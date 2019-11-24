Средняя стоимость квадратного метра вторички в стране составляет 66 тысяч рублей, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные "Авито Недвижимость". У ЦИАН другие цифры – 77,3 тысячи рублей за квадрат, но и там аналитики говорят о замерших ценах.

Цены на вторичное жилье в России замерли

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