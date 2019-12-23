Экономика

Lenta.ruLenta.ruВ Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей

Самая дорогая московская «однушка» стоит 300 миллионов рублей, следует из материалов агентства недвижимости Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». По данным риелторов, всего на московском рынке жилья продается почти две сотни однокомнатных квартир по цене свыше 50 миллионов рублей.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 02:19

Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:51

Цены на вторичное жилье в России выросли на 5% за год

РБК03:21

В Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей

Lenta.ru05:14

Эксперты предсказали рост цен на квартиры в Москве

Московский Комсомолец05:51

Вторичный рынок застыл в ожидании: квартиры ждут покупателей

Регион onlineвчера в 08:16

В Петербурге начала падать стоимость вторичной недвижимости

Форпост Северо-Западвчера в 07:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7109 источников, обновлено в 05:58, Ашберн
Политика

Захарова ответила на слова МИД Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила польским коллегам подчеркнув, что именно Польша всегда стремилась испортить отношения с Россией.
Капитал страны вчера в 06:26
Происшествия

Пятерых обвиняемых в убийстве Хашкаджи приговорили к смертной казни

В Саудовской Аравии суд приговорил к смертной казни пятерых обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи.
Российская газета 05:28
Экономика

Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий

Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
ToDay News Ufa 20 декабря в 18:49
Происшествия

Момент падения бетономешалки в Неву попал на видео

В Санкт-Петербурге видеорегистратор автомобиля заснял момент падения бетономешалки в Неву.
РИА Новости 04:09
Политика

Путин на поезде проедет по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.
ТАСС 04:10
Происшествия

Следователи пришли с обысками в ФТС

Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
РБК 05:36
Общество

На Урале сотрудники ФСИН показали школьникам приёмы разгона людей

Говорит Москва 04:45
Происшествия

Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.
РБК 04:09
Экономика

Новак рассказал о поставках СПГ в Европу из России и США

Россия обеспечивает 20% поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, это значительно больше, чем США.
REGNUM 04:02
Шоу-бизнес

Певица Нюша объяснила странное имя дочери

Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Вечерняя Москва 04:19
Общество

СВР рассекретит данные о семерых разведчиках-нелегалах

Отмечается также, что к своему столетию СВР рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Российская газета 05:21
Политика

Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности провести личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Газета.Ru 02:05
Политика

Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине

Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
РБК вчера в 15:30
Здоровье

Жители Ульяновской области стали дольше жить. Средняя продолжительность жизни может достигнуть 73 лет

Mosaica.ru 05:00
Политика

В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»

Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
РИА Новости 04:14
Общество

Эксперты назвали самые востребованные профессии в России

Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Российская газета вчера в 18:27
Политика

Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17

Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
ТАСС 03:59
Экономика

Объем экспорта в сельском хозяйстве планируют увеличить в 2 раза

В своем выступлении чиновник сообщил, что объем валовой продукции в отрасли оценивается на уровне 135 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.
Регион 64 04:23
Политика

Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»

В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
РБК 04:25
Экономика

Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается

Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
ТАСС 03:16
Происшествия

В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе

В Тюмени мужчину, обморозившего ноги, не пустили погреться даже в тамбур кафе фаст-фуда.
REGNUM 00:54
Авто

Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая

Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае.
Автоновости дня 02:23
Технологии

Лицевой вклад: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии

В «Ростелекоме» добавили, что удаленно открыть счет, оформить вклад или получить кредит можно не только через спецприложение, но и в мобильных сервисах банков «Хоум Кредит», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк и «Тинькофф».
Известия вчера в 16:01
Здоровье

Врачи назвали, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь

Врачи считают, что опасность алкоголя заключается в том, что чаще всего человек не может ограничиться одним бокалом вина или шампанского, пишет «РИА Новости».
Родной город 04:40
Футбол

«Урал» интересуется Тимуром Жамалетдиновым

По информации «Спорт-Экспресса», «Урал» интересуется форвардом Тимуром Жамалетдиновым, который защищает цвета польского «Леха».
Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:11
Экономика

Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции

20 декабря сообщалось о том, что средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях с учетом всех российских банков снизилась с 9,68 до 9,2 процента и достигла исторического минимума.
Вести.Ru 04:02
Политика

Пушков уверен в успехе окончания строительства «Северного потока – 2»

Берлин выразил уверенность в завершении работ по прокладке «Северного потока – 2», вопреки санкциям США. Позиция ФРГ остается неизменной.
Политическая Экспертиза 03:23
Космос

Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне

НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Взгляд.ру вчера в 11:53
Хоккей

«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Давосе

Сегодня в регулярном чемпионате состоится четвертая игра между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Встреча пройдет в рамках KHL World Games.
Вся Уфа 03:12
Культура

Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»

Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.
Российская газета 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное