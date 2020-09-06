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BFM.ru
BFM.ru

Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Негативный тренд на рынке вторичного жилья преломился: за минувший месяц недвижимость впервые с начала года подорожала во всех городах-миллионниках. Начавшийся рост пока сглаживают скидки, которые продавцы предоставляют при совершении сделок.
Коммерсантъвчера в 03:00
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Телеканал 360°

Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

Телеканал 360°вчера в 08:51
DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

DP.RUвчера в 05:41
Народные новости

Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новостивчера в 05:35
Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневниквчера в 05:32
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

АБНвчера в 05:14
ГЛАС.RU

В России снова растут цены на вторичное жилье

ГЛАС.RUвчера в 04:30
Коммерсантъ

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 03:00

За сутки в Кузбассе коронавирусом заболели 85 человек

Новые инфицирования зафиксированы в Кемерове (35), Новокузнецке (19), Анжеро-Судженске (8), Белово (7), Кемеровском МО (4), Беловском МР (3), Прокопьевске (2), Тайге (2), Новокузнецком МР (2), Промышленновском МО (1), Яйском МО (1), Яшкинском МО (1). На 7 сентября в Кузбассе у 7 133 человек диагностировано заражение коронавирусом.
Kursk.com01:10
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Фургал и Абызов содержатся в СИЗО «Лефортово» в одной камере

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО "Лефортово".
ТАССвчера в 06:17
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В ООН заявили об ответственности Украины за обеспечение Крыма водой

"Право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарию признано Генеральной Ассамблеей ООН в качестве одного из прав человека, необходимых для полноценной жизни", — сказано в заявлении Тросселл.
РИА Новости20:05
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На модернизацию микроэлектроники в РФ могут выделить 800 млрд рублей

Проект дорожной карты по развитию отечественной микроэлектронной промышленности до 2024 года стоимостью 798 млрд руб. разработали в «Ростехнологиях», 7 сентября сообщает газета «Ведомости».
ИА Красная Весна23:40
7

Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
4

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
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Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ru5 сентября в 03:21
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Россия защитит Белоруссию от НАТО, уничтожив Ригу, Варшаву и Брюссель

Виктор Баранец, военный эксперт «Комсомольской правды», сообщил, что если РФ возьмется за защиту Белоруссии от вторжения НАТО, то столицы Бельгии, Литвы, Латвии и Польши превратятся в пепел.
Discover24вчера в 03:17
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