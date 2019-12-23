Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России

Аналитики связывают рост цен на вторичном рынке в российских регионах с удешевлением ипотеки в конце года и подорожанием новостроек. Новое жилье росло сильнее: с января по ноябрь этого года средняя стоимость «квадрата» в большинстве крупных российских городов увеличилась в среднем на 10%.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ22 декабря в 02:19

Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России

РБК03:43

Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

БИЗНЕС Online22 декабря в 03:51

На волне спроса: почему собственники поднимают цены на вторичное жилье

Вести.Ru09:50

В России подорожали вторичные квартиры

Lenta.ruвчера в 09:48

Эксперты предсказали рост цен на квартиры в Москве

Московский Комсомолецвчера в 05:51

Стоимость комнат в Томске выросла на год на 2,2%

vtomske.ru21 декабря в 21:00
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Происшествия

Мужчина застрелил жену возле школы в Брянской области

Известия 14:39
Происшествия

В Москве отравились двенадцать детей, приехавших на соревнования

Двенадцать детей, которые приехали в столицу на соревнования по робототехнике, отравились в Москве: недомогание они почувствовали в своем отеле Red Brick, расположенном в центре столицы, сообщили РИА Новости в отеле.
РИА Новости 15:14
Транспорт

Первый пассажирский поезд проследовал по Крымскому мосту

Ранее стало известно, что с Казанского вокзала Москвы отправился первый пассажирский поезд из столицы России в Крым, который проедет по мосту через Керченский пролив.
RT на русском 18:56
Происшествия

Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии под Иркутском

Шесть человек пострадали в результате пожара в общежитии в поселке Залари Иркутской области.
Известия 19:56
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самым продаваемым смартфоном в мире в третьем квартале 2019 года вновь стал iPhone XR.
Lenta.ru 19:12
Происшествия

Сахалинец до смерти избил брата из-за домашних животных

У последнего находились собака и кошка. Подозреваемый постоянно возмущался, что от животных дома грязь и шерсть.
АСТВ 17:59
Общество

Российский бизнесмен выставил на продажу село с селянами

Российский предприниматель из Красноярска захотел продать село Васильевка вместе с местными жителями. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Lenta.ru 10:11
Армия и оружие

Каких результатов достигли Вооружённые силы РФ в 2019 году

RT на русском 11:49
Общество

Мантуров оценил возможность ухода Apple с российского рынка

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что заявил, что уход из России Apple после принятия закона о предустановке российского программного обеспечения на смартфоны и компьютеры является невыгодным для американской компании.
RT на русском 17:43
Политика

Лукашенко заявил о готовности Минска «забрать» две трубы «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при сложностях в договоренностях с Россией в энергетической сфере Минск может «забрать» две трубы нефтеопровода «Дружба».
РБК 19:15
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Коммерсантъ 19:34
Культура

Машков представит первую постановку в статусе худрука Театра Табакова

Народный артист России, художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков представит 25 декабря спектакль «Ночь в отеле».
RT на русском 17:00
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Технологии

МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином

Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
РИА Новости 19:50
Футбол

Кадыров рассказал об ультиматуме, поставленном руководству «Ахмата»

РИА Новости 06:36
Происшествия

Российская пианистка Валиева погибла в Венгрии

В результате несчастного случая в Венгрии скончалась российская пианистка Элина Валиева.
Российская газета 18:24
Общество

Рождественская открытка принца Гарри и Меган Маркл попала в сеть

В сети опубликовали рождественскую открытку, которую, по традиции членов королевской семьи, выпустили принц Гарри и Меган Маркл.
Газета.Ru 08:53
Кино

Россияне впервые увидят отреставрированную «Иронию судьбы»

Телеканал «Россия» отреставрировал знаменитый фильм режиссёра Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!».
Газета Кемерова вчера в 21:55
Экономика

Медведев продлил пилотный проект tax free до конца 2020 года

Премьер-министр Дмитрий Медведев продлил действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2020 года и включил в систему три новых региона — Ленинградскую область и Приморский и Хабаровский края, передает «РИА Новости».
РБК вчера в 08:25
Авто

Названа цена на новый кроссовер Kia Seltos в России

Автомобиль Kia Seltos в комплектации Luxe появится на российском рынке в 2020 году.
ФАН вчера в 16:18
Общество

Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.
Lenta.ru 13:08
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Шоу-бизнес

Сестра Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе

Сестра покойной певицы в одном из ресторанов Подмосковья обнаружила копию памятника, который установлен на могиле Жанны Фриске.
Вести Подмосковья 02:04
Шоу-бизнес

Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты

Подробнее напишу на днях и расскажу вам о «болезни грудных имплантов».
StarHit.ru вчера в 15:00
Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

РБК 10:00
Шоу-бизнес

Состояние Галины Волчек ухудшилось

Paparazzi.ru 06:07
Футбол

Манджукич пополнил катарский клуб «Аль-Духаиль»

Форвард туринского "Ювентуса" Марио Манджукич перебрался в катарский "Аль-Духаиль".
Газета.Ru 12:31
Происшествия

Суд оштрафовал участника акции 27 июля Раджабова

РИА Новости 08:49
Транспорт

Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы

Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Национальная служба новостей 05:25
Политика

Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера экс-посла Польши

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
РИА Новости 08:52
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