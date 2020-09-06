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BFM.ru
BFM.ru

Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Вторичная недвижимость начала расти в цене

Самый выраженный рост цен прослеживается в ЗАО, где за месяц квартиры подорожали в среднем на 5%, до 198 тыс. руб. за кв. м. Наиболее дорогостоящая недвижимость в центре города за месяц подешевела в среднем на 2%, до 260,5 тыс. руб. за кв. м. В Новой Москве средняя цена составляет 147,2 тыс. руб. за кв. м — это на 2% дороже, чем месяц назад.
Коммерсантъвчера в 03:00
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Телеканал 360°

Цены на вторичное жилье в России пошли вверх

Телеканал 360°вчера в 08:51
DP.RU

В Петербурге впервые с начала года выросли цены на вторичном рынке жилья

DP.RUвчера в 05:41
Петербургский дневник

Вторичная недвижимость в Петербурге прибавила в цене

Петербургский дневниквчера в 05:32
Народные новости

Рынок вторичной недвижимости начал расти впервые с начала года

Народные новостивчера в 05:35
АБН

В Петербурге растут цены на вторичную недвижимость

АБНвчера в 05:14
ГЛАС.RU

В России снова растут цены на вторичное жилье

ГЛАС.RUвчера в 04:30
Коммерсантъ

Динамика цен на вторичную недвижимость в крупнейших городах России

Коммерсантъвчера в 03:00

Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова извинилась за свою публикацию в Facebook, в которой она прокомментировала переговоры сербского лидера Александра Вучича с президентом США Дональдом Трампом.
Захарова извинилась за публикацию о переговорах Вучича и Трампа
Ведомостивчера в 09:21
4,2K

Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple

Депутат Государственной думы, единоросс Антон Горелкин обратился в ФАС с просьбой проверить Apple — он подозревает, что компания злоупотребляет монопольным положением на рынке, затрудняя российским разработчикам доступ к системе распространения приложений.
Депутат Госдумы попросил ФАС проверить Apple
Вести.Ru02:35
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В центре Минска проходит многотысячная акция протеста

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста, некоторые граждане вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, победу на которых одержал Лукашенко, в шестой раз став главой государства.
Ведомостивчера в 08:45
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Обнародованы новые тарифы за услуги по вывозу мусора в Башкирии

Уфа, 7 сентября 2020, 10:24 — REGNUM Вопрос оплаты вывоза мусора из отдаленных населенных пунктов Башкирии по факту оказанных услуг поручил проработать глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве региона.
REGNUM03:24
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Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне

Процесс еще в самом начале и займет долгие годы, но сама перспектива подобного развития событий до такой степени пугает Вашингтон, что и Дональд Трамп, и команда Джо Байдена демонстрируют максимальную готовность к тому, чтобы уничтожить Китай или в экономическом, или в прямом смысле до того, как "доллароцентричной" финансовой системе придет конец.
РИА Новости01:00
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Ряд средств массовой информации, ссылаясь на собственные источники, заявили, что французский военный корабль «Dupuy de Lome» путем создания помех на определенных частотах атаковал российские комплексы РЛС С-400, расположенные в Крыму.
Военное дело03:56
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Тульский «Зоопарк» заинтересовал «Армию»

Безусловный козырь тульского предприятия — серийное производство продукции и выстроенная система качества, которая не только гарантирует соответствие конкретного образца всем заявленным характеристикам, но и включает гарантийное и сервисное обслуживание.
Молодой коммунар4 сентября в 01:41
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МИД Польши опроверг данные о разговоре Берлина и Варшавы о Навальном

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о разговоре, запись которого опубликовало белорусское телевидение, в котором, как утверждал Минск, власти Польши и Германии обсуждают фальсификацию отравления Алексея Навального, сообщил ТАСС.
РБК03:47
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Программист сделал Doom 1993 года на тесте на беременность

Фун опубликовал в Twitte прогресс о создании видео, воспроизводимых на тесте на беременность, в том числе Never Gonna Give You Up Рика Эстли и баг с танцевальной палкой, но именно клипы с роликами Doom и The Elder Scrolls V: Skyrim — вот что поймали глаз многих в игровом мире.
Astera01:54
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Кипр анонсировал подписание нового налогового соглашения с Россией

Россия и Кипр во время визита главы российского МИД Сергея Лаврова 8 сентября подпишут новое налоговое соглашение, заявил руководитель кипрского внешнеполитического ведомства Никос Христодулидис.
RT на русском04:15

Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Интерфакс04:00
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