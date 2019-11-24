Недвижимость
Вести.RuЦены на вторичное жилье в России замерли
Средняя стоимость квадратного метра вторички в стране составляет 66 тысяч рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Авито Недвижимость". У ЦИАН другие цифры – 77,3 тысячи рублей за квадрат, но и там аналитики говорят о замерших ценах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Динамика цен на рынке вторичной недвижимости в Москве и крупнейших городах России
Коммерсантъ24 ноября в 02:05
Исследование «Реального времени»: как подорожали за год лекарства в Татарстане
Реальное время24 ноября в 23:00
Застройщики готовятся к переходу на эскроу. Стоимость квадрата подскочила до 10%
Накануне.Ru25 ноября в 03:31
Автоматически обработано 7069 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика
В Госдуме оценили призыв глав МИД четырёх стран к России
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление глав МИД Эстонии, Литвы, Швеции и Украины, которые призвали Россию «уважать международное право» и «отказаться от действий, которые противоречат его основополагающим принципам».
Происшествия
МАК назвал причиной крушения Boeing в Ростове-на-Дону ошибку пилотов
В апреле 2016 года МАК опубликовал промежуточный отчет по результатам расследования катастрофы, в котором также назвал причиной крушения ошибку пилотов.
Здоровье
Медики челябинского Кизильского района передумали бастовать
В челябинском Кизильском районе сотрудники станции скорой помощи передумали проводить итальянскую забастовку.
Политика
Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Общество
В Роструде рассказали, как сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, которое в этом году выпадает на вторник и является рабочим днем, если работодатель предоставит дополнительный день отдыха.
Общество
Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС другой стране
В Удмуртии жителя Ижевска подозревают в попытке продажи иностранным спецслужбам секретных разработок военно-космической сферы.
Шоу-бизнес
В Сети обсуждают фото лысого Филиппа Киркорова
Звездный фотограф Владимир Широков поделился со своими подписчиками в Instagram редкой фотографией Филиппа Киркорова.
Общество
Российского миллиардера лишили европейского гражданства
Бизнесмен, акционер холдингов Rusal и En+ Олег Дерипаска попал в число россиян, которых власти Кипра лишили гражданства этой страны, пишет Forbes со ссылкой на кипрское издание Politis.
Авто
В России дорожают подержанные автомобили
В России дорожают не только новые, но и подержанные автомобили: их средняя стоимость, по данным «Авто.ру», в третьем квартале 2019 года выросла на 1,4% до 567 тыс. рублей.
Происшествия
Избивавших детей подростков нашла новосибирская полиция
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Общество
Twitter проведет масштабную чистку учетных записей в декабре
В Twitter не рассказали, когда именно будут доступны очищенные пользовательские имена, однако в компании отметили, что процесс удаления учетных записей займет несколько месяцев.
Экономика
«Татнефть» получит 51% узбекского производителя шин
Политика
NI: США стоит пересмотреть свою позицию по Крыму
Журнал The National Interest призвал США пересмотреть отношение к вопросу принадлежности Крыма и "смириться" с судьбой черноморского полуострова.
Политика
В Чехии возбудили уголовные дела против лидеров ЧССР
Правоохранительные органы Чехии возбудили уголовные дела в отношении лидеров бывшей Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР), сообщает ТАСС со ссылкой на представителя прокуратуры Яна Лелека.
Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Происшествия
МВД проверит данные об изнасиловании в Сочи следователя перед суицидом
Футбол
«Зенит» сыграет дома с «Лионом» в матче Лиги чемпионов
В среду, 27 ноября, «Зенит» сыграет дома с «Лионом» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Происшествия
Под Астраханью 14 человек пострадали в ДТП с автобусом и электричкой
В пресс-службе УМВД по региону РБК сообщили, что, по предварительной информации, пострадали 14 человек, пять из которых госпитализировали.
Армия и оружие
Российский военный спутник-инспектор вывели на орбиту
На целевую орбиту с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1» был выведен российский космический аппарат, с которого будет осуществляться мониторинг состояния отечественных спутников.
Общество
Число открытых вакансий в России превысило 1,1 млн
Второй квартал 2019 года стал рекордным по числу вакансий, открытых российскими предприятиями, передают 27 ноября «Известия» со ссылкой на данные Росстата.
Происшествия
Прокуратура объяснила отмену дела замглавы Росалкогольрегулирования
Прокуратура Москвы прекратила уголовное дело в отношении сотрудников Росалкогольрегулирования из-за нарушений, допущенных когда его заводили.
Происшествия
На серой ветке московского метро человек упал на рельсы
Движение поездов приостановлено на серой (Серпуховско-Тимирязевской) ветке московского метрополитена из-за падения человека под поезд, сообщил РИА Новости в среду представитель экстренных служб столицы.
Спорт
Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA
Глава оргкомитета Универсиады-2023 созывает совещание по санкциям WADA Решение антидопингового агентства может повлиять на соревнования в Екатеринбурге.
Общество
Владивосток официально стал столицей Приморья
Приморские депутаты приняли закон "О статусе административного центра Приморского края", который определяет положение Владивостока как официальной столицы Приморья, сообщает законодательное собрание региона.
Происшествия
Суд предписал выплатить реабилитированному полицейскому 9,5 млн рублей
Южный окружной военный суд, изучив материалы дела и зарплатный расчет, предоставленный МВД, предписал казначейству выплатить полковнику 9,5 млн руб.