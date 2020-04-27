Недвижимость

Life.ruLife.ruЦены на вторичном рынке жилья снизились в период самоизоляции

За месяц режима всеобщей самоизоляции в российских регионах средние цены на вторичное жильё снизились на 3% — до 71,7 тысячи рублей за один квадратный метр. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса объявлений ЦИАН, его результаты оказались в распоряжении РБК.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

Цены на вторичном рынке жилья снизились в период самоизоляции

Life.ru14:52

За месяц самоизоляции на Урале выросли цены на недвижимость

Znak.com09:59

При самоизоляции в Саратове подорожало вторичное жилье

СаратовБизнесКонсалтинг07:47

ЦИАН заметил снижение цен на вторичном рынке жилья

РБК08:29

На вторичном рынке недвижимости началось снижение цен

Вестник СЗФО08:17

Аналитики сообщили о снижении цен на жилье во время самоизоляции

Rambler News Service08:03

Стало известно, как изменились цены на жилье за месяц самоизоляции

Российская газета08:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 20:24, Ашберн

Комментарии

Авто

Показали шестиметровый броневик Range Rover за 100 миллионов рублей

Моя Москва.онлайн 02:16
28
Общество

Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»

Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд 06:26
357
Общество

В Госдуме оценили планы продления режима самоизоляции в Подмосковье

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в Московской области нужно продлить режим самоизоляции и пропускной режим, в том числе на майские праздники.
RT на русском 16:13
2
Общество

МВД разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских

МВД России разработало кодекс этики и служебного поведения полицейских.
Ведомости 13:25
213
Авто

В лесу под Киевом нашли необычный ретро-автомобиль

В лесу под Киевом обнаружили остов реплики Maybach Zeppelin Spohn Stromlinie.
Motor 09:26
Экономика

Ректор ВШЭ предупредил о риске обеднения среднего класса в России

В результате экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса SARS-CoV-2, средний класс может скатиться в бедность.
РБК 16:23
205
Общество

Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru 11:32
2K
Происшествия

В Волгограде после взрыва машины завели дело о покушении на убийство

Российская газета 13:23
4
Политика

Трамп заявил, что обладает информацией о самочувствии Ким Чен Ына

Газета.Ru 19:18
3
Здоровье

В Великобритании выявили детский синдром коронавируса

Все дети, которые были доставлены в реанимацию, имеют признаки атипичной формы болезни Кавасаки и синдрома токсического шока.
ToDay News Ufa 11:12
16
Армия и оружие

Видеозаписи полета НЛО официально опубликованы Пентагоном

Пентагон официально опубликовало видеозаписи ВМС США, на которых запечатлены воздушные явления, которые власти США характеризуют как "неопознанные".
Вести.Ru 17:52
1,2K
Общество

Крабовая компания Ксении Собчак вошла в список системообразующих

Ранее с просьбой о включении рыбодобывающих компаний Сахалина в список системообразующих к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву обратилась мать Ксении Собчак, член Совета Федерации от правительства Тувы Людмила Нарусова.
Московский Комсомолец 17:45
184
Футбол

Йенс Леманн переболел коронавирусом

Бывший голкипер сборной Германии Йенс Леманн признался, что переболел коронавирусом.
Metaratings 17:35
Общество

«Бессмертный полк» пройдет онлайн

ЧС-ИНФО 06:31
378
Здоровье

Врач курской инфекционной больницы записала обращение

Медик Курской областной инфекционной больницы имени Семашко опубликовала в соцсетях обращение к курянам, в котором рассказала о своей работе и о том, как тяжело приходится медикам в период пандемии коронавирусной инфекции.
Kursk.com 08:11
74
Происшествия

В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками

Эксперты компании вычислили двух россиян 19 и 23 лет, которые через популярный мессенджер торговали пропусками для свободного передвижения по Москве, Санкт-Петербургу и Краснодару.
Lenta.ru 06:00
64
Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер генеральный директор "Металлоинвеста", депутат Курской областной думы Андрей Варичев.
Вести.Ru 10:59
1K
Биатлон

Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной

Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:32
Общество

В Госдуме выступили против переноса майских праздников

Перенос выходных 1–5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет дополнительной нагрузкой на экономику, поэтому россиянам нужно выбрать, чего они хотят: «гулять» или «выкарабкиваться» из кризиса.
Известия 00:43
1,2K
Здоровье

Врач, спасавший людей от коронавируса, сам оказался в реанимации

Комсомольская правда 09:45
8
Кино

В разработку запущена телеадаптация серии Brothers in Arms

Gearbox и сценарист Скотт Розенбаум («Королева Юга») занимаются телеадаптацией серии видеоигр Brothers in Arms.
Игромания.ру 09:39
Футбол

«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о власти

Самарский клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» опубликовал у себя на официальном сайте заявление по поводу интервью вратаря команды Евгения Фролова YouTube-каналу «Футбольный Биги».
РБК 11:11
29
Религия

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина

Патриарх Кирилл пригрозил церковным судом за нарушение карантина или иных ограничений, установленных для борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 16:32
96
Наука

Найдены спасающие от деменции продукты

Ученые из Университета Бордо сумели выяснить, какие сочетания продуктов оказывают благотворное влияние на мозг, позволяя сохранить здравый ум в старости, a какие повышают риск возникновения деменции, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на журнал Neurology Американской академии неврологии.
TV BRICS вчера в 04:00
1
Экономика

Путин поручил ускорить строительство и ремонт мостов в Благовещенске

Президент РФ Владимир Путин поручил Минфину и Минтранс решить вопрос с ремонтом моста на реке Зея в Благовещенске и строительством нового, такое поручение глава государства дал в ходе онлайн-совещания о ситуации с паводками и природными пожарами в субъектах РФ.
РИА Новости 09:15
4
Игры

Naughty Dog отреагировала на утечку сюжета The Last of Us Part II

CyberSport.ru 16:30
Наука

Дыра, которую мы залатаем

Хлор, пожиратель озона В начале 1970-х годов химики Франк Шервуд Роуленд и Марио Молина заинтересовались судьбой хлорфторуглеродов (ХФУ) в атмосфере.
N+1 25 апреля в 08:24
Политика

Фельдмаршал Хафтар объявил себя правителем Ливии

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар объявил о разрыве так называемого Схиратского соглашения, в результате которого было сформировано Правительство национального согласия страны, и о принятии управления государством на себя.
Вести.Ru 15:58
34
Футбол

Роналдиньо дал первое интервью после выхода из тюрьмы

Чемпионат 10:00
Политика

Зеленский заявил о возможности открытия продуктовых рынков на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продовольственные рынки в стране при условии соблюдения всех правил безопасности смогут возобновить работу с 1 мая.
RT на русском 12:03
6
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное