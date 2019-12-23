Экономика

РБКРБКЦены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России

Аналитики связывают рост цен на вторичном рынке в российских регионах с удешевлением ипотеки в конце года и подорожанием новостроек. Новое жилье росло сильнее: с января по ноябрь этого года средняя стоимость «квадрата» в большинстве крупных российских городов увеличилась в среднем на 10%.
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Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъ22 декабря в 02:19

Цены на вторичное жилье выросли в большинстве регионов России

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Аналитики подсчитали, что вторичное жилье в Челнах за год подорожало сильнее, чем в Казани

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Зеленский пригрозил «весёлому» чиновнику визитом мёрзнущих украинцев

Лидер Незалежной пригрозил привести к улыбчивому госслужащему домой мерзнущих граждан Украины.
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«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю

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Интерфакс 09:54
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МВД потребовало объяснений у женщины, сообщившей об учениях школьников

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«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru 05:15
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Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту

Автомобильная часть моста заработала в мае 2018 года, грузовое движение по нему началось позже, осенью того же года.
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Общество

Матвиенко положительно оценила идею отмены НДФЛ для малоимущих

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц (НДФЛ) тех, кто получает зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Газета.Ru 05:35
Общество

Сбои произошли в работе платежных систем Visa и Mastercard

Пользователи по всему миру массово пожаловались, что платежные системы Visa и Mastercard не работают.
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Поклонники считают, что Арчи - копия отца. Позади возле елки сидят родители в простой одежде и с умилением смотрят на сына.
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Технологии

Huawei работает над аналогами приложений Google

Как известно, в последнее время Huawei находится не в лучшем положении из-за санкций, наложенных американским правительством.
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Гаджеты

Смартфоны от Samsung и Apple признали небезопасными для здоровья

В ходе исследования, проведенного Лабораторией Федеральной комиссии по связи США, выяснилось, что некоторые смартфоны от Samsung и Apple не соответствуют нормам безопасности, установленным в стране.
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Яшин вошел в сборную всех времен, Роналду – нет

Легендарный голкипер сборной СССР Лев Яшин вошел в состав команды всех времен по версии испанской газеты AS.
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Samsung Galaxy S20 выйдет вместо Galaxy S11

Самым логичным предположением является то, что Samsung приняла решение отказаться от названия Samsung Galaxy S11 в пользу Galaxy S20.
iXBT.com 05:55
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Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,59-0,74%

Индекс Мосбиржи вырос на 0,59% - до 3033,81 пункта, индекс РТС поднялся на 0,74%, до 1535 пункта, следует из данных торгов.
ТАСС вчера в 11:36
Армия и оружие

Путин назвал Россию единственным обладателем гиперзвукового оружия

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Мединский помог вернуть сериал «Эпидемия» на экраны

Во вторник, 24 декабря, появилась информация, что за возвращением сериала Павла Костомарова "Эпидемия" в ротацию онлайн-сервиса PREMIER стоит министр культуры РФ Владимир Мединский.
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Семь столичных вокзалов проверяют из-за угрозы взрыва

Семь столичных вокзалов проверяют после анонимных звонков о "минировании", рассказал ТАСС источник в экстренных службах.
Москва 24 06:19
Происшествия

В Колумбии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Колумбии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 14:44
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В Грузии допустили диалог с Россией по примеру «нормандского формата»

Тбилиси мог бы вести переговоры с Москвой в формате, аналогичном «нормандскому».
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Юнгберг и еще три тренера войдут в штаб Артеты в «Арсенале»

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Хоккеист Зайцев раскрыл Малахову правду о своей супруге

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