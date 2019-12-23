Экономика
Lenta.ruВ Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей
Самая дорогая московская «однушка» стоит 300 миллионов рублей, следует из материалов агентства недвижимости Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». По данным риелторов, всего на московском рынке жилья продается почти две сотни однокомнатных квартир по цене свыше 50 миллионов рублей.
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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Onlineвчера в 03:51
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Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.
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Происшествия
Следователи пришли с обысками в ФТС
Сотрудники Следственного комитета проводят обыски в Федеральной таможенной службе (ФТС) и ее подразделениях.
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На Урале сотрудники ФСИН показали школьникам приёмы разгона людей
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Певица Нюша объяснила странный выбор имени для ребенка.
Общество
СВР рассекретит данные о семерых разведчиках-нелегалах
Отмечается также, что к своему столетию СВР рассекретит имена семерых разведчиков-нелегалов.
Политика
Генсек НАТО заявил о готовности встретиться с Путиным
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Политика
Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине
Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
Здоровье
Жители Ульяновской области стали дольше жить. Средняя продолжительность жизни может достигнуть 73 лет
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В Кремле рассказали об ответе на санкции против «Северного потока — 2»
Минфин США в ночь на субботу сообщил, что вступили в силу санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток".
Общество
Эксперты назвали самые востребованные профессии в России
Топ-10 самых востребованных профессий в России возглавили продавцы-кассиры.
Политика
Нидерланды обратились к РФ за помощью в расследовании причастности Украины к крушению MH17
Нидерланды обратились к России с просьбой о сотрудничестве по вопросу расследования незакрытия воздушного пространства над восточной Украиной в день крушения MH17.
Экономика
Объем экспорта в сельском хозяйстве планируют увеличить в 2 раза
В своем выступлении чиновник сообщил, что объем валовой продукции в отрасли оценивается на уровне 135 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.
Политика
Сенаторы в США установили условия снятия с России «санкций из ада»
В текст внесены поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса, которые устанавливают порядок введения и снятия санкций.
Экономика
Новак: оценка ущерба от ЧП на трубопроводе «Дружба» продолжается
Работа по оценке ущерба от загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" еще не завершена.
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В Тюмени мужчину с обмороженными ногами выгнали из кафе
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Авто
Skoda показала новый Skoda Rapid для Китая
Чешский «бюджетник» Skoda Rapid, обновленную версию которого совсем недавно представили в России, готовится к обновлению в Китае.
Технологии
Лицевой вклад: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии
В «Ростелекоме» добавили, что удаленно открыть счет, оформить вклад или получить кредит можно не только через спецприложение, но и в мобильных сервисах банков «Хоум Кредит», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк и «Тинькофф».
Здоровье
Врачи назвали, сколько шампанского можно выпить в новогоднюю ночь
Врачи считают, что опасность алкоголя заключается в том, что чаще всего человек не может ограничиться одним бокалом вина или шампанского, пишет «РИА Новости».
Футбол
«Урал» интересуется Тимуром Жамалетдиновым
По информации «Спорт-Экспресса», «Урал» интересуется форвардом Тимуром Жамалетдиновым, который защищает цвета польского «Леха».
Экономика
Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции
20 декабря сообщалось о том, что средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях с учетом всех российских банков снизилась с 9,68 до 9,2 процента и достигла исторического минимума.
Политика
Пушков уверен в успехе окончания строительства «Северного потока – 2»
Берлин выразил уверенность в завершении работ по прокладке «Северного потока – 2», вопреки санкциям США. Позиция ФРГ остается неизменной.
Космос
Опубликовано видео посадки корабля Starliner в пустыне
НАСА опубликовало видео посадки космического корабля Starliner в пустыне в Нью-Мексико после того, как он не смог долететь к МКС.
Хоккей
«Салават Юлаев» примет «Ак Барс» в Давосе
Сегодня в регулярном чемпионате состоится четвертая игра между "Салаватом Юлаевым" и "Ак Барсом". Встреча пройдет в рамках KHL World Games.
Культура
Автор книги «Вонгозеро» прокомментировала ситуацию с сериалом «Эпидемия»
Для "Эпидемии" все обошлось, и слава Богу.