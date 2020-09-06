Самый выраженный рост цен прослеживается в ЗАО, где за месяц квартиры подорожали в среднем на 5%, до 198 тыс. руб. за кв. м. Наиболее дорогостоящая недвижимость в центре города за месяц подешевела в среднем на 2%, до 260,5 тыс. руб. за кв. м. В Новой Москве средняя цена составляет 147,2 тыс. руб. за кв. м — это на 2% дороже, чем месяц назад.

Коммерсантъ вчера в 03:00