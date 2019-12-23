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РБКЦены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России
Аналитики связывают рост цен на вторичном рынке в российских регионах с удешевлением ипотеки в конце года и подорожанием новостроек. Новое жилье росло сильнее: с января по ноябрь этого года средняя стоимость «квадрата» в большинстве крупных российских городов увеличилась в среднем на 10%.
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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани
БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51
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