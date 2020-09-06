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BFM.ru
BFM.ru

Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Самый выраженный рост цен прослеживается в ЗАО, где за месяц квартиры подорожали в среднем на 5%, до 198 тыс. руб. за кв. м. Наиболее дорогостоящая недвижимость в центре города за месяц подешевела в среднем на 2%, до 260,5 тыс. руб. за кв. м. В Новой Москве средняя цена составляет 147,2 тыс. руб. за кв. м — это на 2% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъвчера в 03:00
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Телеканал 360°

Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

Телеканал 360°вчера в 08:51
DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

DP.RUвчера в 05:41
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