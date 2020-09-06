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BFM.ru
BFM.ru

Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.
Коммерсантъвчера в 03:00
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Телеканал 360°

Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

Телеканал 360°вчера в 08:51
ГЛАС.RU

В России снова растут цены на вторичное жилье

ГЛАС.RUвчера в 04:30
Народные новости

Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новостивчера в 05:35
Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневниквчера в 05:32
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

АБНвчера в 05:14
DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

DP.RUвчера в 05:41
Коммерсантъ

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 03:00

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