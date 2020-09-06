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BFM.ru
BFM.ru

Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Самый выраженный рост цен прослеживается в ЗАО, где за месяц квартиры подорожали в среднем на 5%, до 198 тыс. руб. за кв. м. Наиболее дорогостоящая недвижимость в центре города за месяц подешевела в среднем на 2%, до 260,5 тыс. руб. за кв. м. В Новой Москве средняя цена составляет 147,2 тыс. руб. за кв. м — это на 2% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъвчера в 03:00
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Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневниквчера в 05:32
DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

DP.RUвчера в 05:41
Народные новости

Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новостивчера в 05:35
Телеканал 360°

Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

Телеканал 360°вчера в 08:51
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

АБНвчера в 05:14
ГЛАС.RU

В России снова растут цены на вторичное жилье

ГЛАС.RUвчера в 04:30
Коммерсантъ

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 03:00

Япония намерена построить корабли для защиты от баллистических ракет

MOD Russia / via Globallookpress.com Правительство Японии в качестве альтернативы наземным комплексам Aegis Ashore рассматривает возможность строительства новых кораблей, которые будут защищать острова от баллистических ракет.
Япония намерена построить корабли для защиты от баллистических ракет
РЕН ТВ3 сентября в 22:07

В Хакасии у бюджетной кормушки толпятся все те же

Печальная бюджетная цифирь Контрольно-счетной палаты Хакасии об исполнении республиканского бюджета в первом полугодии весьма озадачила тем, что бюджетные тяготы совсем не коснулись региональной управленческой элиты.
ИА Хакасия19:41

Bloomberg узнало о решении Меркель по «Северному потоку — 2»

Правящий блок немецкого канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия Германии не поддержат требования отказаться от завершения газопровода "Северный поток — 2", сообщил Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
РИА Новости5 сентября в 13:28
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В ООН считают, что за обеспечение Крыма водой отвечают и РФ, и Украина

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма и перекрытии Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.
РИА Новости20:05
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
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В Берлине сообщили о согласовании запроса Генпрокуратуры по Навальному

Власти Германии уже дали добро на удовлетворение запроса о правовой помощи со стороны России по делу политика Алексея Навального, и Берлин не видит препятствий для обмена информацией, сообщил в эфире телеканала ARD глава МИД ФРГ Хайко Маас.
РБКвчера в 14:28
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Нидерландский боец MMA Оверим победил бразильца Сакаи на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 6 сентября 2020, 10:06 — REGNUM Нидерландский боец смешанного стиля (ММА) в тяжелом весе Алистар Оверим победил бразильца Аугусто Сакаи в главном бою на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night 176 (UFC Vegas 9) в Лас-Вегасе.
REGNUMвчера в 03:06

Солнечные затмения на Марсе приводят к деформации его поверхности

Одно из мест, где наблюдаются такие затмения – это место расположения стационарного зонда InSight, размещенного на равнинах Элизий с ноября 2018 г. Солнечные затмения на Марсе происходят чаще, чем на Земле, однако они имеют меньшую продолжительность – около 30 секунд – и никогда не могут быть полными, отмечают члены научной команды зонда InSight.
AstroNews.ruвчера в 12:17