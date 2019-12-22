Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

По итогам 2019 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в России выросла на 5,1% м и составила 60,2 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса объявлений "Мир квартир", специалисты которого проанализировали цены на жилье (без учета элитного) в 70 российских городах с населением более 300 тыс. жителей.
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с чего всё началось

Вторичный рынок застыл в ожидании

Согласно оценкам сервиса, средняя стоимость вторичной недвижимости в России в середине декабря составила 67,05 тыс. руб. за кв. м: за месяц показатель вырос на 0,1%, а за год — на 7%. Согласно данным ЦИАН, в 11 из 15 городов-миллионников за месяц недвижимость подорожала меньше чем на 1%.
Коммерсантъвчера в 02:19

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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 02:19

Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:51

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

РБК03:21

Вторичный рынок застыл в ожидании: квартиры ждут покупателей

Регион onlineвчера в 08:16

В Петербурге начала падать стоимость вторичной недвижимости

Форпост Северо-Западвчера в 07:17

Итоги года: новостройки в Ростове немного подешевели

Don24вчера в 12:06

Петербург стал лидером по снижению цен на вторичную недвижимость

Peterburg2.ruвчера в 14:44
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Происшествия

Сотрудники ФСБ, возможно, нанимали бойцов из Донбасса для борьбы с контрабандой айфонов

Дело о контрабанде закончилось штрафами и условными сроками. Сотрудника ФСБ, подозреваемого в организации преступного сообщества, отпустили.
Эхо Москвы 04:00
Общество

Стрелка с Лубянки заподозрили в связях с националистическим движением

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Lenta.ru вчера в 16:25
Происшествия

На Урале госпитализировали с отравлением восемь воспитанников детсада

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Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
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Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Энергетика

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
ТАСС 03:16
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

Сирийские ПВО успешно отразили ракетный удар по городу Масьяф в западной провинции Хама, сообщали Reuters и SANA со ссылкой на источник среди местных военных.
Газета.Ru 03:57
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

В Иркутской области объявлен новый состав правительства

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании, состоявшемся в правительстве региона, назвал имена членов нового кабинета министров.
Российская газета 04:00
Общество

Власти Москвы записали видеообращение по поводу «минирований» школ

Молев отметил, что при поступлении сигнала о минировании немедленно производится эвакуация учебного учреждения, извещаются все ответственные органы власти, родители учащихся.
ТАСС 03:25
Авто

Названы автомобили, которые почти не теряют в цене

Замкнули пятерку лидеров KIA Rio (87,2%) и Hyundai Creta (86%). Премиальные автомобили традиционно теряют в цене сильнее, чем массовые.
Автоновости дня 00:32
Политика

Allseas вывела строившие «Северный поток – 2» суда из Балтийского моря

Швейцарская компания Allseas вывела все суда, которые занимались прокладкой газопровода «Северный поток – 2», из Балтийского моря.
Известия вчера в 19:43
Гаджеты

Назван лучший смартфон 2019 года

Специалисты издания The Guardian назвали лучшим смартфоном 2019 года OnePlus 7T Pro. В России цены на модель начинаются от 44 тысяч рублей.
UfaTime.ru 21 декабря в 04:04
Общество

Союзники России раскритиковали закон о предустановке ПО на гаджеты

Представители стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), — Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России — на совещании 13 декабря раскритиковали принятый Москвой закон о предустановке российского ПО на гаджеты.
РБК вчера в 21:21
Культура

«Союзмультфильм» выпустил продолжение мультфильма «Умка»

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В Кирове самолет выкатился за пределы полосы после посадки

В Кирове пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Газета.Ru 03:20
Энергетика

Новак: Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Россия за последние годы опередила США по объемам поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
ТАСС 03:50
Экономика

СБП обрастает банковскими комиссиями

СБП обрастает банковскими комиссиями С 1 января начнут действовать тарифы Банка России для кредитных организаций за пользование системой быстрых платежей (СБП).
Коммерсантъ вчера в 17:38
Энергетика

Гончарук назвал последствия газового соглашения для граждан Украины

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук высказал свое мнение о договоре по транзиту газа из России через ГТС Украины, а также рассказал, как это отразится на украинцах.
iReactor 21 декабря в 21:44
Транспорт

600 пассажиров проедут в первом поезде по Крымскому мосту

Свыше 600 человек станут пассажирами первого поезда маршрута Санкт-Петербург — Севастополь, заявили в инфоцентре «Крымский мост».
Московский Комсомолец 03:54
Единоборства

Емельяненко ответил на вызов Кадырова

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на вызов на поединок от главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
News.ru 21 декабря в 12:47
Шоу-бизнес

Симба Сивова: певица Нюша раскрыла имя дочери

Российская популярная исполнительна Нюша родила первенца – дочку – еще в ноябре 2019 года, но более года не раскрывала ее лицо и имя в сети.
Регион online вчера в 15:47
Происшествия

В Красноярске нашли пропавшую 16 лет назад женщину

РБК 00:26
Происшествия

В Красноярске задержали голую женщину, которая бегала по улице в мороз

Красноярская полиция задержала и передала медикам девушку, которая бегала по улице без одежды с ребенком в руках, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
РИА Новости 04:14
Шоу-бизнес

Домработница Алсу рассказала о пятиэтажной усадьбе певицы

Бывшая домработница дочери певицы Алсу Сафины рассказала, что никогда не видела подобных особняку артистки домов.
ФАН вчера в 11:44
Политика

Зюганов пояснил свои слова о досрочных выборах президента

Ранее Зюганов сообщил на организованной КПРФ конференции "Россия-2024: Левый поворот или национальная катастрофа" заявил о возможности проведения досрочных президентских выборов в России и добавил, что в начале следующего года коммунисты могут провести мощный форум патриотических сил и утвердить программы к выборам.
РИА Новости вчера в 05:51
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Хилари Дафф вышла замуж за отца своей дочери

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Режиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
Радио Sputnik 21 декабря в 12:41
Экономика

Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции

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«Людей обманули. Нагло и цинично»: Экс-игрок сборной Украины - о конфликте в Донбассе

По словам футболиста, есть у него и знакомые, которые пострадали физически. По его мнению, людей просто обманули.
Царьград 00:31
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