Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ22 декабря в 02:19

Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России

РБК03:43

Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51

На волне спроса: почему собственники поднимают цены на вторичное жилье

Вести.Ru09:50

В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ruвчера в 09:48

Эксперты предсказали рост цен на квартиры в Москве

Московский Комсомолецвчера в 05:51

В Петербурге начала падать стоимость вторичной недвижимости

Форпост Северо-Запад22 декабря в 07:17
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Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

StarHit.ru вчера в 15:00
Армия и оружие

Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха

Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
Красная звезда 16:02
Кино

Состоялся премьерный показ фильма «Вторжение»

В Москве состоялся премьерный показ фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука.
Piter.tv 06:35
Армия и оружие

«Укроборонпром» передал ВСУ 12 бронетранспортеров

ИА Новороссия 07:37
Общество

СБУ ответила на сообщения об убийстве офицеров на границе с Венгрией

Пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская прокомментировала на фейсбуке информацию о том, что в Закарпатье рядом с границей с Венгрией якобы обнаружили убитыми группу оперативников силового ведомства.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера экс-посла Польши сволочью

Бывший посол Польши в Германии Юзеф Липски является "сволочью и антисемитской свиньей", поскольку он разделял мнение главы Третьего рейха Адольфа Гитлера в части издевательств над евреями, заявил президент России Владимир Путин на расширенной коллегии Министерства обороны РФ.
Газета.Ru 10:52
Армия и оружие

Жертвами атаки боевиков в Буркина-Фасо стали 35 мирных жителей

Президента Буркина-Фасо Рок Марк Кристиан Каборе сообщил о нападении вооруженных боевиков на отряд военных в северной провинции Сум.
Московский Комсомолец 17:15
Технологии

МТС представит умную колонку в начале 2020 года

Компания запустит в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования, пообещали в пресс-службе МТС.
Ведомости 17:12
Армия и оружие

РФ разрабатывает комплексы ПВО на новых физических принципах

BFM.ru 16:11
Происшествия

У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
РИА Новости 18:22
Здоровье

В Минздраве начали разрабатывать лечение для пациентов со СМА

Министерство здравоохранения России начало разработку комплекса мер для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Mockva.ru 15:17
Экономика

Пенсионный фонд РФ обещает увеличение размера пенсии в два раза

REGNUM 06:20
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Lenta.ru 10:11
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa 22 декабря в 03:01
Экономика

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъ 11:10
Кино

Трамп назвал честью свое участие в фильме «Один дома-2»

Политическая Экспертиза 17:07
Политика

Строительство «Северного потока-2» остановилось из-за санкций США

Швейцарская фирма опасается санкций США, которые Вашингтон ввел в отношении компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2» и «Турецкого потока».
Апокриф Медиа вчера в 08:23
Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Известия 18:15
Общество

Медведев поручил пресечь незаконную продажу никотиносодержащих изделий

Российский премьер Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
RT на русском 13:07
Политика

В ОСК заявили о способности России построить судно-трубоукладчик

У России нет судов, которые могли бы укладывать трубы по дну Балтийского моря, чтобы достроить "Северный поток - 2", признал глава "Объединенной судостроительной корпорации" (ОСК) Алексей Рахманов, выступая в эфире телеканала "Россия 24".
Газета.Ru 09:06
Футбол

«Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют 28 февраля

Расписание опубликовано на официальном сайте лиги. Стартовый поединок 20-го тура РПЛ пройдет в Самаре 28 февраля.
Коммерсантъ Самара 13:53
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Футбол

«Вест Хэм» настроен продать Ярмоленко этой зимой

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "молотобойцев", забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Soccer.ru 12:48
Происшествия

Дацик задержан при незаконном пересечении границы с Эстонией

Интерфакс 07:47
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
РИА Новости 15:14
Футбол

Озил пожертвовал деньги на 219 операций для нуждающихся детей

Sports.ru 16:59
Происшествия

Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки

Евгений Манюров, открывший стрельбу у здания ФСБ на Лубянке, хотел пройти курс по москвоведению на английском языке, чтобы встречать иностранных гостей.
Lenta.ru 12:59
Общество

В Пулково с 1 января введут режим открытого неба

В Пулково с 1 января 2020 года будет введён режим открытого неба. На данный момент утверждён перечень из 30 стран.
Online47.ru 11:30
Политика

Путин выступит на коллегии Минобороны РФ

Сегодня, 24 декабря, президент России Владимир Путин примет участие в коллегии Министерства обороны в Национальном центре управления обороной в Москве сообщается на сайте Кремля.
REGNUM 00:42
Общество

Лукашенко пригрозил «забрать» две трубы нефтепровода «Дружба»

Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Коммерсантъ 07:51
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