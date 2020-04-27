За месяц режима всеобщей самоизоляции в российских регионах средние цены на вторичное жильё снизились на 3% — до 71,7 тысячи рублей за один квадратный метр. Соответствующее исследование провели аналитики сервиса объявлений ЦИАН, его результаты оказались в распоряжении РБК.

Цены на вторичном рынке жилья снизились в период самоизоляции

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