Самая дорогая московская «однушка» стоит 300 миллионов рублей, следует из материалов агентства недвижимости Skolkovo Realty, поступивших в редакцию «Ленты.ру». По данным риелторов, всего на московском рынке жилья продается почти две сотни однокомнатных квартир по цене свыше 50 миллионов рублей.

В Москве нашли однокомнатную квартиру за 300 миллионов рублей

Экономика Пенсионный фонд объявил о сроках выплат январских пенсий Как сообщает ToDay News Ufa, те пенсионеры, кто получают пенсионные выплаты на банковские карты смогут воспользоваться денежными средствами начиная с 30 декабря.

Политика Путин на поезде проедет по Крымскому мосту Президент России Владимир Путин не только примет участие в церемонии, посвященной открытию железнодорожного движения по Крымскому мосту, но и сам проедет по нему.

Происшествия Кремль назвал стрельбу на Лубянке проявлением безумия Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя стрельбу возле здания ФСБ в центре Москвы, заявил, что службы безопасности приняли все меры для ликвидации ситуации.

Политика Порошенко призвал ввести санкции за поставки российского газа Украине Бывший президент Петр Порошенко в эфире телеканала «Украина» заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.

Экономика Объем экспорта в сельском хозяйстве планируют увеличить в 2 раза В своем выступлении чиновник сообщил, что объем валовой продукции в отрасли оценивается на уровне 135 млрд рублей, что на 4,5% больше, чем в прошлом году.

Технологии Лицевой вклад: владельцы смартфонов могут открыть депозит по биометрии В «Ростелекоме» добавили, что удаленно открыть счет, оформить вклад или получить кредит можно не только через спецприложение, но и в мобильных сервисах банков «Хоум Кредит», Совкомбанк, Промсвязьбанк, Почта Банк и «Тинькофф».

Футбол «Урал» интересуется Тимуром Жамалетдиновым По информации «Спорт-Экспресса», «Урал» интересуется форвардом Тимуром Жамалетдиновым, который защищает цвета польского «Леха».

Экономика Греф спрогнозировал снижение ипотечных ставок при замедлении инфляции 20 декабря сообщалось о том, что средняя ставка по ипотечным кредитам в рублях с учетом всех российских банков снизилась с 9,68 до 9,2 процента и достигла исторического минимума.