЛ пройдет в Самаре 28 февраля.
Происшествия
Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова
Футбол
«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой
В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Происшествия
В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования
По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Общество
В Пулково с 1 января введут режим открытого неба
В Пулково с 1 января 2020 года будет введён режим открытого неба. На данный момент утверждён перечень из 30 стран.
Политика
Путин выступит на коллегии Минобороны РФ
Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
Общество
Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»
Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.