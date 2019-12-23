Аналитики связывают рост цен на вторичном рынке в российских регионах с удешевлением ипотеки в конце года и подорожанием новостроек. Новое жилье росло сильнее: с января по ноябрь этого года средняя стоимость «квадрата» в большинстве крупных российских городов увеличилась в среднем на 10%.

Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России

Футбол Манджукич перешел в «Аль-Духаиль» Хорватский нападающий Марио Манджукич стали игроком катарского клуба «Аль-Духаиль», сообщает официальный Twitter команды.

Общество Голикова заявила о снижении смертности в России По данным Росстата, число родившихся в России сократилось по сравнению с прошлым годом на 94,4 тыс. - с 1,21 млн (за январь-сентябрь 2018 года) до 1,1156 млн за первые девять месяцев текущего года.

Общество «Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.

Политика Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.

Общество Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Общество Меган Маркл и принц Гарри показали подросшего сына Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.

Технологии Huawei работает над аналогами приложений Google Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.

Гаджеты Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья В ходе исследования, проведенного Лабораторией Федеральной комиссии по связи США, выяснилось, что некоторые смартфоны от Samsung и Apple не соответствуют нормам безопасности, установленным в стране.

Гаджеты Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11 Самым логичным предположением является то, что Samsung приняла решение отказаться от названия Samsung Galaxy S11 в пользу Galaxy S20.

Происшествия В Москве нашли тело женщины с пакетом на голове "По данным следствия, утром 24 декабря 2019 года вблизи жилых домов, расположенных в Басманном районе Москвы, обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти, кроме того, у потерпевшей на голове обнаружен пакет, а руки и ноги связаны", — рассказала Иванова.